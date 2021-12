Levicový kandidát Gabriel Boric. FOTO - Wikimedia commons

Chile. Ultrapravičák Kast se dvakrát ztrapnil

Kandidáti na chilského prezidenta se před nedělním rozhodujícím kolem voleb střetli v poslední televizní debatě. Z klidného odpovídání na dotazy novinářů přešli do vzájemného obviňování, během něhož například levicový kandidát Gabriel Boric předložil svůj negativní test na drogy.

Jeho krajně pravicový soupeř José Antonio Kast totiž v kampani v rámci boje proti obchodu s drogami navrhoval, aby každý uchazeč o volenou funkci v zemi dokázal, že drogy nebere. Na to Boric vytáhl papír s osvědčením o svém negativním testu. »Tady to můžete vidět, dáme to i na sociální sítě, aby nebylo pochyb. Test na kokain, metabolity, kanabinoidy i amfetaminy, všechno negativní,« prohlásil připravený Boric.

Obtěžované studentce vadí fašismus

Kast v kampani také Borice obvinil, že se před lety dopustil sexuálního zneužívání. »Už jste požádal tu ženu o odpuštění? Ta kauza se stále nevysvětlila,« prohlásil v pátek Kast. Později se ale za svá slova omluvil. »Spletl jsem se, Gabriel Boric nebyl viněn ze sexuálního zneužívání, ale z obtěžování. Omlouvám se,« řekl Kast. Podle místních médií tím mínil slova z roku 2012, která Boric pronesl jako šéf federace univerzitních studentů. Konkrétní výrok média neuvádí. Nicméně studentka, kterou měl takto Boric tehdy urazit, nyní prohlásila, že už se jí za »machistická« slova omluvil a že mu v neděli dá svůj hlas v prezidentských volbách. »Fanatické a fašistické autoritářství, které představuje José Antonio Kast, je nebezpečím pro naše životy, práva i naši demokracii,« uvedla někdejší studentka, která chce zůstat v anonymitě. »Naopak Boric je schopný upřednostnit obecné blaho a přiznat chyby. Věřím, že jeho vláda bude diskutovat i o tom, jak vymýtit násilí na ženách,« dodala.

Obavy z komunistů liché

Syn německých emigrantů Kast, jehož otec byl za války v Německu členem nacistické strany a jehož starší bratr byl ministrem za krvavé diktatury masového vraha Augusto Pinocheta z let 1973-90, je některými označován za homofoba kvůli odmítání homosexuálních sňatků (minulý týden schválených parlamentem) i xenofoba - kvůli tvrdému postoji vůči ilegální imigraci. V původním programu měl také záměr zrušit ministerstvo pro ženy a genderovou rovnost a znovu zavést absolutní zákaz interrupcí. Před 2. kolem ale program zmírnil, aby získal i středové voliče. O ně bojuje i Boric, který se mj. snaží rozptýlit obavy voličů z toho, že v jeho koalici je i komunistická strana.

První kolo voleb v listopadu vyhrál 55letý Kast s 27,9 % hlasů, Boric (35), který by se mohl stát nejmladším prezidentem této jihoamerické země, získal 25,8 % hlasů. Vzhledem k těsnému rozdílu je tak podle ČTK výsledek nejméně odhadnutelný za posledních tři dekády.

