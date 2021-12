Ilustrační FOTO - Pixabay

Skončí asi polovina chovatelů prasat

Své chovy plánuje do roku 2030 uzavřít 52 procent chovatelů prasat, 30 % už v příštím roce. Vyplývá to z výsledků průzkumu Agrární komory ČR ze začátku prosince, v němž odpovídali lidé ze 143 zemědělských podniků.

Podle prezidenta komory Jana Doležala je v ČR zhruba 300 chovatelských firem. Chovatelé dlouhodobě řeší prodej zvířat pod výrobními náklady. Zachovat chovy v současném rozsahu chce v příštím roce čtvrtina podniků, do roku 2030 pětina.

»Uzavírání chovů povede k dalšímu poklesu potravinové soběstačnosti Česka a prohloubení závislosti Česka na dovozech ze zahraničí. U vepřového masa musíme ročně dovážet více než 200 000 tun, tedy asi polovinu domácí spotřeby. V případě tržních výkyvů, jako je například další rozšíření afrického moru prasat v Evropě, může dojít k prudkému nárůstu cen pro zákazníky, než jaký zažívají v posledních měsících,« řekl Doležal.

Snižovat počty zvířat ale plánují i další zemědělci, v příštím roce by mělo jít o 43 % podniků, do roku 2030 pak dalších 22 % dotázaných společností. »Naopak rozšiřovat chovy prasat se příští rok nechystá téměř nikdo, pouhé jedno procento oslovených chovatelů v příštím roce a čtyři procenta do roku 2030,« doplnila komora.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu z října stál kilogram prasete v živé hmotnosti 25 korun, což znamená meziroční osmiprocentní pokles. Naopak náklady vlivem cen krmiv, energií i lidské práce stoupají. Chovatelé tak podle komory prodělávají 800 až 1000 Kč na každém praseti. »Hlavní příčinou nízkých výkupních cen je levné a předotované vepřové maso z jiných částí Evropské unie, především ze Španělska, Německa nebo Polska, které pak v Česku prodávají obchodní řetězce,« doplnil člen představenstva Svazu chovatelů prasat Petr Coufal.

Už nyní se podle Coufala omezují počty chovaných prasnic. Pokud by k uzavření chovů došlo, byl by podle něj problém i se sehnáním genetického materiálu na jejich obnovení. Obnova by pak trvala několik let.

Problém s cenami nemají pouze chovatelé prasat. O zavírání chovů podle vyjádření komory z konce listopadu uvažují také producenti vajec či mléka. U chovatelů prasat vzrostla cena krmiv za poslední rok až o čtvrtinu, energie o pět až 40 %, nafty o 35 % a mzdy stouply o čtyři až šest procent. U chovatelů drůbeže se ceny krmiv meziročně zvýšily až o čtvrtinu, ceny elektřiny o 300 %, plynu až o 400 %, nafty o 35 až 40 %, mzdy pak o pět až sedm procent. Chovatelé skotu pak zaznamenali nárůst cen za krmiva o pětinu, nafty o 28 % a elektřiny o 100 a více procent.

(ici)