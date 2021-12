Překonané mohou být sportovní výkony, ne Benešovy dekrety

V pátek prezident Miloš Zeman na návrh Petra Fialy jmenuje novou vládu České republiky, jde o většinovou politickou vládu, jejíž konstrukce je výsledkem říjnových voleb, který nevěštil nic dobrého. Největší nebezpečí vidím v malé obraně českých národních zájmů a podřízení se zahraničním tlakům. Před více než třemi lety, přesně 19. května 2018, označil předseda ODS Petr Fiala pro ČTK Benešovy dekrety de facto za překonané. »Návraty k minulosti ničemu nepomohou, sporné otázky již byly překonány díky česko-německé deklaraci,« uvedl. V podstatě řekl totéž, co tehdejší státní tajemník německého ministerstva vnitra Stephan Mayer (CSU), který na sjezdu sudetských Němců v bavorském Augsburgu prohlásil, že Benešovy dekrety do dnešní Evropy už nepatří. Petr Fiala ale jaksi opomněl dodat, že k minulosti se nevracíme my, ale nohsledi Bernda Posselta...

Tehdy média prostřednictvím ČTK zveřejnila také moji reakci na slova Stephana Mayera - cituji: »Téma Benešových dekretů za překonané nepovažuje předseda komunistů Vojtěch Filip: ‚Kdyby bylo téma překonané, tak by ho za hranicemi neustále nevznášeli. Jsou to právě oni, kdo škodí vzájemným dobrým vztahům. Alespoň víme, před kým se máme mít na pozoru‘.«

Takže, vážení spoluobčané, časy se výrazně mění, a my se teď musíme mít na pozoru už i před vlastní vládou, která nepochybně dříve či později bude o totální vymazání Benešových dekretů usilovat. Koneckonců - psal jsem o tom již mnohokrát. Fialovy a Lipavského vazby na Posselta a spol. jsou velmi silné a nyní zcela jistě nabydou na intenzitě.

Vojtěch FILIP