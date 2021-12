Blanenská koalice hodila odběratele centrálního tepla přes palubu

V úterý 14. 12. 2021 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Jedním z hlavních bodů programu byla problematika kalkulace ceny tepla v rámci centrálního zásobování teplem pro rok 2022.

Všichni odběratelé centrálního tepla v Blansku byli na přelomu října/listopadu velmi nemile překvapeni oznámením dodavatele tepla soukromou firmou ZT energy o zvýšení záloh na listopad a prosinec 2021 o neuvěřitelných 400 %. Dodavatel ZT energy toto nehorázné navýšení zdůvodnil nepředvídatelným vývojem cen na trhu a ztrátou dodavatele plynu, ze kterého se teplo vyrábí. Při protestech odběratelů, že se jedná o likvidační navýšení, se společnost odvolávala na platnou smlouvu s městem Blansko, kde se píše, že cena tepla může být v případě změn cen komodit na trhu zvýšena. A zde začíná řetězec chyb, pochybení a špatných rozhodnutí Rady města Blansko. Série těchto chyb začala gradovat na 20. schůzi Rady města Blansko dne 8. 10. 2019, kdy byl radními vybrán »vítěz« výběrového řízení a to společnost ZT energy na zajištění provozu centrálního zásobování teplem. Slovo »vítěz« je zapotřebí dát do uvozovek, protože se do výběrového řízení přihlásila jediná firma. To se to potom »vyhrává«. Už tehdy muselo být radě jasné, že je něco špatně. Nic jí nebránilo výběrové řízení zrušit a vypsat nové, již s takovými parametry a podmínkami, aby se přihlásilo více zájemců a bylo možné nabídky porovnat.

Další fatální chybou radních bylo ukončení nájmu soustavy centrálního zásobování teplem městské firmě Služby Blansko. Dokud provozovala soustavu centrálního zásobování teplem městská firma Služby Blansko, mělo město dostatečné páky, jak ovlivňovat cenu tepla. Předáním soustavy do soukromých rukou město tyto nástroje ztratilo. Obrovská chyba rady, která nyní finančně ohrožuje všechny odběratele centrálního tepla.

Problém, který vzniknul, je opět důkazem toho, jak to dopadá, když se strategická infrastruktura města předá do soukromých rukou. Rada města se snažila zachránit tím, že přijímala jedno usnesení za druhým o tom, jak odmítá či neschvaluje zvýšení ceny tepla, ale tato usnesení jsou bezzubá a lidem to díru v peněžence nezacelí.

Proto jsem na zasedání zastupitelstva navrhnul, aby město Blansko ze svého rozpočtu uhradilo všem odběratelům centrálního tepla rozdíl mezi původní cenou a nově stanovenou cenu za GJ za rok 2021. Tento krok by okamžitě pomohl všem družstvům, SVJ a domácnostem, které odebírají teplo ze soustavy centrálního zásobování teplem. Kvůli právním problémům jiný postup není možný. Blanenská koalice tento návrh arogantně odmítla. Koaliční strany ODS, KDU–ČSL, Volba pro Blansko a ČSSD hodily odběratele centrálního tepla přes palubu. Snaha okamžitě pomoct zasaženým domácnostem byla zadupána a jediné, co koalice vymyslela, je výpověď společnosti ZT energy. Tento krok je ale zdlouhavý a současný problém to nevyřeší.

Do budoucna se jako nejvhodnější řešení nabízí znovu začít provozovat soustavu centrálního zásobování teplem městskou firmou Služby Blansko. Ale i to je za současných podmínek otázka mnoha měsíců.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko za KSČM