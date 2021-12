Olympijský slib

Cíl olympiády, který já jsem se učil v dávné době v dějepisu... Cílem a hlavním poslání prapůvodní myšlenky olympijských her bylo, aby národy obecně nebojovaly spolu na úrovni zabíjet se, ale soutěží dokázat, kdo je na tom ve sportovní rovině v daném období jako národ nejlíp fyzicky, umem, schopnostmi a přístupem.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová se vyjádřili, že na zimní olympijské hry roku 2022, které se budou konat v čínském Pekingu, kde slavnostní zahájení proběhne 4. února a ukončení pak 20. února, by čeští politici měli sportovcům během olympiády v Číně fandit pouze z domoviny a neměli by se účastnit těchto her. Podle nich se to nehodí, aby se čeští politici účastnili olympiády v Pekingu a tím se podíleli na pozadí porušování lidských práv ze strany Číny.

A jsme zase nejen u lidských práv, ale hlavně u toho, že jen hloupý si může myslet, že je to hlavní důvod. Ve skutečnosti jde o to nabourat co nejvíce vztahy mezi našimi národy a jako nástroj poslouží také olympijské hry. Zneužívat toto sportovní klání pro své politické cíle, bourat mosty, které jiní staví, a do toho urážet snahu a píli našich sportovců. Olympijský výbor rozhodl, že zimní hry budou v Pekingu v ČLR a naši apologetičtí vrtichvostové Západu podrazí klidně naše sportovce tím, že je jednoduše a sprostě nepodpoří. I toto jednání lze považovat za protinárodní, a to minimálně morálně, ale myslím, že i fakticky.

Olympijské hry nejsou to, za co je dnes vydávají. Jsou nastaveny tak, aby se nejen mohlo spekulovat, kdo může startovat a pod jakou vlajkou, i když se ukáže, že to bylo křivé obvinění. Nejen že nespravedlivě na minulých hrách kolektivně obvinili Ruskou federaci a její sportovci si nesměli poslechnout svou národní hymnu a být na stupních vítězů pod národní vlajkou. Je to trestuhodné zneužití a tento nehorázně připitomělý přístup Vystčila a Pekarové je nejen odsouzeníhodný, ale je to mnohem vážnější, než se jeví.

Je takové lidové rčení »Na každou svini se vaří voda«, chci tím říci, že vlast a národ jim to nezapomene a po zásluze se jim odmění. Olympiáda má svůj slib, který zní: »Zúčastníme se těchto olympijských her v rytířském duchu, pro čest naší země a slávu sportu.« Jaká tady může být řeč o nějakém rytířském přístupu...?

Roman BLAŠKO