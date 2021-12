Luis Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Brazilské volby by vyhrál levicový Lula

Brazilský levicový exprezident Luis Inácio Lula da Silva (76) by podle nejnovějšího průzkumu vyhrál první kolo prezidentských voleb s téměř 50 procenty hlasů. Vyplývá to z průzkumu, o němž v noci informoval zpravodajský server G1. Volby prezidenta se v Brazílii konají příští rok v říjnu a pokud některý z kandidátů překročí padesát procent hlasů, nemusí se ani konat druhé kolo.

Lula da Silva, který stál v čele země v letech 2003 až 2010, by nyní v prezidentských volbách dostal 48 % hlasů. Krajně pravicovému prezidentovi Jairu Bolsonarovi (66) by podle průzkumu z počátku měsíce dalo hlas 21 % voličů. Třetí by se šesti procenty skončil exministr spravedlnosti Bolsonarovy vlády Sergio Moro (49), který před několika lety poslal Lulu do vězení za údajnou korupci. Bývalý prezident strávil ve vězení rok a půl a kvůli Morově verdiktu se nemohl účastnit předchozích voleb, které vyhrál Bolsonaro. Lula byl propuštěn z vězení v listopadu 2019 a poté nejvyšší soud zrušil všechny Morovy verdikty v kauzách Luly s tím, že Moro byl předpojatý.

Brazilci ho chtějí

Lula, jenž si jako prezident získal velkou přízeň sociálními programy pro chudé rodiny, zatím sice kandidaturu oficiálně neoznámil, mnohokrát už ale řekl, že o ní uvažuje. A Brazilci s ním počítají. Výrazný náskok si drží i poté, co kandidaturu oznámil Moro, který byl dříve velmi populární jako soudce bojující proti korupci a který nakonec opustil vládu, když prezidenta Bolsonara veřejně obvinil, že dosazuje do vedení federální policie své lidi, aby ho informovali o kauzách týkajících se jeho rodiny a přátel.

Silná kritika Bolsonara

Se dvěma procenty hlasů skončil v průzkumu guvernér Sao Paula, nejlidnatějšího státu brazilské federace, Joao Doria, jenž kandidaturu oznámil v listopadu. Doria proslul jako nejhlasitější kritik Bolsonarova přístupu k pandemii COVID-19. Prezident nemoc dlouhodobě zlehčuje, od počátku odmítá opatření proti šíření nemoci i očkování proti ní. Někteří ho viní z toho, že svým postojem zpozdil dodávky vakcín do země. Opozice v parlamentu požádala o zahájení procesu jeho sesazení a vyšetřovací komise parlamentu navrhla obvinit jeho a dalších sedm desítek lidí ze zločinů proti lidskosti a dalších deliktů kvůli postupu v boji s epidemií.

(ava, čtk)