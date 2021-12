Chci zmodernizovat a zkapacitnit sociální služby Brna

Brněnská městská organizace komunistů se připravuje na příští komunální volby v roce 2022. V současném Zastupitelstvu města Brna KSČM žádného svého člena městské samosprávy nemá. Proč tomu tak je a jak to řeší do budoucna, se Haló noviny zeptaly předsedy Městského výboru KSČM v Brně Martina ŘÍHY:

V Brně vládne třetí rok výhradně pravicová samospráva. Je v tom rozdíl oproti dřívějšku, kdy spolurozhodovala o záležitostech Brna i politická levice?

Je v tom velký rozdíl. Ač se zastupitelstvo tváří, že jeho opozice je v hnutí ANO a SPD, tak ve skutečnosti vidíme, že opak je pravda. Svědčí o tom hladké bezkonfliktní průběhy všech jednání zastupitelstev. S opravdovou konstruktivní kritikou pravidelně vystupují pouze komunisté. Ti ale z rozhodnutí voličů už nejsou členy brněnské samosprávy, proto posílají médiím ke zveřejnění stanovisek k programu zastupitelstev tiskové zprávy KSČM. Škoda jen, že média vyhlásila embargo na zveřejňování našich stanovisek k dění v Brně. Město a občané na to doplácejí!

Například naplánované kapitálové výdaje z rozpočtu Brna nejsou investovány dle plánu rozvoje města, natož podle potřeb rozkvětu města, a už vůbec ne dle našich představ! O sociální oblasti, dopravě, koordinaci stavebních prací a výstavbě bytů ani mluvit nemusíme. Tyto problémy zažívají občané sami na vlastní kůži. Nelíbí se nám ani řešení, která zavedla městská samospráva v době koronavirové pandemie.

Minule dali voliči při hlasování o svých budoucích představitelích na radnici přednost lidem pravicového politického ražení. Proč? Levicovým kandidátům příliš nevěřili?

Chytili se na vějičku i v letošních parlamentních volbách. Nemyslím si, že v minulých obdobích dělali komunisté špatnou opoziční politiku. Bojovali jsme s antikomunismem a potýkali se s mediálním embargem vůči hlasům z řad KSČM. V nadcházejících volbách v roce 2022 bude záležet na rozhodnutí občanů, zda už ztratili kousek sebereflexe a opět uvěří líbivému populismu. My jdeme do voleb vždy s pravdivým a uskutečnitelným volebním programem. Pro nás v Brně je na prvním místě našeho jednání zájem občana a jeho spokojené žití.

Komunisté chtějí vyjít z momentálního marasmu, mobilizují síly pro nadcházející volby. Můžete popsat, čím jsou a po případném zvolení do zastupitelstva budou voličům prospěšní?

Chceme se zaměřit na bytovou politiku, a to nejen na výstavbu nových bytů, ale i na řádnou rekonstrukci starých. V Brně je asi 4000 neopravených, neobývaných bytů, to je přece pěkné číslo pro uspokojení bytových potřeb spousty lidí. Budeme hledat pozemky v centru města využitelné k možné nové výstavbě k bydlení, třeba i družstevním způsobem. Bude třeba využít vnitřní prostor města!

Samozřejmostí je řešení problémů dopravy individuální (dostavba Velkého městského dopravního okruhu) i dopravy veřejné. Už i architekt města naznal, že podzemní dráha by městu hodně pomohla! Dostavba Janáčkova kulturního centra je konečně, po desetiletích odkladů, již na pořadu dne. Historicky víme, že Brno by tento špičkový koncertní sál s vynikající akustikou už mohlo mít. Proč tomu tak není, je na samostatný rozhovor.

K nosným tématům práce brněnských komunistů patří řešení sociálních problémů. Můžete popsat, jaké z nich nyní hýbou Brnem a jak se k nim staví městská organizace KSČM?

Tak jako v celé republice i v Brně stárne populace. Provoz města se na to musí připravit! Odlehčovací služby, pečovatelé, domy s pečovatelskou službou - to vše jsou úseky, ve kterých máme velké rezervy. A je nezbytné je řešit! Kapacity současných sociálních zařízení jsou nedostatečné a nepomohou nám je vyřešit neziskové organizace! Chce to jasnou politiku státu a města.

Máme také problémy s lokalitami, ve kterých žijí sociálně vyloučení lidé. Všichni se bojí do tohoto palčivého problému, společenského vředu kapitalismu, říznout, protože je to velmi výbušné téma. Kolikrát jsem schytal nadávky, že jsem asociál, který chudákovi nepomůže. Ale princip je jednoduchý, něco za něco - když chceš, aby společnost pomohla a udělala něco pro tebe, musíš být naopak ty prospěšný společnosti a něco pro ni dělat. Nefunguje jednosměrná podpora lidí v nouzi, kteří odmítají městu cokoliv prospěšného vracet. Jako v té pohádce o království, kde lítají pečení holubi do úst - a nic za to, to neexistuje! Samozřejmě, že je přednostně třeba pomoci matkám samoživitelkám, zvláště v současné době, a mladým rodinám především. Taky nemocným a nemohoucím lidem.

KSČM má ucelený sociální program. Co by Brnu jeho naplnění přineslo? Co tomu brání? Jak by se dal uskutečnit?

Ucelený program máme, počínaje regulovaným nájemným v obecních bytech přes startovací bydlení až po výstavbu pečovatelských domů a rozšíření pečovatelské služby v majetku města Brna. Další sociální práci musíme rozvíjet samozřejmě v součinnosti s Jihomoravským krajem a vládou ČR. Určitě bude potřeba reformovat systém příjmu sociálních dávek, protože je zde mnoho případů, kdy jsou tyto dávky zneužívány! V součinnosti s vládou je potřeba přehodnotit i systém vzdělávání dětí i dospělých. Domnívám se, že současný školský systém nedokáže dostatečně pokrýt potřeby naší ekonomiky. Proto jsme nuceni dovážet pracovní sílu ze zahraničí.

Jak chcete prosadit práci pro nezaměstnané místo sociálních dávek? A co spravedlivé odměňování za odvedenou práci?

Odpověď je jednoduchá, musíme se zbavit předsudků. Ano, spousta občanů zneužívá systém sociálního zabezpečení. Jsou zdraví, mohli by pracovat, ale zásadně nechtějí! Pracovní návyky ztratili už dávno a k uplatnění této osobně úspěšné podfukové metody vedou i své potomky. Tudíž podle komunistů takoví lidé nemohou počítat s tím, že je společnost zajistí. Jak k tomu přijdou lidé, kteří celý život pracovali, poškodili si při tom zdraví a berou jen minimální důchod?

Ano, v této oblasti je moc práce a chce to změnu legislativy! Vzpomenete si na zákon o příživě? V období socialismu, kdo bez závažné příčiny odmítal pracovat, byl příživník - a to bylo trestné jednání! Myslím, že tato společnost dospěla do bodu, kdy podobný zákon potřebuje jako koza... Věřím, že to přísloví si každý doplní.

Co s brněnskými bezdomovci, s drogově závislými, s lidmi bez prostředků v sociální nouzi na ulici - což je přirozená součást kapitalistického společenského systému?

Víte, dříve se to považovalo za těžkou nemoc, a tak se s těmito lidmi i zacházelo. Byli to prostě pacienti, kteří potřebovali pomoci! A společnost jim poskytla péči ústavní nebo ambulantní. A to by mělo platit znovu, je to nemoc. A my máme povinnost ji léčit z veřejného zdravotního pojištění, protože je to nebezpečí i pro společnost. Berte to jako prevenci proti nemocem a kriminalitě.

Co byste navrhl za prorůstové, chytré a inovativní investice pro tvorbu nových pracovních míst v Brně?

Už jsem to zmínil - investice do výstavby a oprav domů, do dopravní infrastruktury. I navýšení počtu pracovních míst v sociální oblasti pomůže. Samozřejmě že v kapitalistické společnosti nelze navyšovat pracovní místa v průmyslové výrobě. Máme zde průmyslovou revoluci 4.0 (tedy digitalizaci a robotizaci, co nejvíce pracovních postupů ve výrobě k náhradě dosavadní lidské pracovní síly), i tam budeme muset řešit zdanění práce robotů. Více pracovních míst bude z těchto prostředků pro služby a obchod. Prostě globální vývoj nezastavíme a musíme se naučit žít v nových podmínkách.

Jak řešit v moravské metropoli problémy kvalitních veřejných a sociálních služeb pro všechny potřebné?

Neustále zde o tom hovořím. Je třeba navýšit počet pracovníků pečovatelské služby a asistentů. Mám zkušenosti z vlastní rodiny, co to obnáší starat se o seniora s postižením. A takovou pomoc potřebuje mnoho lidí. Zkvalitnění takové služby a dostupnost pro všechny, kdo ji potřebují, by byl velký úspěch.

Co sám osobně dodáte k vizi lepší sociální politiky, než jakou ji má Brno dnes?

Chci pomoci ke zmodernizování a zkapacitnění sociálních služeb města Brna. Všichni potřební si zaslouží důstojné podmínky pro svůj život.

Václav ŽALUD