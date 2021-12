Bezdomovci. Odhalení lži o Soucitném Seattlu

Šestnáctého července přinesly Haló noviny reportáž o bezdomovcích v Denveru. Objevilo se několik ohlasů typu »Proč právě Denver, když jinde v USA je situace kolem bezdomovců horší?« Autor si prostě vybral Denver. Ale není nic jednoduššího - když máte v dosahu věrohodné zdroje - podívat se i jinam uvnitř hranic USA.

Americké velkoměsto Seattle má třetí největší populaci lidí bez domova v zemi. Podnikatelské zájmy přinesly do listopadových voleb slabě zastřený dodatek vyhlášky proti bezdomovcům zavádějícím způsobem přezdívaný Compassion Seattle (Soucitný Seattle). Iniciativa byla začátkem září vyškrtnuta z hlasování kvůli překročení pravomocí měst ve státním právu, stále však zůstává otázkou mezi kandidáty na městské funkce. V tomto rozhovoru Gary Tolman, bytový aktivista za Freedom Socialist Party (Svobodnou socialistickou stranu), zpovídá pro americký list Freedom Socialist Tye Reedovou, spolupředsedkyni House Our Neighbors (Ubytujte naše sousedy), lídryni koalice, která vystupuje proti tomuto opatření a agituje za skutečná řešení bezdomovectví.

Gary Tolman: Co říká společnost Soucitný Seattle, že dělá, a co skutečně dělá?

Tye Reedová: Dodatek patří k naší listině, k městské ústavě. Je to velký planý slib. Nebylo to napsáno s určitostí, konkrétně, kromě toho, že když je někdo v táboře, musí se přestěhovat. Ale ty řeči o službách v oblasti duševního zdraví, o budování jednotek, o spravedlivé odměně pro dělníky, to je ve vzduchu. Napsali tuhle pohádku lidem, kteří se nezabývají bezdomovectvím, a je těžké s tím bojovat, protože lidé ve městě opravdu zoufale hledají řešení. Existuje návrh, že bychom měli pořídit 2000 nouzových či trvalých bytových jednotek a použít 12 % z našeho všeobecného fondu na ubytování lidí. Zaměstnanci městské rady určili, že kvůli tomu, že není vše přesně definováno, se s některými standardy už setkáváme, třeba že bychom měli pomáhat financovat zdraví. Kdyby loni městská rada schválila daň JumpStart, už se mohlo 2000 jednotek stavět. Pokud ale novela projde, dojde k tomu, že zdvojnásobíme naši v současnosti neúspěšnou grantovou strukturu, kdy dáváme miliony a miliony dolarů těm samým neziskovkám, které nedostatečně platily své pracovníky, přeplácely své generální ředitele a nedokázaly řešit problémy těch, o které se údajně starají.

Lidé, kteří předložili změnu stanov, jsou většinou milionáři a miliardáři, investoři do nemovitostí a developeři, technologické společnosti. Titíž podnikatelé jdou proti dani JumpStart, malé dani pro velké podniky za každého zaměstnance s vysokými příjmy, aby se uhradily úlevy v důsledku covidu a trvalé dostupné bydlení. Není to ani zdaleka dost a bojují i s tímto, takže tihle lidé to nemyslí vážně.

Jaká je v tomto ohledu historie demokratů a neziskovek?

Vím, že někteří demokraté, zejména v Seattlu, jsou si vědomi toho, co se děje, dokonce i Nicole Macriová, členka Sněmovny reprezentantů za Seattle a okolí, naši kampaň nepodpořili. Lidé jako demokrat a člen Sněmovny Frank Chopp chtějí své jméno na letáku pro voliče House Our Neighbors nebo na našem seznamu podporovatelů. Ale nevytáhli se, aby v tomto boji pomohli. Podle mě to svědčí o jejich spoluvině. Jsou dost chytří na to, aby nevystoupili proti, ale také aby nevystoupili v náš prospěch, protože pak by mohli začít bojovat se svými firemními dárci. Někteří vedoucí pracovníci z různých ubytovacích služeb, kteří nebyli spojeni se skutečnými problémy v terénu, kampaň podpořili.

Proč jste se zapojila do kampaně?

Zhruba v době, kdy jsem skončila s prací v neziskovce, jsem poskytovala přímou pomoc táborům v Ballardu a přišel tento dodatek vyhlášky. Oslovila mě Tiffani McCoyová z novin Real Change ,místního bezdomoveckého tisku. Řekla jsem si: měli bychom dát dohromady všechny, kteří nejsou spojeni s neziskovým průmyslovým komplexem, nikoli demokratické politiky, kteří si jen vzájemně pomáhají, kteří šli protestovat. Měli bychom dát dohromady vše, co potřebujeme, abychom vyřešili bezdomovectví. A to byl náš plán, dát dohromady ty nejlepší nápady od lidí se skutečnými zkušenostmi, jenže potom se obec kvůli novele stanov rozhodla vést kampaň NE. Chceme předložit radikální legislativu, jež bude reagovat na všechny problémy. Jen musíme ztrácet čas bojem proti té vyhlášce, která jen ublíží lidem. Takže jsem pouze naštvaný člověk, jemuž na tom záleží.

Co by se podle vás mělo udělat na pomoc všem těm, kteří nemají střechu nad hlavou?

Mým řešením je progresivní zdanění s cílem získat bezpečné pozemky se službami, hygienickými stanicemi, se sociálním bydlením vybudovaným městem, které je pod kontrolou města, odkud nelze lidi vystěhovat. Mým řešením je vyšší minimální mzda. Stále plýtváme penězi na pomoc s pronájmem bytů neziskovkám, abychom je předali pronajímatelům, a nestavíme sociální bydlení s nízkými poplatky. Nikdo nežádá o dávku na nájem, lidé chtějí cenově dostupné nájemné.

Co mohou lidé udělat, aby pomohli zastavit Soucitný Seattle?

Pokud jste napojeni na skupinu, zapojte je do tohoto boje. Promluvte si o tom se sousedy. Vstupte do koalice, zapojte se. Sedněte si ke stolu k diskusi. Promluvte si s lidmi s prožitými zkušenostmi. Lidé v naší koalici chtějí slyšet od těch, kteří mají takovou zkušenost, kteří se snaží vymyslet alternativy, abychom mohli bojovat s městem za lepší možnosti k tomu, co děláme právě teď.

Kdo je zapojen do boje s tímto dodatkem stanov?

Ano, někteří lidé byli opravdu nápomocní, zvláště když nám pomohli vytvořit opoziční prohlášení. Třeba Dee Powersová z The Waystation, seattleského koordinačního střediska veřejného dárcovství, což není oficiální organizace, je to jako centrum, kde lidé získávají zdroje a pomoc. Lidé, kteří jsou těmto snahám skutečně oddáni, lidé z koalice Lived Experience, kteří skutečně žijí na ulicích, žijí ve svých automobilech, nebo ti, co jsou jen krůček od této hrozby, lidé, kteří jsou přímými servisními pracovníky těchto neziskovek. Protože vědí, že zametání problémů nefunguje, vědí, jak je destabilizující, vědí, že tu není žádný přístřešek, žádné bydlení. (Také Tye Reedová žije v obytném autě. Pozn. překl.) Když jdou podnikatelé se svými zájmy po tak zranitelných lidech, kteří nemají kam jít, pak víme, že příště jsme na řadě všichni.

Překlad Vladimír SEDLÁČEK