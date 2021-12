Ilustrační FOTO - Pixabay

Osvobození energií od DPH budoucí vláda odmítla

Hnutí ANO se nepodařilo prosadit ve Sněmovně debatu o třech návrzích zákonů dosluhující vlády, které reagují na rostoucí ceny energií. Po třech hodinách projevů řečníků s přednostním právem strany nastupující vládní koalice neumožnily schválení programu mimořádné schůze. Sněmovna tak o zákonech nejednala.

Pro schválení programu schůze hlasovalo 83 poslanců z klubů ANO a SPD. Poslanci stran vládní pětikoalice hlasovali proti, nebo se zdrželi. Pro schválení bylo zapotřebí 90 hlasů.

Končící ministryně financí Alena Schillerová (ANO) návrhy kabinetu hájila, »Zákony mohou lidem na energiích ušetřit tisíce korun ročně,« uvedla.

Naopak předseda KDU-ČSL a příští ministr práce Marian Jurečka označil navrhovaná řešení za plošné rozdání peněz, které potřebným lidem nepomůže. Vyslovil se pro adresnou pomoc lidem, kteří by se ocitli kvůli vysokým cenám energií v tíživé finanční situaci.

To odmítl končící ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Poukazoval na to, že do vážné nebo kritické situace se může dostat 90 procent domácností, což je asi 5,4 milionu odběrných míst, a tyto domácnosti by musely úřady práce testovat ohledně jejich příjmů a úspor. »To se utestujeme k smrti a budeme to dělat několik měsíců,« poznamenal.

Jurečka slíbil, že nový kabinet připraví vlastní návrh pomoci nejohroženějším domácnostem. Hotový by podle něj měl být v řádu dnů, maximálně několika málo týdnů.

Politikaření místo řešení zájmů občanů

Podle místopředsedy ÚV KSČM Lea Luzara jednání dolní komory ukazuje na to, že přetrvává souboj politiky místo řešení zájmů občanů. »Místo toho, aby se obě dvě nejsilnější uskupení ve Sněmovně domluvily a hledaly společné řešení tíživé situace lidí na trhu s energiemi, tak zase převládá politikaření. To, co předvedla budoucí vládní koalice, je pouze odložení problémů do budoucna,« řekl Luzar našemu listu. »Jsme svědky toho, že koalice nemá připraveny projekty a plány, o kterých hovořila, ukazuje se, že jim jde o čas, aby vůbec byli schopni něco připravit,« dodal Luzar. Poukázal přitom na návrh státního rozpočtu, který v podobě, v jaké ho předložila odstupující vláda, nová vládní pětikoalice odmítla projednávat. »Místo toho, aby návrh státního rozpočtu vrátili k dopracování a stát měl rozpočet v co nejbližším období, tak se rozhodli jít klasickou cestou a získat čas, aby mohli něco vypracovat, a nechávají v nejistotě celou republiku. Takhle si zodpovědnou politiku nepředstavujeme a bojíme se, že ten nesourodý slepenec pěti stran sám neví, jak situaci řešit a co předložit,« míní Luzar. Komunisté budou podle něj pozorně sledovat to, co bude nová vláda předkládat, a budou nabízet alternativy, i když je momentálně nemůžou uplatnit. »Občan si zaslouží vědět, že alternativa existuje, že existuje jiný pohled než prezentovaný koalicí budoucího premiéra Fialy nebo odstupujícího premiéra Babiše,« dodal Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Rozhazování peněz z helikoptéry

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek varoval, že návrh vytváří dopady na státní rozpočet dvou miliard korun měsíčně. Střední třída si podle něj uvědomuje, že pokud stát zruší daně na elektřinu, ve výsledku bude muset vzniklý dluh někdo zaplatit a bude to podle něj právě střední třída. Předseda klubu STAN Jan Farský vládní návrhy přirovnal k rozhazování peněz z helikoptéry.

Také předseda klubu SPD Radim Fiala upozornil, že snížení DPH prohloubí veřejný dluh, který zaplatí všichni.

Končící vláda navrhla osvobodit dodání plynu a elektřiny od daně z přidané hodnoty na celý příští rok, běžně spadá do sazby 21 procent. Část výnosu z prodejů emisních povolenek by měla jít podle dalšího z návrhů na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Poslední z předloh měla umožnit kompenzovat domácnostem část regulované ceny elektřiny.

Předseda SPD Tomio Okamura po hlasování vyzval designovaného premiéra Petra Fialu (ODS), aby řekl, kdy růst cen energií a všeobecné zdražování vyřeší a jaké má jeho vláda plány. »Pane premiére Fialo, pojďte na mikrofon a řekněte jménem koalice, jak to vyřešíte, nebuďte srab a odpovězte, kdy vyřešíte to zdražení. Rok říkáte, že jste připravení vládnout, tak kolik času ještě potřebujete?« prohlásil. Fiala však nevystoupil, opoziční poslanci reagovali bučením a boucháním do lavic. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) poté jednání Sněmovny ukončila.

(jad)