Umělá inteligence a EU

Téma umělé inteligence (anglicky artificial intelligence – dále pouze AI) je stejně zásadní jako těžce uchopitelné. Většina lidí si totiž většinou pod AI představí okamžitě robota, což už od počátku vytváří mylnou představu o tom, co AI ve skutečnosti je.

Není AI jako AI

Druhým problémem je, že přesná definice AI neexistuje, což přesnému pochopení termínu logicky nepomáhá. Zároveň však platí, že AI (řeč přitom není o stejnojmenné lidskoprávní organizaci Amnesty International – pozn. red.) může změnit naše životy v míře zcela nevídané a představuje obrovskou výzvu pro všechny vrstvy společnosti, a tedy i pro evropské zákonodárce. Evropská komise představila vůbec první právní rámec pro umělou inteligenci, který bude brzy projednávat Evropský parlament a tématu se bude pravděpodobně věnovat i české předsednictví ve druhé polovině příštího roku.

Vraťme se ovšem k problému definice AI. Nezávislá odborná skupina na vysoké úrovni pro umělou inteligenci (AI HLEG) zřízená evropskou komisí v červnu 2018 navrhla za definici tuto: »Systémy umělé inteligence (UI) jsou softwarové (a případně také hardwarové) systémy navržené lidmi, které mají zadán složitý cíl a jednají ve fyzické nebo digitální dimenzi, přičemž vnímají své prostředí tím, že získávají data, interpretují shromážděná strukturovaná nebo nestrukturovaná data, usuzují ze znalostí nebo zpracovávají informace odvozené z těchto dat a rozhodují o nejlepší akci či akcích k dosažení daného cíle. Systémy UI mohou používat symbolická pravidla nebo si vytvořit numerický model; mohou rovněž přizpůsobovat své chování na základě analýzy toho, jak je prostředí ovlivněno jejich předchozími akcemi. Jako vědní obor zahrnuje UI řadu přístupů a technik, jako je strojové učení (jehož konkrétními příklady jsou hluboké učení a posilované učení), strojové usuzování (což zahrnuje plánování, rozvrhování, reprezentaci znalostí a usuzování z nich, vyhledávání a optimalizaci) a robotika (která zahrnuje řízení, vnímání, senzory a akční členy, jakož i integraci veškerých dalších technik do kyberneticko-fyzických systémů).«

Zjednodušeně by se dalo říci, že AI jsou systémy, které umí data získávat, zpracovat a na základě jejich vyhodnocení konat, přičemž AI můžeme dělit na softwarové (virtuální asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, systémy rozpoznávání řeči a obličeje) a zabudované (roboti, autonomní auta, drony, internet věcí). Pokud nakupujete na internetu, dříve či později si musíte všimnout, že reklamy, které se vám zobrazují, skutečně často odráží předměty vašeho zájmu. Je to tím, že AI je široce využívána k poskytování personalizovaných doporučení, například na základě našich předchozích vyhledávání nebo nákupů na internetu. Zde je podstatné si uvědomit jednu věc – v onom souboru dat, který AI zpracovává (buď aby zacílila přímo na vás, či aby data přiřadila do širší kategorie), jste i vy (respektive vaše akce).

Každodenní setkávání

Jak vidno, setkáváme se tedy s AI každý den a velmi často o tom nevíme, jelikož obecná představa o AI nám vnucuje vidinu supermoderního sci-fi města s létajícími autonomními vozy a na první pohled ideálními robotickými sluhy, přičemž se vždycky něco zvrtne. Nikdo nemá v plánu malovat čerta na zeď a je naprosto neoddiskutovatelné, že AI přinese mnoho pozitivního (např. v oblasti zdravotnictví, dopravy, zemědělství), ale je rovněž třeba vnímat i potencionální (či nyní již zcela reálná) rizika.

Již jsem v souvislosti s AI několikrát zmínila její podstatný vztah s daty. Zde se nachází první zásadní problém, který souvisí i s tím, že jelikož nežijeme v dokonalém světě, nemáme dokonalá ani data. Jak podotýká již zmiňovaná AI HLEG, »výsledky produkované umělou inteligencí závisí na tom, jak je navržena a jaká data používá. Jak návrh samotný, tak i data mohou být záměrně či neúmyslně ovlivněny. Některé klíčové aspekty určitého problému například nemusí být vůbec do algoritmu zakomponovány nebo mohou být naprogramovány tak, že reflektují a replikují strukturální předsudky. Zároveň s tím by použití čísel k reprezentaci a vyjádření komplexní sociální reality mohlo způsobit, že se umělá inteligence bude jevit jako faktická a přesná, i když tomu tak ve skutečnosti není… V případě nesprávného provedení by tak umělá inteligence mohla činit negativně zaujatá rozhodnutí ovlivněná etnickým původem, pohlavím či věkem a zpochybnit objektivnost procesů při najímání či propouštění zaměstnanců, při nabízení půjček, či dokonce v trestním řízení.«

Opravdu důvěryhodná?

Využívání AI tak přináší mnoho etických otázek, například v souvislosti s jejich dopadem na lidi a společnost, rozhodovací schopnosti a bezpečnost. Tyto problémy podkopávají snahu mnoha aktérů (mj. Evropské komise) ve snaze zajistit, aby AI byla technologií pro nás všechny důvěryhodnou. Tomu však jistě nepomůže ani fakt, že AI připraví o práci mnoho lidí. Odhad Think Tanku Evropského parlamentu z roku 2020 poukazuje, že »14 % pracovních míst v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je do vysoké míry automatizovatelných a dalších 32 % by mohlo čelit podstatným změnám«.

Osobně to považuji za odhady ještě vcelku zdrženlivé (např. další prognózy z EU mluví o 45-60 % všech pracovníků v Evropě), ale zároveň je třeba podotknout, že mnoho odhadů počítá s tím, že širokosáhlá aplikace AI vytvoří mnoho jiných pracovních míst a mluví tedy poté primárně o nutnosti rekvalifikace. Často se také v souvislosti s automatizací práce mluví o nepodmínečném základním příjmu, jako nutné součásti komplexní změny společenských vztahů. To ukazuje, že změny související s AI mohou/budou skutečně širokosáhlé a je třeba se tomu věnovat již nyní.

Novodobí vykořisťovatelé

Ráj na zemi totiž AI rozhodně nepřináší ani na samotná pracoviště, na což názorně ukazuje organizace Na Zemi: »Amazon nebo Wallmart používají ve svých skladech nejnovější technologie ke zvýšení efektivity. Sluchátka či náramky, které nahrazují nezbytné pracovní znalosti a dovednosti, se provozovatelům využívajícím nekvalifikovanou sílu vyplatí. Nejenže je na Západě běžnou povinností nosit na těle scanner, který monitoruje počet odbavených položek na pásu, ale všude jsou kamery, zaměstnanci mají na sobě sledovací zařízení monitorující jejich pohyb a měřící i dobu strávenou na toaletě. Dohled, dříve vykonávaný nadřízenými pracovníky, de facto přebírají technologie. Ztrácí se lidský element, možnost domluvit se s nadřízeným a zaměstnanci jsou ve jménu efektivity využíváni, co to jde. Technologie tedy ve skladech neslouží k tomu, aby ulevily od náročné fyzické práce, ale aby sledovaly…!«

Nutnost celoevropského právního rámce pro AI se tak ukazuje zcela jasně. Evropský parlament se jí bude zabývat v novém roce a já rovněž. Abych dala jasně najevo, jakým směrem moje aktivity v této problematice povedou, dovolím si zde dát jeden pozměňovací návrh, který jsem prezentovala minulý rok: »Hlavním cílem umělé inteligence musí být zajištění ekologičtější a účinnější alternativy ke stávající technologii; umělá inteligence a lidé by měli spolupracovat na plnění dlouhodobých cílů lidstva – vytvořit rovnou společnost založenou na nezadatelnosti lidských práv, zejména práva na lidskou důstojnost, a zároveň dosáhnout rovnováhy s přírodou; co nejvyspělejší umělá inteligence není cílem sama pro sebe.«

Věřím, že je nutné v prvé řadě ochránit spotřebitele a vůbec ty, kteří přicházejí s AI do styku (tedy i zaměstnance), aniž by o tom často sami věděli (třeba v rámci hromadného biometrického sledování). AI musí být důvěryhodná a zaměřená na člověka. Stojíme na prahu značných změn a máme možnost dát této změně určité mantinely a zajistit, aby tato změna probíhala na základě jistých etických imperativů ku prospěchu všech. Není na co čekat a ztratit můžeme hodně…

Kateřina KONEČNÁ, vpředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně The Left