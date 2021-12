Nevyzrálý a zaťatý Lipavský

V poslední době se v mediálním prostoru skloňovalo všemi možnými pády jméno nepříliš vzdělaného a nevyzrálého, ale zato o to víc dogmatického politika Jana Lipavského. Obvykle papouškuje a vyhrocuje pravicová mediální klišé proti Rusku, Číně a dalším zemím. Jeho nominace Pirátskou stranou na post ministra zahraničí ukazuje zoufalou personální krizi v Pirátské straně. Ne snad proto, že by strana vůbec neměla schopnější členy, ale proto, že stranu ovládlo pravicové sektářské křídlo, které nepustí do významnějších pozic nikoho, kdo by měl trochu odlišné myšlení.

Ptám se - opravdu může být tento člověk ministrem zahraničí? Když pomineme jeho nedostatečné vzdělání, je potřeba si se znalostí věci říci, že to byl právě Jan Lipavský, kdo prosadil diskriminační zákon zvaný »lex Dukovany«, kdy se dopředu z možnosti dostavět naše jaderné elektrárny vyloučily Rusko i Čína. Jako argument zaznělo, že se jedná o země, které jsou bezpečnostním rizikem pro naši republiku. Troufnu si ale tvrdit, že bezpečnostním rizikem je v tomto případě Jan Lipavský, který rozsévá nenávist a zlobu směrem k těmto globálně významným zemím.

Neumím si dost dobře představit, jak Lipavský bude kvalitně fungovat jako ministr zahraničí, když dopředu vedl diplomatickou válku s Čínou a Ruskem a bil se do prsou, jak to někomu nandal. Rukojmími budeme my všichni, hlavně obyčejní občané. Budeme pěšáky v nové absurdní studené válce, kterou Lipavský a spol. povedou s velmocemi a kvůli které se Česká republika stane směšným poštěkávajícím ratlíkem.

Argument (nejen) Pirátů proti Rusku a Číně je ten, že se prý jedná o nedemokratické země. Už ale neřeknou, že se liberální demokracie sama nachází v krizi a rozkladu, když se z bývalé mantry po roce 1989 stala jen prázdnou skořápkou nově naplněnou oligarchickými zájmy Bakaly a dalších podnikatelů.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora