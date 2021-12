V klidu dokončit mandát?

Prezident Zeman je příliš velký hráč, než aby jen tak ustoupil premiéru Fialovi ze svých názorů. Proto bylo překvapivé, že se rozhodl jmenovat jeho vládu jako celek, i když důvody, proč měl výhrady k osobě Jana Lipavského, nepominuly. Lze jistě o jeho důvodech spekulovat. Média si vymyslela jednu z variant. Je jím kontroverzní postava kancléře Mynáře a jeho »ekonomická prohřešky«, za něž může být popotahován. Je to jistě možné. Machiavellismus v politice byl dříve než sám Machiavelli. Ale byl to opravdu ten skutečný důvod? Nezdá se mi, že by tomu tak, přes podivné setkání Fiala-Mynář, bylo. Prezident ustál ataky na Mynáře v nedávné minulosti, nepochybuji o tom, že by ustál i případné další. Ostatně má možnost z případného problému Mynáře dostat svou milostí a »přes tu opravdu vlak nejede«. Rozvášněných pravicových médií se bát nemusí, protože Zeman končí za rok a kousek a kandidovat znovu už nemůže. Takže, proč by to měl být důvod?

Je tu jistě i další možnost, o níž se zmínil jeden politolog. Prý Zeman nechce odejít z funkce s porážkou a v tomto případě, tedy pokud Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu přechýlil na stranu koalice, by prohrál. To sice není tak jasné, ale nezdá se mi, že je to pravda. Zeman je tvrdohlavý a o nic mu opravdu už nejde. Jedna prohra sem, jedna tam. A že by se poté vystrčilovská opozice znovu zmátořila a pokusila se ho odvolat? Jakou by to mělo cenu těsně před novými prezidentskými volbami? A co kdyby opozice neuspěla? Pak nové volby by dozajista prohrála předem. I tady tedy důvod nemusí být pravdivý.

Stejné je tomu u stařeckých projevů demence. Ty sice jeho tělo bezesporu má, ale mozek prezidentovi funguje velice dobře. Ani nedávná těžká nemoc ho nedokázala nějak poznamenat. Takže, jak to vlastně je?

A pak jsem si vzpomněl na akci Vrbětice. Také prezident Zeman, ač realista, i když s jistým ústupovým manévrem přistoupil na podivnou hru zvláštních služeb. Proč to udělal? Proč poté nerozporoval podivný zákon, jímž z tendru na dostavbu našich jaderných elektráren jsou vyřazeny ruské a čínské firmy mající nepoměrně víc zkušeností než ty, které se k dostavbě hrnou? Vrbětické obvinění také napomohlo obstrukcím, pokud jde o plynovod Nord Stream 2. A jsme u dalšího, pro mne zvlášť silného důvodu, proč pan Lipavský se stal ministrem zahraničí. Musel jsem se zeptat: Nevelí naší diplomacii někdo úplně jiný než ministr, který se občas objeví na obrazovce, má na sobě pečlivě střižený oblek a objíždí různá mezinárodní zasedání, kde říká jinými slovy totéž, co jistá země ze zámoří? Není vlastně jedno, kdo tedy sedí v Černínském paláci, jak prostřednictvím rozhovoru v Haló novinách řekl sociolog Keller? Není proto hlavním vzděláním pro ministra zahraničí (a možná nejen jeho) znalost angličtiny, již si Jan Lipavský upevnil v kurzu v Anglii, a na tom ostatním už příliš nezáleží?

Možná tady je důvod, proč prezident Zeman rezignoval. Chce totiž v klidu dokončit i svůj druhý mandát a ví, že vlastně o nic nejde a on sám to nemůže změnit.

Jaroslav KOJZAR