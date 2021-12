Apatie?

Tak dnes má být jmenovaná nová vláda a všichni se jistě těší, že přijde ona dávno očekávaná změna a veškeré nedávno napáchané zlo se konečně v dobré obrátí. Tedy tak to alespoň od většiny médií a z úst různých aktivistů vyznívá…

Ale už nyní i mnozí z těch, kdo tomu dokonce uvěřili, začínají ztrácet iluze. Jenom pro příklad vím, že jakoukoliv alternativu vyhlíželi lidé, co se nechtějí nechat očkovat, vadí jim zavřené podniky nebo třeba i jen roušky. No a jak se k tomu staví budoucí vláda, jejíž představitelé měli pochopitelně před volbami řešení? Nejdříve prostě preventivně nijak, pak, že za rok to možná půjde a nakonec tak, že to bude vlastně naprosto o tomtéž, jenom na lidi místo policie budou posílat exekutory…

To tedy jen tak na okraj. Stejné je to ale v mnoha dalších oblastech, pokud tedy ne-li prakticky ve všech. I když vlastně ne, je tu jedna výjimka, v níž je koalice naprosto konzistentní - je to zahraniční politika.

Ano, v zahraniční politice pětikoalice od začátku jasně říká, kam ten směr povede. Ne, že by tam nevedl často už doposud s minulými vládami, ale co se bezpečnostní politiky týče, je jasné, že americkému strýčkovi do onoho zadního otvoru zalezeme ještě hlouběji, tedy pokud to ještě je vůbec možné.

Je to hnus velebnosti, ale dlouhodobý, takže to zas tolik nepřekvapí, beztak jsme jako ocáskové USA vnímáni. Hůř se mi ale momentálně snáší nepokrytý útok na naši ne suverenitu, tu už nám sebrala i EU, ale prakticky na integritu naší země. Vždyť není tajemstvím, že budoucí vláda je velice úzce spojená se sudetoněmeckými organizacemi. A to znamená co? Nejdříve samozřejmě rušení Benešových dekretů a pak máme už jasně otevřenou cestu k restitucím. Ono asi nestačí, že Německo nás už ovládá ekonomicky, ještě bychom jim mohli dát to, co jim už jednou naši údajní spojenci po Mnichovu dali.

Nejhorší ale na tom je, že u nastupující vlády už nepomůže ani ono »historické znemožnění«. Prakticky se totiž znemožnila již před svým vznikem a přitom… přitom jakoby to národu bylo jedno. Trošku se bojím, že nás už dostali do fáze, že si sami říkáme »odpor je marný« a převládá v nás naprostá apatie. A na to oni spoléhají. Co takhle je překvapit?

Tomáš CINKA