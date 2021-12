Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babišův kabinet končí, Fialův začíná

Jmenováním prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech převezme vládu kabinet Petra Fialy (ODS). Po zhruba třech a půl letech tak skončí menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, který od 11. listopadu vládne v demisi. Již v pátek se uskuteční první jednání nové vlády a následně bude premiér uvádět jednotlivé ministry do úřadů.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se na spolupráci domluvily bezprostředně po říjnových volbách, koaliční smlouvu podepsali předsedové zastoupených stran o měsíc později 8. listopadu.

Jmenování kabinetu se nezvykle neuskuteční na Pražském hradě, ale v Lánech, kde od konce listopadu prezident pobývá po své měsíc a půl dlouhé hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici. Po ceremoniálu zamíří ministři do Strakovy akademie, kde mají v plánu zhruba hodinové první jednání a tiskovou konferenci. Poté začne Fiala uvádět ministry do úřadů.

Nic dobrého nás nečeká

Z nastupující vlády nemá dobrý pocit předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná. »Nic dobrého nás nečeká,« řekla Konečná našemu listu. Od začátku se podle ní ukazuje, že pětikoalice si velmi rychle rozdělila posty a vytvořila spoustu nových úřadů, rychle také dala dohromady nějaký koaliční program, což je ale podle Konečné jenom slepenec nesouvisejících sdělení, na nic konkrétního se ale dosud nezmohla. Představitelé nové vlády podle předsedkyně komunistů selhávají při návrzích na řešení jak koronavirové tak energetické krize, a také inflace. »Máme stovky dopisů od občanů z celé republiky, že se nemají v nové Sněmovně na koho obracet, teď se teprve ukazuje, jak strašně tam budou komunisté chybět. Je evidentní, že tahle vláda nemá recept vůbec na nic, co se na Českou republiku řítí, vůbec netušíme, jakým způsobem chce jednotlivé věci řešit,« uvedla Konečná.

Milan Krajča.

Konkrétně poukázala na vyjádření šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, že zvyšování cen energií budou řešit sociálními dávkami. »Já na to odpovídám, že lidé nechtějí sociální dávky, chtějí mít normální ceny energií zvlášť ve chvíli, kdy jsme v podstatě v produkci elektrické energie jako jeden z mála států ještě pořád soběstační. Chtějí jasná řešení a není možné to ukonejšit sociálními dávkami. Lidé chodí do práce proto, aby sociální dávky pobírat nemuseli a očekávají od své vlády, že buď zastropuje ceny elektrické energie, nebo vyjde ze systému emisních povolenek, které nás stojí spoustu finančních prostředků, ale zkrátka, že bude konat rozhodnými kroky a nebude se tvářit, že se nic neděje,« uvedla Konečná. To samé se podle ní týká i covidové krize.

»Bude to špatně, nicméně jako komunisté budeme vládu pečlivě sledovat, budeme jasně dávat najevo naše názory a budeme doufat, že to není vláda na celé čtyři roky,« dodala Konečná.

Vláda má 18 členů

Ve vládě obsadí šest postů občanští demokraté, tři získají lidovci a dvě místa TOP 09. Starostům připadla čtyři ministerská křesla, Pirátům tři. Oproti dosavadnímu kabinetu ANO a ČSSD vzniknou místa trojice členů vlády bez portfeje.

Odpoledne začne Fiala uvádět první část ministrů do jejich úřadů. Prvním z nich bude budoucí první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Poté budou do funkce uvedeni vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), ministři financí Zbyněk Stanjura, spravedlnosti Pavel Blažek (oba ODS) a průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Zítra ráno bude do úřadu uvedena ministryně obrany Jana Černochová (ODS), následována ministry zahraničí Janem Lipavským (Piráti), dopravy Martinem Kupkou (ODS), školství Petrem Gazdíkem (STAN), kultury Martinem Baxou (ODS) a ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL).

Odpoledne budou na úřadu vlády do funkce uvedeni členové vlády bez portfeje, tedy ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN), ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) a ministr a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun (za Piráty). Kvůli onemocnění COVID-19 nebude prozatím jmenován ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Resort bude dočasně řídit Jurečka.

Některá rozhodnutí ještě do konce roku

O důvěru hodlá kabinet požádat poslance v polovině ledna, ve Sněmovně má většinu 108 hlasů. Do té doby plánuje dopracovat své programové prohlášení. Na kabinet také čekají některá bezodkladná rozhodnutí, zejména ohledně boje s epidemií COVID-19. Podle Pekarové Adamové nový kabinet chce ještě v tomto roce řešit některé z klíčových oblastí. Prioritami jsou ceny energií a jejich dopad na domácnosti, zejména pak adresná pomoc těm nejpotřebnějším, a také vyhodnocení protikoronavirových opatření a případné žádosti o prodloužení nouzového stavu. Ten bez žádosti vlády a jejího schválení poslanci přestane o Vánocích platit. Přepracovat se vláda chystá také státní rozpočet na příští rok. Končící kabinet navrhl rozpočet se schodkem 377 miliard korun, nastupující chce deficit snížit pod 300 miliard.

Vláda pětikoalice tak 69 dní po volbách nahradí ve Strakově akademii menšinový kabinet ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO), který vládl s podporou komunistů.

(jad)