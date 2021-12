Ilustrační FOTO - Pixabay

Brusel žene teplárny do záhuby

Současné vysoké ceny emisních povolenek budou podle Teplárenského sdružení České republiky pro teplárenství příští rok znamenat náklady přes 20 miliard korun. Teplárny nebudou mít na investice, ceny tepla pro rok 2023 by neúnosně rostly.

Fialova vláda tak musí podle sdružení rychle dokončit podmínky pro transformaci teplárenství, tedy nastavit funkční legislativní a ekonomický rámec, v němž bude možné realizovat potřebné investice do dekarbonizace a zajistit cenově přijatelné dodávky tepla pro čtyři miliony lidí

»Současné extrémní ceny povolenek budou pro teplárenství příští rok znamenat náklady přes 20 miliard korun. To je ekonomicky naprosto neúnosné, teplárny nebudu mít na investice. Ceny tepla pro rok 2023 by neúnosně rostly. Je úplně absurdní, aby náklady na povolenky tvořily dvě pětiny ceny tepla pro domácnosti, ale dnes k tomu, bohužel, směřujeme,« řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Zákon o podporovaných zdrojích energie, jehož novelu schválila minulá Poslanecká sněmovna, vládě podle sdružení umožňuje, aby teplárnám vrátila až tři čtvrtiny nákladů na nákup povolenek pro výrobu tepla pro zajištění přechodu k nízkoemisním zdrojům. Snížení nákladů by se promítlo do ceny tepla. Je však potřeba urychleně přijmout prováděcí předpisy a zajistit notifikaci u Evropské komise.

K zákonu o podporovaných zdrojích energie, který začne platit od příštího roku, však zatím nebyl vydán ani jeden prováděcí předpis. Chybí klíčové nařízení vlády, které má stanovit, co bude v příštích letech stát podporovat. »Novela zákona o podporovaných zdrojích energie měla teplárenství pomoci, ale realita je zatím taková, že se kvůli chybějícím prováděcím předpisům a notifikaci od ledna nejspíš zastaví i doposud fungující provozní podpora tepla z obnovitelných zdrojů,« uvedl Drápela.

Je nutné rychle jednat

V koaliční smlouvě nové vlády se píše, že nepřipustí rozpad centrálního zásobování teplem, využije kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovná podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připraví tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství prý připraví urychleně strategii, kterou projedná s relevantními partnery.

»Závazek z koaliční smlouvy je potřeba velmi rychle překlopit do konkrétních činů. Je pět minut po dvanácté. Základní kostra tu je, ale řada potřebných kroků je zpožděna a nervozita roste,« řekl Drápela.

Základem financování transformace teplárenství se má stát Modernizační fond. Další oblastí, na kterou by se měla nová vláda podle sdružení soustředit, je vyjednávání o nové evropské legislativě. Evropská komise navrhla legislativní balíček Fit for 55, který zásadním způsobem předurčí podmínky pro energetiku a teplárenství i celé hospodářství do roku 2030.

»Je to paradoxní, ale návrhy nové evropské legislativy dekarbonizaci teplárenství spíš brzdí. Potřebujeme, aby vláda vyjednala v Bruselu alespoň trochu snesitelné podmínky, realistické cíle a opatření. Je potřeba prosadit zemní plyn jako tranzitní zdroj, který budou banky ochotné financovat, bez toho nemůžeme do roku 2030 odejít od uhlí,« dodal Drápela.

