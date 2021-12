Rozhovor Haló novin s místopředsedou Ústředního výboru KSČM Milanem Krajčou

Socialistická alternativa zde má své místo

Na mimořádném sjezdu KSČM jste byl navržen na předsedu ÚV KSČM, kandidatury jste se vzdal až těsně před volbou. Co vás k tomu vedlo?

Na říjnovém mimořádném sjezdu, který se konal dva týdny po prohraných sněmovních volbách, jsem byl opravdu navrhován do různých funkcí. Nakonec jsem se pro zjednodušení voleb rozhodl kandidovat »jen« na funkci místopředsedy pro evropské záležitosti a občanský sektor, kterou jsem předtím po dobu několika málo měsíců zastával.

To, že jsem byl zvolen do vedení strany v tak složitém období, v němž se nyní nachází, pak vnímám jako velkou zodpovědnost a závazek udělat vše pro to, aby zde komunistická strana měla navzdory krizi, do které se dostala, perspektivu.

Vezměte si třeba současnou vlnu drastického zdražování, které se zdaleka netýká jen energií, ale mnoha dalších nezbytných věcí. Je důležité, aby zde byli komunisté, kteří se dokážou postavit nejen jeho důsledkům, ale i příčinám.

Jsem proto přesvědčen, že strana představující socialistickou alternativu k dnešní mizerii zde má své místo.

Nakonec jste se ze služebně nejmladšího místopředsedy stal druhým služebně nejstarším. Čím si to vysvětlujete?

Nevím, zda je to úplně přesné. Většina členů současného vedení strany v něm přeci jen již působila v různých obdobích v minulosti. Jsem ale rád, že se nové vedení ihned pustilo do intenzivní práce, které je opravdu mnoho. To ostatně dokládá třeba i činnost nového Výkonného výboru Ústředního výboru KSČM, který se nyní oproti minulosti schází několikrát do měsíce.

Navzdory nové vlně pandemie COVID-19 a s ní souvisejícími omezeními se také podařilo uskutečnit již dvě řádné a jedno mimořádné zasedání ústředního výboru, byť jsme využili i formu online videokonference.

Je zkrátka potřeba napnout všechny naše síly k tomu, abychom jako komunisté dokázali co nejlépe překonat současnou komplikovanou situaci.

Dostal jste nejvíc hlasů, dá se to vnímat jako nejsilnější mandát, nebo »jen« jako důsledek souboje s jedním protikandidátem?

Popravdě jsem nad tím takto nepřemýšlel. Důvěry delegátů mimořádného sjezdu si ale pochopitelně velmi vážím a snažím se dělat vše, abych ji nezklamal.

Rád bych však řekl, že sjezdovou volbu, alespoň v tomto případě, nepovažuji úplně za »souboj« se svým protikandidátem, s předsedou ústecké krajské organizace strany se ostatně známe dlouhá léta, a tak vím, že patří k těm komunistům, za kterými je opravdu mimořádný kus práce.

Přestože si uvědomuji, že v naší straně máme různé názory na řadu otázek, často včetně těch zásadních, jsem toho názoru, že »souboje« spíše než mezi sebou musíme vést proti našemu skutečnému protivníkovi, a tím je kapitalistický systém.

V čem se změnilo vaše funkční zaměření, chápu správně, že bylo poněkud rozšířeno?

Mimořádný sjezd nezměnil dosavadní vymezení místopředsednických funkcí. Mně bylo tedy delegáty svěřeno místopředsednictví pro evropské záležitosti a občanský sektor. Pod něj historicky spadají i dvě z důležitých komisí ústředního výboru – Komise mládeže a Komise žen a agenda s nimi související.

Nově zodpovídám také za činnost Odborné komise zahraničně-politické strategie, čemuž jsem opravdu rád, nejen proto, že jsem ji v minulosti několik let předsedal, ale i proto, že v tak důležité oblasti, jakou je zahraniční politika, skutečně soustavně aktivně pracuje.

Vedle vztahů s různými organizacemi, iniciativami a hnutími mám nově na starost také odborové hnutí, kde vnímám značné rezervy týkající se naší práce.

Pokud vím, máte na starost také sociálně právní poradnu. Jak a s čím se na ni mohou lidé obracet o radu?

Dlouholetým heslem KSČM je »S lidmi pro lidi«. Jedním z nástrojů, jak se jej snažíme naplňovat, je poskytování bezplatného poradenství při řešení řady problémů. To má různé podoby, na mnoha okresních výborech strany po celé republice fungují pravidelné bezplatné právní poradny.

Na centrální úrovni je pak možné využít právě sociálně právní poradnu, kterou provozujeme přes internet. Skrze ni odpovídají naši odborníci na dotazy týkající se otázek pracovního práva, sociálních věcí, bytové problematiky, finančních problémů a mnoha dalšího.

Dotazy je možné zasílat přes formulář na našich webových stránkách www.kscm.cz nebo rovnou přes e-mail poradna@kscm.cz. Naši odborníci se snaží zareagovat na dotazy do pěti pracovních dnů, v případě složitějších dotazů však může být doba odpovědi úměrně delší.

Co už jste od zvolení stačil uskutečnit a co vás ještě čeká?

Klíčovou otázkou, kterou se nyní ve straně zabýváme, je především snaha co nejúspěšněji se popasovat s problémy, které vyvstaly mimo jiné po říjnové volební porážce. K tomu bezpochyby v současnosti patří úsilí o finanční stabilizaci strany v nových zásadně složitějších podmínkách.

Důležité ale je, abychom vedle řešení vnitřních záležitostí nepřestali působit na veřejnosti. Je zde silná tendence využít současného stavu k dalšímu zatlačení komunistů a jejich izolování. Tomu se snažíme čelit snahou o hledání spojenců a spoluprací s dalšími organizacemi, hnutími a podobně.

To, abychom v zápasech, které jsou před námi, nestáli osamoceně, je kupříkladu jeden z úkolů, kterým se věnuji. Není to vždy jednoduché, pokládám však za důležité, že jako komunisté podáváme ruku ke spolupráci těm, kteří o ni mají zájem.

Vzhledem ke svému zaměření také dost cestujete, kde jste už byl a kam se chystáte?

Je pravda, že se snažím politickou práci neomezovat jen na kanceláře ústředního výboru v pražské ulici Politických vězňů. Nejen v posledních měsících jsem tak vždy rád přijel podpořit komunisty i ty, kteří s námi spolupracují na různých místech v republice. Vzhledem k tomu, že v naprosté většině využívám hromadnou dopravu – vlaky nebo autobusy – není to vždy bez obtíží.

Pokud je to jen trochu možné, a pozvání se mi třeba nekryje s jiným programem, snažím se pokaždé vyhovět. Na takovém přístupu ale nevidím nic nesamozřejmého, právě naopak.

Byl jste také na konferenci o bydlení v Liberci, co přinesla?

V tomto případě se jednalo o konferenci k nájemnímu bydlení, kterou za podpory dalších partnerů zorganizovalo Sdružení nájemníků. S touto organizací máme jako KSČM dlouholetou blízkou spolupráci. Otázka bydlení je pro nás navíc velmi důležitá. I proto jsme ocenili pozvání na zmíněnou akci, prosazující dostupné nájemní bydlení, kde jsem měl tu čest naši stranu zastupovat.

Zajištění dostupného bydlení patří k programovým prioritám KSČM. Prosazujeme proto nastartování výstavby veřejného bydlení. Stát se podle nás musí stát největším developerem, který bude stavět dostupné a kvalitní bydlení. Zároveň ale podporujeme i rozvoj družstevního bydlení. Bytová družstva totiž mají v naší zemi hlubokou tradici. Je správné pomoci jejich rozvoji potřebnou úpravou zákonů i skrze státní půjčky a dotace.

Co se týče nájemního bydlení, jednoznačně podporujeme opětovné zastropování nájemného, a tedy jeho regulaci.

Nedávno jste měl zajímavou přednášku v Klubu mezinárodní politiky, která byla věnována zahraniční politice KSČM. Jakou zahraniční politiku tedy chtějí komunisté?

KSČM je mimořádně kritická ke směřování zahraniční politiky České republiky v posledních třech desetiletích, představovanou mimo jiné patolízalstvím vůči Washingtonu, Bruselu či Berlínu, členstvím země v Severoatlantickém paktu NATO a v Evropské unii, účastí na imperialistických agresích v zahraničí či podpoře zvyšování napětí v Evropě.

Prosazujeme proto zásadní změnu zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na suverenitě, mezinárodní spolupráci a míru. Koncepčním cílem komunistů na poli mezinárodní politiky je dosažení spravedlivého, solidárního a mírového uspořádání světa.

Jsme si přitom vědomi, že opravdu spravedlivé a rovnoprávné mezinárodní vztahy spolupráce a solidarity a trvalé soužití v míru a bezpečí je schopno na této planetě v konečné podobě vytvořit pouze jiné společenské uspořádání, kterým je socialismus.

Jak hodnotíte zahraniční politiku vzniklé vlády?

Dle našeho názoru se jedná o další zintenzivnění politiky, která nemá nic společného s objektivními zájmy naší země a jejích obyvatel. Z uzavřené koaliční smlouvy pěti stran tvořících novou vládu lze vyčíst deklarace o tom, že česká zahraniční politika se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a v Severoatlantickém paktu NATO. Zavazují se k tomu, že zvýší náklady na zbrojení na 2 % HDP, jak po nás požadují Spojené státy americké.

V plánu mají také prohlubovat napětí s Ruskem a Čínou a naopak utužovat vztahy s Izraelem či Tchaj-wanem. KSČM s takovýmto zaměřením zahraniční politiky České republiky rozhodně nesouhlasí a mimo jiné i proto jednoznačně deklarovala, že tuto vládu a jí představovanou politiku jednoznačně odmítá.

Jaké je postavení KSČM v mezinárodním komunistickém hnutí?

KSČM udržuje bohaté kontakty s řadou zahraničních stran, hnutí a organizací. Je také aktivní součástí mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, které je nyní na celosvětové úrovni sdružené především na platformě každoročních Mezinárodních setkání komunistických a dělnických stran.

Po dvouleté přestávce, způsobené pandemií COVID-19, se toto setkání opět uskutečnilo před několika dny skrze internetovou videokonferenci. Tématem této významné události, na které vystoupili zástupci více než stovky stran, bylo: »Mezinárodní ekonomický, politický a vojenský vývoj. Zkušenosti ze zápasu komunistických a dělnických stran a národů. Solidarita s Kubou, palestinským lidem a všemi národy, které čelí sankcím, vměšování a imperialistické agresi.«

S projevem na něm vystoupila také předsedkyně ústředního výboru naší strany. Výměna zkušeností, koordinace aktivit a rozvoj spolupráce s našimi soudruhy v zahraničí jsou důležitým aspektem mezinárodní práce KSČM.

Na mezinárodní úrovni se angažujete také v mírovém hnutí, jste členem Světové rady míru. Jaké jsou její aktivity?

Světová rada míru má za sebou již více než 70 let zápasů proti imperialismu a válce. Dnes je největší a především nejaktivnější mezinárodní mírovou strukturou. Vyvíjí činnost ve více než 100 zemích světa, soustavně využívá svůj poradní statut v Organizaci spojených národů a působí i při řadě dalších mezinárodních organizací jako například Hnutí nezúčastněných zemí, Africká unie či Liga arabských států. Její činnost v uplynulém období ale také pochopitelně zasáhla pandemie COVID-19.

I zde se musela práce přesunout do velké míry na internet. O tomto víkendu se tak například formou online videokonference uskuteční jednání jejího Výkonného výboru, kde budeme vyjma současného mezinárodního dění mimo jiné řešit pokračování kampaně »ANO MÍRU! NE NATO!«, další rozvoj hnutí solidarity se socialistickou Kubou a okupovanou Palestinou a dalšími národy, které čelí imperialismu a v neposlední řadě i přípravu Světového mírového shromáždění, plánovaného na příští rok ve Vietnamu.

Vzhledem k současnému dění získává zápas za mír na mimořádné aktuálnosti. Tváří tvář zvyšování mezinárodního napětí a nebezpečí nových agresí a válek se zkrátka musíme na obranu míru postavit co nejrozhodněji.

Zbyšek KUPSKÝ