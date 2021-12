Ilustrační FOTO - Pixabay

Směrnice EU ochrání udavače

Česká republika nestihne do svého práva včlenit evropskou směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti. Dvouletá lhůta uplyne v pátek, zákon však Sněmovna dosud neschválila.

Po uplynutí lhůty však bude směrnice částečně účinná i bez zákona, upozornila organizace Transparency International (TI). Část směrnice bude platit pro veřejnou správu, jejíž instituce budou muset například zřídit vnitřní oznamovací systémy. »Přímý účinek evropské směrnice se v nynější podobě dotkne pouze specifického segmentu, a to veřejné správy. Dopadne tak na oznamování ve státních institucích, krajích a obcích s více než 10 000 obyvateli,« uvedla TI, podle které ale panuje řada obav a nejasností z praxe. Ty by odstranila právě česká právní úprava.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů končící vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) v květnu podpořila tehdejší Sněmovna, schválen však nebyl. Mezi priority řadí schválení zákona i nová vláda Petra Fialy (ODS).

Od pátku, kdy směrnice nabude účinnosti, by měli mít oznamovatelé ve veřejných institucích možnost domoci se ochrany, pokud by vůči nim bylo podniknuto odvetné opatření za to, že učinili oznámení týkající se ustanovení vycházejících z evropského práva. Ministerstvo spravedlnosti už dříve vydalo pro úřady metodiku, v níž reaguje na nabytí účinnosti směrnice. Povinné subjekty podle ní musejí například zavést vnitřní oznamovací systémy, musí také určit člověka, který bude odpovědný za přijímání oznámení a nakládání s ním. Ministerstvo spravedlnosti pak má na starosti zavedení externího oznamovacího systému, pomocí něhož budou moci podávat oznámení zaměstnanci soukromých společností. Povinnosti vyplývající ze směrnice by měly platit i pro soukromé organizace poté, co bude schválena česká právní úprava.

Evropská směrnice na ochranu oznamovatelů protiprávní činnosti byla přijata v říjnu 2019. Jejím smyslem je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé, tzv. whistlebloweři, nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí.

