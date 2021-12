Prezident Miloš Zeman. foto - wikimedia commons

Babiše ve Strakově akademii vystřídal Fiala

Prezident Miloš Zeman popřál po jmenování na zámku v Lánech vládě Petra Fialy (ODS) úspěch a to, aby po ní něco zůstalo. Kabinet má podle něj před sebou příležitost vyrovnat se s COVID-19 či energetickou krizí. Předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná se obává, že nová vláda toho není schopna.

Zeman ve stručném proslovu k novým ministrům uvedl, že by kabinetu mohl popřát jen úspěch, ale to není příliš konkrétní. »Chtěl bych vám proto popřát, aby za vámi něco užitečného zůstalo. Zní to sice samozřejmě, ale samozřejmé to není,« řekl. Některé udržovací vlády se podle něj nikdy do dějin nezapíšou, další se do dějin zapsaly v negativním smyslu. »Ať vás nikdy nic podobného nepotká,« doplnil.

Zeman uvedl, že za jeho vlády započala cesta ke krajské samosprávě nebo se uskutečnila privatizace bank. »Před vámi je příležitost vyrovnat se s covidem, vyrovnat se s energetickou krizí a samozřejmě i s rozpočtem a obecně s hospodařením státu. Na této příležitosti se buď, jak říkával (někdejší premiér) Petr Nečas (ODS), uděláte, nebo odděláte. Přeji vám to první,« konstatoval prezident.

»Slova pana prezidenta bych podepsala, nicméně se obávám, že se nenaplní. Přání otcem myšlenky, ale v tomhle případě se obávám, že je spíš zbožným přáním pana prezidenta. Ti lidé kompetenčně nemají na to, aby to splnili,« řekla Konečná našemu listu. Noví ministři to podle ní dokazují od prvního dne, kdy se vyjadřují k odborným věcem. »Asi všichni více než předtím doufáme, že covidová krize skončí, protože s novým ministrem zdravotnictví by to mohl být docela velký průšvih a pokud jde o energetickou krizi, zatím jsme nic jiného, než že budou ten problém lepit, že budou dělat kroky až ex post, neslyšeli,« uvedla. Není tak zatím jasné, jak se nová vláda postaví například ke Green Dealu. Ve svém programovém dokumentu mají napsáno, že Green Deal podporují, což je podle Konečné šílenství ve chvíli, kdy je třeba snižovat ceny energií. »Green Deal je založený na tom, že se ceny budou zvyšovat, takže mě děsí to, že oni vůbec nevědí, co s tím,« dodala předsedkyně komunistů. Připomněla, že kromě toho je potřeba řešit problém obrovského zdražování. »Pro občany se s největší pravděpodobností zvednou o deset procent ceny úplně všeho. Většina lidí na to ale nemá. Proti tomu bude KSČM vystupovat,« slíbila Konečná.

Fiala uvedl, že jeho koaliční vláda si je vědoma odpovědnosti, kterou přebírá. Brzy budou Vánoce, ale kabinet podle něj odpočívat nebude. »Čeká nás spousta práce, chceme ji dělat trochu jinak než naši předchůdci,« dodal. Nová vláda bude podle něj řešit problémy víc systematicky a s rozmyslem než kabinet Andreje Babiše (ANO).

Bez KSČM by vláda neprosadila nic

Ráno se uskutečnilo poslední jednání koaliční vlády ANO a ČSSD. Na závěrečné tiskové konferenci, které se nezúčastnil žádný člen vlády za sociální demokracii, Babiš poděkoval všem ministrům za spolupráci a lidem za podporu. »Myslím si, že můžu říct za všechny, že jsme dělali maximum pro to, abychom jejich očekávání naplnili,« uvedl Babiš.

Za úspěch považuje, že menšinový kabinet ANO a ČSSD vydržel celé funkční období. To podle něj nebylo lehké, neboť poslední dva roky ho ovlivnila koronavirová pandemie. »Jaká byla naše vláda, vyhodnotí historie v nějakém čase,« řekl Babiš. ČR podle něj prosperuje, má nejnižší nezaměstnanost v EU, nízkou zadluženost. Vyzdvihl, že jeho kabinet navyšoval důchody, snižoval daně a investoval do dopravy, zdravotnictví, digitalizace, sportu nebo armády.

Babiš ve výčtu úspěchů své vlády opomněl poděkovat také komunistům, kteří vládu tolerovali. To se ale podle Konečné dalo čekat. »Škoda, že nám pán Babiš nepoděkoval, ale to bych u člověka jeho formátu ani nečekala, protože on už hraje jiné hry s jinými hráči a na ty, kteří mu pomohli tohle všechno realizovat, rád zapomene,« uvedla. Nicméně volič by si podle ní měl uvědomit, že nebýt KSČM, tak nic z toho, co premiér vyzdvihl, by nebylo.

»Pan Babiš to dokázal jen proto, že KSČM vládu tolerovala. Spousta věcí, o kterých mluvil, jako je zvyšování minimální mzdy nebo důchodů byly programové priority KSČM. Bez nás by si na ně pan Babiš nevzpomněl, že je potom realizoval, je v pořádku, protože jsme měli dohodu. Ale nebýt nás, tak nic z toho by nebylo,« uvedla. Svědčí to podle ní o tom, jak je důležité, aby KSČM byla v Poslanecké sněmovně. »Možná si to voliči uvědomí teď, v době, kdy tam nebudou mít zastání,« dodala Konečná.

Nouzový stav skončí

Nová vláda Spolu a PirSTAN odpoledne absolvovala své první zasedání. Fiala poté novinářům řekl, že vláda nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Nynější nouzový stav vyhlášený bývalým kabinetem ANO a ČSSD tak skončí o půlnoci 25. prosince.

»Vláda se rozhodla o prodloužení nouzového stavu nežádat. Situaci sledujeme a pokud se bude situace zhoršovat, je vláda připravena se k debatě o nouzovém stavu vrátit,« uvedl Fiala. Kabinet podle něho sleduje situaci kolem varianty omikron a je připraven rychle jednat.

Bez prodloužení nouzového stavu přestane platit třeba omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů.

O důvěru hodlá kabinet požádat poslance v polovině ledna, ve Sněmovně má většinu 108 hlasů. Do té doby plánuje dopracovat své programové prohlášení.

