Ilustrační FOTO - Pixabay

Rušit vyhlášku o povinném očkování by byla chyba

Podle již bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by byla chyba, kdyby nová vláda zrušila vyhlášku o povinném očkování proti COVID-19. Řekl to na závěrečné tiskové konferenci kabinetu Andreje Babiše (ANO). Podle odborné mluvčí KSČM pro zdravotnictví Soni Markové by měla být mezi kroky staré a nové vlády kontinuita.

Podle Vojtěcha je potřeba se kvůli šíření varianty omikron snažit o maximální podporu očkování. »Uvidíme, co nová vláda udělá s vyhláškou o povinném očkování. Jsou tady nějaké proklamace o jejím zrušení, já si myslím, že by to byla chyba,« konstatoval. Podle vyhlášky by mělo být očkování povinné pro lidi nad 60 let a také pro zaměstnance zdravotnických zařízení a studenty zdravotnických oborů, pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, pro policisty a městské strážníky nebo celníky. Proti povinnosti pro lidi nad 60 let jsou představitelé nastupující vládní koalice.

»Bylo by dobré, kdyby tu byla kontinuita toho, co dělá stará a nová vláda, nejde o to, aby se přetlačovali, kdo je lepší, hlavním zájmem by měla být ochrana zdraví a životů pacientů,« řekla Marková našemu listu. Každá vláda by měla podle ní především naslouchat odborníkům, a pokud oni povinné očkování pro některé skupiny doporučují, tak by bylo dobré, i když je to nepopulární, aby se v tom pokračovalo.

Podle Vojtěcha nyní v ČR funguje 477 očkovacích míst, na 108 mohou lidé přijít bez předchozí registrace. Do terénu vyjíždí 51 mobilních očkovacích týmů. Celkem je v ČR naočkováno 6,75 milionu lidí, v dospělé populaci je to 74 procent, ve věku nad 12 let pak 72,4 procenta.

Zdravotní péče musí být pro všechny

Vojtěch také uvedl, že za dobu působení vlády od roku 2017 se zvýšily výdaje na zdravotnictví ze sedmi procent HDP na více než deset procent HDP. Nyní činí podle něj výdaje 550 miliard korun. Babiš řekl, že před čtyřmi lety to bylo 322 miliard korun.

Podle Markové je jasné že výdaje na zdravotnictví se v době, kdy se země musela potýkat s covidem a musela platit testování, očkování, zvýšené náklady na covidová lůžka a také odměny pracovníkům, kteří pracovali na covidových odděleních, zvýšily. »Bylo nutné všechno zafinancovat a bylo správné, že došlo k navýšení platby za státní pojištěnce tak, aby se rozpočet zdravotnictví nedostal do takového deficitu, že by nebylo možné platit potřebnou zdravotní péči,« uvedla. Koneckonců zdravotnický rozpočet se musí podle ní navyšovat, i kdyby nebylo covidu, protože rostou nároky na inovativní léky a na moderní léčbu. »Jde především o to, aby zdravotní péče byla pro všechny občany a nedošlo k tomu, že se budou snižovat veřejné výdaje a bude větší nárok na výdaje osobní. To znamená navyšování spoluúčasti pacientů, což s nástupem nové vlády bude hrozit, protože už se nechala slyšet, že chce zavést komerční připojištění ve zdravotnictví, a to je bohužel cesta k tomu, že někteří lidé si nebudou moci potřebnou zdravotní péči dovolit,« dodala Marková.

COVID-19 má v ČR již více než 35 000 obětí

Epidemie již zhruba dva týdny zpomaluje. Ve čtvrtek přibylo 9488 případů koronaviru. Dál klesá také incidence. Na 100 000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 704 nakažených. Před týdnem mělo incidenční číslo hodnotu více než 900.

V nemocnicích bylo ve čtvrtek s covidem 5431 pacientů, z toho 895 v těžkém stavu. V obou případech je to nejnižší počet od druhé poloviny listopadu. Nemocnice ale dohlašují pacienty zpětně, číslo tak pravděpodobně při dalších aktualizacích stoupne.

Podobné zpoždění může mít i evidence úmrtí. Na čtvrtek zatím připadá 45 zemřelých s koronavirem. Celkem ministerstvo zdravotnictví eviduje 35 046 zemřelých s COVID-19.

ČR patří podle poměrného počtu úmrtí na koronavirus k nejpostiženějším zemím světa. S 3256 mrtvých na milion obyvatel je na sedmém místě smutného žebříčku, kterému vévodí Peru (6055 mrtvých na milion obyvatel). Před ČR jsou dále Bulharsko (4340), Bosna a Hercegovina (4011), Maďarsko (3879), Černá Hora (3768) a Severní Makedonie (3734). Například Německo vykazuje 1283 mrtvých na milion obyvatel, Rakousko 1480, Polsko 2389 a Slovensko 2880. Unijní průměr je 1964 mrtvých na milion obyvatel.

Od loňského března prokázaly laboratoře v ČR 2 388 253 případů COVID-19, z nákazy se již vyléčilo více než 2,1 milionu lidí.

(jad)