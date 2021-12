Nová doba. Učitel vyhazuje policejního prezidenta

»Nová doba, host vyhazuje vrchního.« Kdo by neznal tuhle populární, zlidovělou hlášku Bohuša Stejskala (Bolek Polívka) z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. S chutí se jí zasmějeme i po bezmála dvaatřiceti letech. Nyní sice nevyhazuje host číšníka, avšak projevy nové doby v Bohušově duchu jsou zjevné právě dnes. Vláda chystá čistku na ministerstvech a říká tomu, že nemůže zůstat obklíčena lidmi spojenými se starou vládou. Když si vzpomenu, jak celé léto 2014 bojovali lidé z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL o služební zákon, který by znemožnil výměnu i těch nejzkorumpovanějších úředníků po sedmi letech vlády Topolánka, Nečase a Kalouska, tak to vidím jako obrácení Ferdiše Pištory. Vrcholem je ovšem to, když dnes učitel vyhazuje policejního prezidenta, konajícího službu v této ozbrojené složce nepřetržitě od roku 1987. To učitelovi bylo teprve devět let. Docela na pováženou nebo legrační, že?

Abych byl objektivní, on ho sice nevyhodil, on s ním jen přátelsky jako s rodiči na SRPŠ rozmlouval třeba o vynucovaném povinném očkování policistů, s nímž prezident nesouhlasí...

Nicméně rozmluva to musela být dosti důrazná, když Jan Švejdar bezprostředně po ní na Twitteru oznámil, že v pondělí 3. 1. 2022 odešle panu učiteli (Švejdar napsal ministru vnitra) žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31. 3. 2022.

Evidentně odmítl ponížení, nechat se odvolat od »znalce«, k čemuž by nepochybně v brzké době došlo. Tak raději vycouval sám. Já se policejního prezidenta nezastávám, jen se pozastavuji nad jakýmsi mocensko-profesním (ne)poměrem sil. Když někdo, kdo k téhle práci ani nepřičichl, donutí k odchodu někoho, kdo tuhle práci na všech možných pozicích vykonával skoro 35 let, není cosi v pořádku. Bylo by to směšné, ale k smíchu to není. A prý kvůli očkování policistů? Na duchy dávno nevěřím. Ale i kdyby to bylo pro tento důvod, tak stojím na straně svobodné volby. Ale tenhle flek má pan učitel už asi blokovaný pro nějakého svého koně. Že by pro favorita z kyperského daňového ráje, s nímž má jeho staronová partaj, jak teď vyplouvá na povrch, velmi vřelé bankovní vztahy? Bude zajímavé sledovat, čím vším nás tato vláda ještě překvapí. Nebo spíše šokuje – to je výstižnější.

Vojtěch FILIP