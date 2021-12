Páně Lipavského kvalifikační předpoklad

Pana Lipavského vzal tedy prezident Zeman na milost. Lipavského touha po zviditelnění byla větší než Zemanova snaha zajistit pro zem schopného a vzdělaného ministra zahraničí. Možná, že premiér Fiala slíbil, že si ohlídá jeho avantury, možná, že Zeman jen nechtěl »jít do kompetenčního sporu«. Prý tak Fiala vede, jak jsme se dozvěděli z jednoho serveru, jedna nula nad prezidentem, ale o to nejde. Fotbalové války snad už máme za sebou. Horší je však, že ty nefotbalové jsou tady stále někde s námi. Ze jmenování jsem ovšem pochopil, že pan Lipavský má tedy dostatečnou kvalifikaci. Anglicky umí, a to je zřejmě hlavní kvalifikační předpoklad. Pak stačí jen správně kývat.

Názory pana Jana Lipavského ostatně známe. Byly zveřejněny. Jistě nikoli všechny, každý máme nějaká svá tajemství, která nemohou na veřejnost a projeví se postupně, tedy až dosáhneme na post, kdy je možné je začít prosazovat. My ostatní však se máme nač těšit, protože nás voliče jistě bude čekat lecjaké překvapení. Jeden názor ovšem přece jen známe už nyní. Víme, že ministr Lipavský chce, aby vláda požadovala na Číně odškodné za covid. Pokud to uděláme, pak se postavíme jako snad jediní po bok našim americkým přátelům. Bude to dobrý vstup do jeho americko-české politiky.

Jenže všechno má svá úskalí. Ve Spojených státech se v tichosti na míle vzdálili od požadavku odškodného poté, co Antony Stephen Fauci, jeden z předních spolupracovníků prezidenta Trumpa a jinak ředitel Národního ústavu pro alergie a sám profesí imunolog, přiznal dokonce před americkými zákonodárci, že USA zaplatily výzkumnému centru ve Wu-chanu, aby se zabývalo zmíněným covidem. Prý ve Spojených státech to bylo zakázáno, a tak odpovědnost přesunuli Američané na Čínu. Neznám zadání, nevím, co měli prozkoumat, ale zřejmě to bylo něco, co mohlo v sobě nést nebezpečí.

A tak v Číně zkoumali a podle Faucio z laboratoře prý muselo uniknout něco, co velmi rychle ohrozilo nejen desetimilionový Wu-chan, ale brzy se rozšířilo do celého světa. Je-li na tom kus pravdy, nebo všechno bylo jinak, nevím. Jisté je, že Američané měli své zájmy, pokud jde o zmíněnou látku. Zda zkoumání v Číně, pokud tu vůbec něco podobného zkoumali, financovali a vůbec sem směřovaly jejich aktivity, těžko nám to někdo znovu potvrdí. Je-li to ovšem pravda, pak pan Lipavský by měl i na USA požadovat náhradu za léčbu a zmařené životy s covidem nebo na covid. To by si ovšem hodně dovolil, a tak myslím, že raději na svůj záměr rychle zapomene, anebo dál propagandisticky bude obviňovat Čínu a za to se možná dočká stejně jako plukovník Koudelka nějakého amerického metálu. A k tomu všemu nebude potřebovat žádné vzdělání, ani žádnou životní zkušenost. To zřejmě pochopili Fiala i Zeman.

Jiří VÁBR