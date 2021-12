Nová vláda se míjí s českými národními zájmy

Krátce se vyjádřím k povolební situaci. Nová vláda, až bude, nepřinese lidem nic dobrého. Pochybovat o tom je pošetilé. Máme zatím k dispozici jen koaliční smlouvu, počkáme na vládní prohlášení, ale když zmíním jen zahraničně–politickou oblast, jímá mě hrůza. Jako by ty řádky psaly veřejnoprávní média a neziskovky, řízené Sorosem a Bakalou, a klasifikoval je přísný »třídní učitel« v Bruselu a na americké ambasádě! Je to výpověď o tom, že my fakticky už nemáme žádnou zahraniční politiku.

To, co je deklarováno a v praxi realizováno, se míjí s českými národními zájmy a škodí jim! To, co je dnes nazýváno zahraniční politikou, je linie závislé kolonie, země, která rezignovala na svou suverenitu! A dopady této hloupé, nedůstojné a služebné politiky nesou a ponesou občané této republiky.

Je třeba vyčíslit a lidem neustále říkat a připomínat, co nás, co je stojí antiruská a antičínská hysterie v cenách energií, v zaměstnanosti firem, které vyvážely do těchto zemí, jsou závislé na jejich komponentech, v nákladech na dostavbu jaderné elektrárny, co nás stojí pomatená zelená politika EU, co nás stála neslavná afghánská tragikomedie atd. Všechno je třeba názorně převést do lidem srozumitelné řeči.

Přijdou těžké časy. Ubude lhostejných, lidé budou přemýšlet a zvažovat, kdo za to může, kdo je vinen. Jaké problémy jim to působí a co je to stojí. Dává to šanci KSČM získat ztracenou důvěru. Výsledek sjezdu ČSSD tu šanci jen umocňuje.

Karel KLIMŠA