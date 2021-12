»Zvláštní fotky«

Webové stránky časopisu Reflex nabídly před časem čtenářům výběr sedmnácti dobových fotografií z Němci okupovaného Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ve výběru jsou snímky, na nichž jsou zachyceni, zdánlivě v obapolné shodě a souladu, němečtí vojáci jakoby družící se s místními obyvateli. Autory fotografií jsou němečtí vojáci.

Reflex tento výběr nazval a současně komentoval takto: »Neučili jsme se to jinak? Zvláštní fotky Němců za druhé světové války v Sovětském svazu.« Na snímcích není nic mimořádného, co bychom netušili, že také bylo – prostí lidé stojící či tvořící stafáž německým vojákům, děti mávající na německou autokolonu (když víme, že malí kluci mávají na každou techniku, která jede) apod.

»Prezentované záběry, které zachycují ‚laskavé‘ zacházení hitlerovců s místními obyvateli, podle autorů článku zřejmě měly ilustrovat dobré soužití sovětských občanů s okupanty či dokonce jejich vzájemné sympatie. Výskyt takového materiálu v populárním českém vydání je hluboce politováníhodný a vážně znepokojivý,« uvedlo k tomu Velvyslanectví Ruské federace v ČR s tím, že přesně tak vypadaly Goebbelsovy propagandistické kampaně za druhé světové války, které měly demonstrovat »dobré úmysly« třetí říše vůči slovanským národům na okupovaných územích, přičemž skutečné plány nacistů jsou dobře známy – šlo o likvidaci a zotročení.

Publikování takových snímků vede podle ambasády k přepisování dějin druhé světové války, je urážkou památky obětí hitlerovského fašismu. Společně s demontáží z pražské Staroměstské radnice pamětní desky věnované osvobození města vojsky 1. ukrajinského frontu Rudé armády, demolicí pomníku maršála Koněva a instalací památníku nacistickým komplicům vlasovcům i zmíněný materiál Reflexu zapadá do nebezpečného kurzu, který nastolila část českého establishmentu, uvedla ruská ambasáda.

Podobných snímků z druhé světové války však najdeme požehnaně. Pochopitelně si propaganda hitlerovského Německa a jeho satelitů nacházela v každé okupované a zotročené zemi obdobné kompozice i za účasti místních obyvatel, aby před vlastním publikem obhájila, že jeho válečné tažení není vražedné, nýbrž vítané. Ostatně občané SSSR, kteří by odmítli takovéto konkrétní fotografování, by pochopitelně byli krutě perzekvováni.

Z protektorátu Čechy a Morava známe filmové záběry a fotografie plného Václavského náměstí. Násilím nahnaní Pražané byli nuceni zde vyslechnout plamennou řeč kolaboranta Emanuela Moravce a hajlovat – a to právě kvůli kamerám a fotoaparátům, jež je zachytily. Tyto záběry stále běhají po internetu a jsou předmětem rázných odsuzujících komentářů, kolik že to bylo pomahačů Německa! Vysvětlujme stále, že to bylo zinscenované. Proto je třeba znát kontext historických událostí a historii samu. Ovšem, že se v ní přepisuje. Proti tomu je jediná obrana – znalost! Znalí lidé pak i »podivné« či »zvláštní« záběry správně vyhodnotí. Ty, které předvedl například web časopisu Reflex, nelze brát jako výraz upřímné radosti a obdivu k německému agresorovi, nýbrž jako jeho propagandu.

Monika HOŘENÍ