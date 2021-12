Ilustrační FOTO - Pixabay

Fed si prý brzy přestane »tisknout« dolary

Americká centrální banka Fed zrychlí zpřísňování měnové politiky. Měsíční objem nákupu dluhopisů bude snižovat dvojnásobným tempem, než dříve avizovala. V březnu tento program patrně zcela ukončí. Banka dále očekává, že v příštím roce třikrát zvýší úrokové sazby.

Fed reaguje na oživování ekonomiky z útlumu způsobeného pandemií a na vysokou inflaci. »Ekonomika už nepotřebuje zvýšenou podporu měnové politiky,« řekl šéf Fedu Jerome Powell. »Podle mého názoru rychle postupujeme k maximální zaměstnanosti,« dodal.

Svou základní úrokovou sazbu Fed nadále drží v rozpětí nula až čtvrt procenta. Vzhledem k tomu, že inflace již nějakou dobu přesahuje dvě procenta, měnový výbor očekává, že bude vhodné zachovat současné téměř nulové úrokové sazby, dokud se trh práce nevrátí k plné zaměstnanosti, uvedl Fed v prohlášení.

Centrální banka začala důkladněji vymezovat normalizaci měnové politiky po téměř dvou letech mimořádného úsilí o vyléčení ekonomiky z následků pandemie, napsala agentura Reuters.

K tomu, aby se inflace vrátila k dvouprocentnímu cíli centrální banky, odhadují představitelé Fedu, že základní jednodenní úroková sazba bude muset do konce roku 2022 vzrůst na 0,9 %, v roce 2023 bude nutné pokračovat ve zvyšování na 1,6 % a v roce 2024 na 2,1 %. Případné zvyšování sazeb bude podle Fedu nyní záviset na vývoji trhu práce.

Powell podotkl, že nevidí brzký konec pandemie, a proto je pro Fed obtížné vyhodnotit, co v takovém prostředí představuje normální trh práce. Pokud by pandemie byla pod kontrolou, pak by tvůrci měnové politiky měli lepší představu o tom, jak trh práce může skutečně vypadat, řekl Powell.

Ačkoli vývoj ekonomiky je s ohledem na novou variantu koronaviru omikron nejistý, Fed nyní prognózuje, že růst amerického hospodářství by se měl příští rok pohybovat kolem čtyř procent, zatímco v září centrální banka odhadovala 3,8 %.

Třebaže není jisté, jaký dopad bude mít varianta omikron na inflaci, hospodářský růst a pracovní trh, Powell konstatoval, že lidé se na pandemii adaptují. »Myslím si, že jak jde vlna za vlnou, lidé se s tím učí žít,« řekl.

(ici)