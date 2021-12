Marie Pojkarová a její kamarád Richard Sacher

Marie Pojkarová pokřtila Řeku času

Pražská restaurace Střelecký ostrov se pyšní nejen pěkným interiérem, ale především nádherným výhledem na Národní divadlo a okolní budovy. »Z těchto důvodů jsem svoje přátele a příznivce pozvala právě sem. Navíc je tady i příjemná obsluha,« prozradila zpěvačka Marie Pojkarová na křtu svého nejnovějšího cédéčka Řeka času. Nutno podotknout, že se jednalo o jednu z nejvydařenějších akcí letošního podzimu!

Restaurace byla nádherně vánočně vyzdobená, všude spousta malých tlumených bílých světýlek. Lidí dorazilo tak akorát – na každého vyšlo místo k sezení, nikdo nemusel celou dobu stát nebo se mačkat v davu. Marie Pojkarová je skvělá hostitelka, a tak zařídila pro všechny spoustu jídla a pití včetně kvalitního vína a kávy. Raut se pravidelně doplňoval, a tak nikdo neodešel domů žiznivý nebo s prázdným či poloprázdným žaludkem.

Martin Maxa zpíval a hrál na kytaru.

Velkolepý program

Velkolepý byl rovněž doprovodný program. Na pódiu se střídali umělci, kteří mnohé návštěvníky zvedli ze židlí. Někteří se pouze vlnili do rytmu, jiní tancovali jako o život. S kytarou a svým kamarádem muzikantem vystoupil stále báječně vypadající zpěvák Martin Maxa, jenž přijel až z Litvínova. Většinu hostů mile překvapil bavič Milan Pitkin. Výborně zazpíval řadu českých i světových hitů, musel dokonce opakovaně přidávat. Velký úspěch měl i Roberto Caporali, italský zpěvák žijícící v Praze, a také houslistka Jolana Szajewska.

Neplánovaně vystoupil Mariin kamarád, moderátor, spisovatel a zpěvák Richard Sacher. Zazpíval původní diskotékovou píseň a poté hit Ladislava Štaidla Mží ti do vlasů. »Dorazil jsem pozdě, ale přece. Myslel jsem, že to už nestihnu, nebo že se tady otočím jen na deset minut. Musel jsem dopsat důležitou reportáž a pak jsem ještě natáčel videoklip s režisérem Markem Dobešem. Nikoliv svůj, ale jedna rocková kapela si mě pozvala jako hosta. Scéna se mnou bude hodně legrační,« vysvětlil Richard, který se nakonec zdržel až do konce. Nadšený byl i kmotr cédéčka, uznávaný umělecký fotograf Jakub Ludvík.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – Karel PEPPERNÝ