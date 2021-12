Vánoční kouzlení. Už se to blíží!

Vánoční kouzlení začněme od Adama a Evy, snad mi to tyto historické postavy odpustí… Totiž od dárků. V časech dávných jen skromných a symbolických. I dříve (to po Vánocích nebylo vidu ani slechu) byl čas slunovratu provázen dárky, byť jen drobnými. Tak třeba manželé a milenci se obdarovávali jablkem či perníky se symbolickými postavami Adama a Evy, ano, i s pověstným hadem. Maličkosti, třeba i peněžní, dostávali žebráci, drobnosti vyrobené či zakoupené rodiči pak děti. Obvykle šlo o dárky praktické.

Později byl dárcem Ježíšek, což děti, i ty současné, tu a tam oceňují voláním do vánoční tmy: »Děkuji ti Ježíšku!«. Početnější a větší dárky jsou novodobým zvykem, ty nákladné, jejichž »soupis« Ježíšek »dostává« s mírným předstihem, pak zcela určitě.

Vánočním dárkem (původně) byla vyjadřována láska, úcta a ochota pomáhat si navzájem. Tato romantická podstata vánočního dárku postupně vymizela a nahradila ji snaha ohromit cenou, kvalitou a množstvím, případně »nutností« splnit všechna přání i za cenu, že se výrazně zadlužíme.

Jmelí a hvězdy

Pojďme k vánočnímu čarování. Tak třeba jmelí, údajný symbol života. Má prý moc ochránit před čarodějnicemi a zlými duchy. V časech dávných, ano pohanských, se nesmělo jmelí po stržení ze stromu dotknout země. A ještě jednu důležitou magickou moc prý jmelí má. Čím více kuliček na něm najdete, tím více štěstí vás v příštím roce čeká. Přikládána je mu moc vyvolat nebo udržet vztah mezi mužem a ženou. Pod zavěšeným jmelím má muž (a proč ne i žena?) právo políbit jakoukoli dívku či ženu: »Kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí«. A jejich láska bude stejně, jako je jmelí, věčně zelená. Žárlivé manželky a milenky z tohoto zvyku nikdy radost neměly…

Jmelí zavěšené nad štědrovečerní tabuli přinese štěstí všem a každému stolovníkovi splní jedno přání. Pokud ho ovšem zašeptá do první zapálené svíčky na vánočním stromečku. Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak je dobré před Vánoci i při vánočních návštěvách s sebou snítku zeleného jmelí přinést.

Hvězdy byly pokládány za nebeské bytosti, které ovlivňují osudy lidí. Objevení nové hvězdy na obloze (komety?), bylo pokládáno za předzvěst důležité události, často za symbol víry v nové a lepší časy. Proto dávno před vznikem křesťanství lidé věnovali úkazům na obloze velkou pozornost. Objevení komety však ne vždy považovali za štěstí, v některých zemích dokonce za předzvěst neštěstí v podobě války. Letos snad žádnou novou hvězdu, o kometě ani nemluvě, neuvidíme. COVID-19 je dostatečnou pohromou.

Zlaté prasátko

Zlaté prasátko, pokud víme, na Štědrý den ještě nikdo neviděl. Tato česká vánoční pověra vznikla už ve středověku. Podle ní je zlaté prasátko vidina přislíbená za neporušený předvánoční půst. Každý, kdo celý den až do štědrovečerní večeře nebude jíst maso, uvidí zlaté prasátko. Proto se v průběhu dne podávala jen bezmasá jídla. Této pověry si užívaly především děti. Rodiče postícímu se dítěti zlaté prasátko mohou předvést například prostřednictvím odrazu zrcátka na zdi. Půst bylo nutno na Štědrý den držet od půlnoci do západu slunce.

Štědrovečerní večeře

Její důležitost byla vyjádřena zejména pestrou skladbou pokrmů, mělo a má jich být devatero. A připisoval se jim symbolický význam. Na svátečním stole bylo vše, co se v uplynulém roce urodilo. Nikde nechyběl zapečený černý kuba z hub a krupek s česnekem, vařené a sušené ovoce, čočka nebo hrách. Podle tradice luštěniny mají zabezpečit zvelebení a rozšíření rodinného majetku. Dalším typickým symbolem českých Vánoc a nepostradatelnou součástí sváteční tabule je rybí polévka, vánoční smažený kapr a bramborový salát. Ale to až v čase nepříliš vzdáleném. Tedy ve 20. století.

I když byl v našich zemích Štědrý den dnem postním, nejvíce práce měla na Štědrý den tradičně hospodyně. Ráno si musela přivstat, aby mohla včas začít připravovat štědrovečerní pokrmy. Vařila se čočka, rybí, ale i bramborová polévka, někde i česnečka, obvykle nechyběl ani kuba z krup, sušených hub a česneku. Nezapomínalo se ani na domácí chléb, v ošatce pod utěrkou čekala již několik dnů upečená vánočka.

Večerní triky

Vrcholem celého dne byla a je i v chudších rodinách štědrovečerní večeře. I s ní je spojena řada zvyků… Pod talíř každého strávníka dejte rybí šupinky, které si pak schovejte do peněženky; to zajistí dostatek financí na celý příští rok. Po štědrovečerní večeři si můžete (ale nemusíte!) rozkrojit jablko napříč. Kdo na řezu nalezne pěticípou »hvězdičku« ze zdravých jadérek, v příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, může čekat nemoc. A když najde na řezu křížek, může se dočkat nejhoršího… Naštěstí výběrem zdravého jablka můžete informaci ovlivnit.

Staročeské vánoční triky v kuchyni stojí za zaznamenání. Tradice smaženého kapra s bramborovým salátem na vánočním stole vznikla u nás teprve v 19. století. Na venkově však ještě počátkem století byla připravována vánoční jídla především z potravin, které zemědělci sklidili ze svých polí, sadů, nebo si přinesli z lesa. Kapr se nepodával smažený, ale jako kapr na černo se sladkou omáčkou. Do hrnce s litrem vody dejte čtyři lžíce vinného octa, hrnek nastrouhané mrkve, po lžíci nastrouhaného celeru a kořenu petržele. Přidejte bobkový list, pár kuliček nového koření, několik hřebíčků, několik kuliček pepře, lžičku soli a dvě lžíce piva. To vše nechte zvolna vařit. Když zelenina změkne, přidejte porce očištěného a nasoleného kapra, na mírném ohni ho vařte asi 15 minut.

Rybí porce vyndejte a dejte do vyhřáté mísy. Do šťávy v hrnci přidejte několik jader rozdrceného vlašského ořechu, půl hrnku nastrouhaného perníku a vše povařte, aby omáčka mírně zhoustla. Pak přidejte lžičku nastrouhané citronové kůry, lžičku citronové šťávy, dvě lžíce červeného vína a lžíci malinové zavařeniny. Vše důkladně zamíchejte a opět krátce povařte. Omáčku proceďte a dejte do ní uvařené porce kapra. Přidejte lžíci namočených rozinek a lžíci drobně nakrájených mandlí. Doporučujeme připravit den předem, aby se omáčka rozležela. Pak je naprosto báječná.

Staročeský vánoční kuba je nedoceněná a neprávem opomíjená lahůdka. S příchodem křesťanství nebyly u nás naštěstí houby zatraceny coby jeden ze symbolů pohanství. Nadále byly vítanou složkou denní stravy. Houby u nás zdaleka nejedli jen chudí lidé, bylo pravidelnou povinností poddaných odevzdávat vladaři a šlechtě nařízená množství košíků hub. Kdy u nás došlo k přechodu od kultovního k vášnivému či masovému houbaření není známo. A v době míru a klidu křesťanských Vánoc se vrátily na sváteční stůl Štědrého dne jako ideální bezmasé polední jídlo zvané kuba. V moderní době je však tento báječný pokrm přehlížen. Je to veskrze pohanský pokrm, věkem se z něj stalo sváteční štědrovečerní polední jídlo. K jeho přípravě budete potřebovat zhruba 400 g čerstvých (pokud je máte v mrazáku nebo naložených ve sklenici a zalitých sádlem)) nebo 50 g sušených předem v horké vodě namočených hub, 500 g krupek, dvě lžíce sádla, dvě až tři cibule, sůl, několik stroužků česneku, sádlo na pokropení pokrmu a vymaštění pekáče. Krupky se solí a lžící sádla uvařte doměkka. Zvlášť poduste čerstvé či suché namočené houby na jemně pokrájené cibuli. Na závěr přidejte prolisovaný česnek. Do vymaštěného pekáče dejte střídavě vrstvu uvařených krupek a vrstvu vařených hub. Poslední vrstvou musí být vařené krupky. Povrch pokropte rozpuštěným sádlem a asi 25 minut pečte.

Nechybí vám čerstvě mletý pepř a majoránka? Zkuste východočeskou klasiku. Uvařené kroupy smíchejte se sušenými (namočenými a posléze uvařenými) houbami, přidejte vepřové škvarky, drcený česnek, sůl, pepř, kmín a majoránku. Přidejte ještě lžící sádla, promíchejte a zapečte v pekáčku vymaštěném sádlem.

Lodičky, svíčky…

Jdeme na vánoční »hrátky«, a že jich v čase vánočních svátků je a bylo! Tak třeba lodičky s malou svíčkou jsou kouzelné především pro děti, ale i dospělí si mohou přijít na své. Do rozpůlené a vyprázdněné skořápky vlašského ořechu přilepte voskem kousek malé svíčky a zapalte ji. Ořechovou lodičku vypusťte do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu toho, kdo ji vyslal.

V okamžiku, kdy zapaluje svíčku a pokládá lodičku na hladinu, může položit jednu otázku a lodička na ni prý zná odpověď. Ale i bez otázky lodička leccos prozradí. Tak třeba – když na ní vydrží svíčka dlouho hořet, čeká jejího majitele dlouhý a šťastný život.

Zhasne-li svíčka v okamžiku, kdy vyslovujete svou otázku, jste neupřímní k sobě i k ostatním. Pluje-li lodička na volnou vodu, její »vlastník« se brzy vydá na dlouhou cestu, drží-li se u břehu, nepojede nikam, zůstane doma. Všechny lodičky jsou pohromadě? Žádné neštěstí, naopak! V rodinném kruhu bude vládnout pohoda, přátelství, úcta a tolerance. A spoustu jiných »zaručených« událostí se dozvíte z obyčejné skořápky vlašského ořechu a svíčky v něm.

Krájení jablka

Krájení jablka se děje po štědrovečerní večeři. Příčně přeřízněte jablko na dvě poloviny a ukažte je všem u stolu. Tvar jádřince prý určí náš osud. Pokud má pět či více cípů (hvězda), sejdou se všichni za rok ve zdraví. Nehezký, nepravidelný nebo červivý jádřinec značí nemoc, neštěstí a zármutek. Pokud má dokonce tvar kříže, pak někdo z přítomných onemocní, nebo zemře. Tento zvyk je popsán už ve 14. století, ale není třeba se ho bát, vyberte velké a zdravé jablko.

Loupání jablka

Loupání jablka je určeno jen pro dívky. Dívka oloupe jablko tak, aby ze slupky vznikla jedna dlouhá spirála, tou poté zatočí nad hlavou a odhodí ji. Písmeno, které se dá z dopadnuvší slupky přečíst, je písmeno, na které bude začínat jméno jejího vyvoleného.

A ještě přidáváme: Rozliješ-li víno, jistěže u štědrovečerního stolu, čekej do roka křtiny. A také: Česnek a med pojišťují zdraví, hrách dodává sílu. Proto asi řada klasických, především staročeských pokrmů, se česneku, medu a ani hrachu »nebojí«. A nezapomeňte! Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze. A tak lze ještě dlouho pokračovat.

Vánoce mají svoje kouzlo a neměly by být jen o dárcích…

Jiří JANOUŠKOVEC

