Ilustrační FOTO - Pixabay

Nizozemsko vstoupilo do lockdownu, který potrvá do 14. ledna

V Nizozemsku platí přísná uzávěra, která byla zavedena kvůli pokračujícímu šíření koronaviru a obavám z nové varianty koronaviru nazývané omikron. Obchody, které neprodávají nezbytné zboží, bary, posilovny, kadeřnictví a další podniky zůstanou zavřené nejméně do 14. ledna. Domácnosti mohou přijímat pouze dva hosty, o svátcích čtyři. Premiér Mark Rutte opatření označil za "nevyhnutelná".

"Stojím tu večer v ponuré náladě. Mnoho lidí, kteří to sledují, se tak bude cítit také," prohlásil Rutte na sobotní tiskové konferenci. "Abych to shrnul do jedné věty, Nizozemsko se zítra vrátí do lockdownu," dodal.

Podle nových pravidel se mají obyvatelé Nizozemska co nejvíce zdržovat doma. Domácnosti mohou přijímat nanejvýš dva hosty starší 13 let, mezi 24. a 26. prosincem a na silvestra a na Nový rok čtyři.

Povoleny zůstaly pohřby, farmářské trhy a profesionální sporty bez diváků. Restaurace mohou prodávat jídlo s sebou a obchody, které neprodávají nezbytné zboží, mohou nabízet službu vyzvednutí předem objednaného zboží. Školy zůstanou zavřené nejméně do 9. ledna.

"Teď slyším, jak celé Nizozemsko vzdychá.Tohle je přesně týden před Vánocemi. Další Vánoce, které jsou úplně jiné, než bychom si přáli," uvedl Rutte. Dodal však, že nečinnost by způsobila "nepředstavitelnou situaci v nemocnicích".

V sobotu, kdy se objevily zprávy o chystaném zpřísnění restrikcí, se mnoho lidí vydalo nakupovat. "Je tu příliš rušno, ale šel jsem sem před Vánoci vyzvednout dárky. Zdá se, že bude lockdown," řekl agentuře AFP Ayman Massori.

Otevírací doba restaurací a kulturních míst byla před zavedením uzávěry omezena ve snaze zpomalit šíření omikronu.

Nizozemský Národní institut veřejného zdraví (RIVM) od začátku pandemie zaznamenal 2,9 milionu případů koronaviru a přes 20.000 úmrtí. V tuto chvíli podle něj omikron nepředstavuje většinu odhalených infekcí, ale šíří se velmi rychle. Podle odhadů nizozemských odborníků začne tato vysoce nakažlivá varianta koronaviru v zemi převažovat do konce roku.

Přední nizozemský virolog Jaap van Dissel uvedl, že cílem opatření je získat čas, aby víc lidí stihlo očkování posilující dávkou vakcíny proti covidu-19 a aby se zdravotnictví mohlo připravit na možný nárůst počtu infikovaných kvůli nakažlivé variantě omikron. "Jako země budeme nejlépe chráněni, pokud co nejvíc lidí obdrží posilující dávku," řekl odborník.

V Nizozemsku, které má více než 17 milionů obyvatel, bylo proti covidu-19 naočkováno přes 85 procent dospělých, ale méně než devět procent obdrželo už i posilující dávku. Ministr zdravotnictví Hugo de Jonge uvedl, že pozvání na posilující dávku do 7. ledna obdrží všichni dospělí.

(čtk)