Obchodní centra v Německu zavádějí náramky pro snadnější kontrolu očkování

Do obchodů v Německu s výjimkou supermarketů, lékáren a drogerií mohou jen očkování a ti, co nemoc covid-19 prodělali. Mnohá obchodní centra proto nabízejí náramky, které kontroly usnadňují. Lidé se tak v nákupním středisku nemusí prokazovat očkovacím certifikátem a dokladem totožnosti u každého obchodu zvlášť, protože se již předtím podrobili jednotnému ověření.

Tak trochu to připomíná příchod na koncert či festival, jen místo vstupenky musí lidé předložit očkovací průkaz. "Kontroluji QR kód na očkovacím certifikátu, údaje pak porovnávám s dokladem totožnosti," vysvětlila ČTK obsluha informační přepážky u vstupu do berlínského nákupního střediska Mall of Berlin, které přes ulici sousedí s českým velvyslanectvím. Pokud vše sedí, dostane nakupující na zápěstí papírový náramek. U vstupu do dalších obchodů v tomto centru pak již zákazníci nemusí znovu předkládat doklady a očkovací certifikát. Stačí jen ukázat náramek.

Člen ostrahy v obchodním centru Mall of Berlin, který kontroluje vchod do hračkářství, je s novinkou spojený. "Je to velké zrychlení. Kdo má náramek, nečeká ve frontě, protože nemusím ověřovat QR kód, stačí se jen podívat," řekl. Z podvodníků strach nemá. "Nevím, zda by se to vůbec vyplatilo. Na náramcích je vytištěný název obchodního domu a barvy pásků se každý den mění," uvedl. Poznamenal, že vyjít nemusí ani to, když se někdo pokusí využít náramek po někom, kdo ho při odchodu z centra zahodí. "Namátkově se podrobně kontrolují i náramky, zda není opětovně slepen a zda sedí datum," dodal.

Spokojena s náramky byla i většina zákazníků, které ČTK oslovila. Asi dvacetiletá Sophie, která se vydala nakupovat se třemi kamarády, řekla, že je to usnadnění. "Nemusím pořád dokola vytahovat doklady a mobil s certifikátem," uvedla.

S náramky pro snadnější kontroly nakupujících je možné se setkat nejen v Berlíně, ale i v dalších německých spolkových zemích. V Magdeburgu, které je metropolí Saska-Anhaltska, se náramky používají na vánočním trhu i pro vstup do obchodů v centru města.

Jako výhodné vidí náramky také šéf Svazu německého maloobchodu (HDE) Stefan Genth. Ten v rozhovoru s televizí MDR řekl, že přísné karanténní podmínky odrazují veřejnost od nakupování a obchodníkům zase přidělávají starosti, neboť musí zajistit a zaplatit kontrolu. Genth proto chce, aby možnost používání náramků platila v celém Německu. Například v Bavorsku tomu tak není, protože podle tamních úřadů jsou pásky v rozporu se zemskou karanténní vyhláškou.

