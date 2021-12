Výzva seniorů ČSSD k dialogu napříč levicovým spektrem

Celostátní výbor Sociálně demokratických seniorů (CV SDS) schválil dne 25. listopadu 2021 svou programovou strategii, k jejíž realizaci je nutná spolupráce s levicově orientovanými subjekty – stranami, sdruženími, iniciativami, spolky a i odbory, jakož i s jednotlivými občany.

Jako ideový základ pro navázání tohoto dialogu schválil CV SDS tyto programové body ke společnému prosazování:

1. Spravedlivé důchody a spravedlivé valorizace (tj. plošné navyšování o stejnou částku). Snížit dobu pojištění na 25 let. Zabránit zvýšení věku odchodu do důchodu. Upravit invalidní a pozůstalostní důchody, aby byly spravedlivější. Základní důchod nejméně 10 000 Kč, indexovaných dle inflace, nutnost alespoň pěti započitatelných let. Finančně kompenzována by měla být dlouhodobá péče o rodinné příslušníky. Příjem nezletilého (přídavky, dávky) nesmí být započítán do celkového příjmu rodiny. Nutné prosadit předčasný důchod pro lidi z náročných profesí.

Je imperativní zajistit seniorům důstojný život. Musíme už konečně uvést v život důchodovou reformu. Její součástí by měla být i aktivní podpora dalšího zaměstnávání seniorů.

2. Podpora zvýšení minimální mzdy na 20 000 Kč. Minimální mzda by měla být nastavena například na 60 procent průměrné mzdy z předchozího roku.

Agentury pro zprostředkování zaměstnanců licencovat. Omezit jejich činnost pouze na zajištění požadavků podniků na pracovní pozice za odměnu – pevně stanovenou provizi. Povinnost zaměstnání na řádné pracovní úvazky.

3. Státní bytový fond by měl být schopen vykoupit nevyužívané byty od spekulantů, kteří vlastní nejméně 10 bytů, které jsou prázdné například jeden rok. Nejde o znárodnění a náhrada by měla odpovídat tržním cenám. Bytový fond by měl postavit například 10 000 bytů ročně, a to především pro mladé rodiny, pro seniory, samoživitelky či pro hendikepované občany. Samozřejmostí by měla být podpora pro bytová družstva.

4. Po zrušení superhrubé mzdy je potřeba znovu prosadit u fyzických osob progresivní sazby daně z příjmu. Rovněž je zapotřebí podobně zdanit firmy a samozřejmě zajistit, aby zisky vytvořené u subjektů na území našeho státu zde byly také zdaněny. Zdanění soustředit na nadnárodní giganty, jakými jsou např. Google a Facebook. To by pomohlo zabránit odlivu 300 miliard Kč každý rok do zahraničí. Podporovat celoevropské snahy o zrušení daňových rájů. Podporovat rovněž požadavek skupiny G7 zavést korporátní daň. Navrhujeme ji ve výši 15-19 procent.

5. Bezpodmínečně zachovat kvalitní a bezplatnou zdravotní péči pro všechny a zabránit tak snahám o další privatizaci zdravotnictví.

6. Prosadit stejné platy/odměny mužům a ženám za stejnou práci.

7. Ochránit občany se středním a nízkým příjmem před katastrofálním dopadem zdražení cen energií (plyn, elektřina atd.). Je třeba neprodleně na přechodnou dobu alespoň dvou let snížit DPH konečným plátcům z 21 % na minimálně 10 %, přinutit veřejnými a mediálními akcemi ERÚ k regulaci veškerých cen distribučních, OZE a dalších v jejich pravomoci, které zbrzdí neúměrné plošné dopady globálního zdražování energií.

8. Prosazovat ochranu občanů před vydíráním soukromými exekutory a exekutorskou mafií. Exekutoři musí být součástí státní správy a vykonávat svou činnost ve veřejném zájmu. Vymáhání dluhů musí být pod přísnou regulací. Nespravedlivé exekuce je třeba zrušit.

9. Více spolupracovat s odbory a podpořit účast zástupců zaměstnanců v rozhodovacích orgánech podniků.

10. Státní rozpočet a veřejné finance musí zachovat pomoc chudším vrstvám obyvatelstva. Nechceme ignorovat problémy vyloučených komunit, v nichž lidé nechodí k volbám, neboť mají dojem, že o ně nemá nikdo zájem. Vyloučené lokality mají tíživý dopad na děti, což zvyšuje nebezpečí sociálního vyloučení a nedostatečného vzdělání v dalších generacích. Je vhodné posílit terénní a odlehčovací služby.

11. Existenci Evropské unie je třeba podpořit, ale současně je nutné prosazovat její demokratizaci a oslabení vlivu velkých firem a bank a nevolených elit. Je nutné zvýšit možnost účasti občanů EU na její politice. Je nutné posílit roli Evropského parlamentu a oslabit roli Evropské komise. Čeští kvalifikovaní (!) diplomaté musí hájit české národní zájmy uvnitř EU, a to ve spolupráci s jinými státy srovnatelné velikosti nebo podobných zájmů.

Budeme kritizovat porušování lidských práv kdekoliv na světě – boj za respektování lidských, občanských a sociálních práv je nedělitelný. Nelze podceňovat nebezpečí zvyšování napětí v Evropě a v jejím okolí.

Budeme podporovat přátelské vztahy (a zvláště dobré obchodní vztahy) se všemi našimi sousedy, včetně těch vzdálenějších. Proto je třeba podpořit proevropskou politiku, ale i politiku všech azimutů.

12. V rámci NATO se budeme účastnit pouze takových vojenských akcí aliance, které jsou podpořeny mandátem Rady bezpečnosti OSN. Je to v našem bezpečnostním zájmu. Není nutné za každou cenu dosáhnout 2 % HDP na výdaje na obranu, pokud tyto výdaje neklesnou pod 1 %, což je postačující pro ochranu našich občanů. Je zapotřebí důkladně vyhodnotit potřebu předražených vojenských zakázek.

13. V souladu s Ústavou ČR a Listinou práv a svobod nadále odmítáme perzekuce a všechny formy diskriminace etnických a dalších menšin, zejména pokud se jedná o občany ČR. Je třeba tolerovat odlišné zvyky a tradice, pokud neubližují ostatním občanům. Stejně tak, pokud někteří chtějí mezi sebou uzavřít manželství, které nijak neubližuje okolí, je třeba to respektovat.

14. Budeme postupně a uváženě prosazovat obnovitelné zdroje energií a další »čisté« energie, včetně jádra. Je třeba spolupracovat s našimi zahraničními politickými přáteli v boji proti klimatickým změnám a za bezpečné životní prostředí pro všechny.

15. Chceme hledat možnosti úzké spolupráce napříč levicovým spektrem, ale bez vzájemných urážek, bez předsudků, bez podezírání a s respektem pro identitu jednotlivých stran, hnutí či organizací. Jistá forma spolupráce před komunálními volbami by mohla pomoci levici k návratu do středu společenského dění. Promarnit tuto šanci by bylo lehkomyslné a trestuhodně nebezpečné.

(Výzvu podpořila Koordinační rada Spojenectví Práce a Solidarity)