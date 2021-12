Rozhovor Haló novin s publicistou Evženem Smrkovským z Prahy

Ve společenské diskusi by neměl být předem potlačován žádný námět

Co vás znám, tak stále nad něčím dumáte, posuzujete věci s vědeckým zápalem a do podrobností, ať už se to týká historie nebo současnosti. To ve vás bylo odmala?

Je pravda, že mne zajímá minulost i perspektiva společnosti, v národní škole jsem asi půl roku shodou okolností seděl vedle staršího syna tehdy popraveného Otty Šlinga, na průmyslovce jsem pomáhal při zvládání diferenčních zkoušek ve čtvrtém ročníku novému studentovi, jehož otec byl jako usvědčený špion v roce 1957 popraven (to byl v dané době standardní přístup ke špionům v celém světě), v osobním životě jsem důvěrně poznával poměry, které měly být socialismu cizí. Společnost byla v té době zdánlivě jednotná, tvořili ji členové politických stran, odboráři, členové různých spolků, bezpartijní – všichni se společným programem v zdánlivé jednotě nazývané Národní fronta.

Rok 1989 ukázal, že ta jednota byla trochu jiná. Rozdíl mezi komunistou a ukomunistou občan hned poznal, když byl vyřizovat nějaký problém, komunista se snažil zpravidla problém řešit, ukomunista uhýbal.

V roce 1990 jsem se pokusil s kamarádem založit tzv. Společnost odborníků, lidí, kteří by problémy a kroky vlády posuzovali odborně a tvořili tak kritického partnera k vládním rozhodnutím. Přestal jsem se však angažovat hned, jakmile mezi nás začali chodit politici (např. Miloš Zeman). Neměl jsem tehdy nic proti němu, byl vtipný, pohotový, ale byl jsem toho názoru, že patří na druhou stranu pomyslného jednacího stolu, a proto jsem ihned vystoupil.

O podobný krok, tedy dát dohromady odbornou kritickou společnost, jsem se pokusil před dvěma roky, kdy jsem se obrátil na pana ředitele ÚSTRu s výzvou k organizování vědeckých konferencí a seminářů, na nichž by se zhodnotily společenské systémy, klady a zápory, posoudil by se systém organizace a výroby, který zavedl moudrý T. Baťa, vyhodnotily se poznatky Maslowa a diskutovaly by se aktuální problémy i perspektivní možnosti systémů.

Bohužel, pan ředitel mně sdělil, že realizace námětu je mimo jeho možnosti. Je to škoda, v současné době jsme například zaplavováni informacemi a spory o covidu, premiéru Babišovi je přisuzována odpovědnost za asi 30 tisíc mrtvých a vzápětí vidíme, že se jedná jen o bezduché plytké neodpovědné politické pózy. Tedy snaha o koncentraci a diskusi »mozků« není zatím žádána a společnost bude dál zaplavována teoriemi a osobními ataky s jepičí životností.

Jste členem historické sekce odborného zázemí KSČM. Čím se v poslední době zabýváte?

K historikům jsem se dostal náhodou, byl jsem mezi ně pozván. Bohužel, po celkem bombastickém nástupu následovalo silné vychladnutí a apatie, ještě zesílená covidem. Na určené zadání jsem napsal asi 60 stránek textu, ale ten nebyl ani za celý rok oponován.

Také jsem se přihlásil s referátem na mezinárodní konferenci pořádanou ÚSTRem k 100. výročí založení KSČ. Nepřijetí přednášky nepovažuji za diskriminaci, nejsem profesí historik, ale strojař. Možná je to škoda, ve své nabídce jsem chtěl ke kritice předložit tři, dle mého názoru, základní příčiny kolapsu socialismu v roce 1989. Ale organizátorem konference byl ÚSTR, a měl tedy právo rozhodnout.

A sledoval jste tuto konferenci na internetu? Bylo to možné.

Ano, na internetu jsem ji sledoval a pro historickou sekci hodnotil celkem pozitivně. Vytýkal jsem jenom, že kritika, zejména období let 1948–1989, mohla být důslednější a důraznější. Kritika chyb může pomoci jak k zvýraznění možností systému, tak i případnému vyloučení recidiv. K tomu mě vedl názor, že jde o společensky úspěšné období, tedy přes všechny zmíněné excesy (srovnatelné se standardními poměry v kapitalismu, které jsou však pro socialismus neakceptovatelné).

Socialismus určitě vytvořil výrazně lepší poměry pro důstojný život občana než kdokoliv jiný třeba i za pomoci církve svaté. Musím přiznat, že více než tlusté svazky teoretiků řešících problémy socialismu na mne zapůsobila lapidární odpověď Alberta Einsteina, který na otázku, zda preferuje socialismus, nebo kapitalismus, odpověděl: Socialismus, ten vyrábí dle potřeb lidí, ne kapitalismus, ten vyrábí pro zisk. Z toho plyne bezperspektivnost tohoto systému.

Obsahuje však i prvky, které byly pro použití v socialismu bezhlavě vyloučeny, například problémy zajištění a řízení výroby. Ve společenské diskusi, po níž volám, by neměl být předem potlačován žádný námět, neboť společenské vztahy jsou složitější než vztahy v materiální oblasti.

Vy jste mě, paní redaktorko, označila za publicistu, jenže já myslím, že jsem dnes už »jen« řadovým občanem, který sleduje sliby i výsledky popřevratových vlád, porovnává je s realitou i poměry, které byly zákonem č. 198/1993 Sb. označeny jako zločinné a zavrženíhodné. Média a současní aktivisté ještě přidávají, že minulý systém je nereformovatelný. S tímto se pokouším polemizovat.

Jak pohlížíte tedy na onu nereformovatelnost?

No, je mně 78 roků, velmi zblízka jsem vnímal poměry ve společnosti a myslím si, že nereformovatelný je naopak kapitalismus. Tragické excesy padesátých let je nutné jednoznačně odsuzovat, i když byly často neadekvátní reakcí tehdejší vlády Národní fronty, tedy téměř celého národa, na Západem vyhlášenou studenou válku a co do zavrženíhodnosti a zločinnosti byly jistou obdobou stavu v kapitalistických zemích (mccarthismus). Následoval však slibný vývoj ve všech směrech, narušený v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy s následnou tzv. normalizací.

Stav společnosti, ve kterém komunisté předávali moc v roce 1989 tzv. ukomunistům, tedy těm, kteří do té doby početně tvořili cca devadesát procent Národní fronty, považuji za hodný pozornosti. Konečně vznik Charty 77, který bezpochyby vyžadoval statečnost jejích zakladatelů i sympatizantů, dokládá pozitivní posun systému i v oblasti lidských práv.

Jak hodnotíte naši realitu posledních 32 let?

Tato léta žiji v kapitalismu a vidím, že poměry se stále zhoršují, inflací je občan trvale okrádán na úsporách, po Praze se pohybují žebráci, bezdomovci, opět se objevily exekuce, velký vlastní a nezadlužený výrobní a konkurenceschopný potenciál byl zničen, továrny rozprodány nebo zničeny, odborný dorost nebyl doplňován, státní správa je nefunkční, stát byl zadlužen na několik generací. Chybnými dotacemi ze státního rozpočtu občan povinně sponzoruje často zbohatlíky. Ve výčtu nedostatků by se dalo dále pokračovat.

Takové poměry předchozí režim neznal, nedostatky neřešil zdražováním zboží, ale hledal cesty k jeho zajištění. Nedostatky, známé z popisu poměrů za první republiky, nejenže zavedený kapitalismus neodstranil, ale naopak ještě prohloubil. Současná epidemie jen zakrývá další hospodářskou krizi. Položme si tedy otázku, který systém je nereformovatelný?

Právě proto, že se věnujete též historickým tématům, reagoval jste publicisticky na některé kroky kontroverzního komunálního politika v pražských Řeporyjích...

Obecně platí, že nedostatek invence i prázdnotu současného života se snaží média a politici vyplnit senzacemi, slabomyslnými fantaziemi, výmysly a deformacemi skutečností. V posledních letech se to hodně týká například historie ustavení Sovětského svazu, příčin i průběhu druhé světové války, poválečného období i současného Ruska. Mrzačení historie pomáhá dnes některým k upoutání pozornosti na svoji existenci, charakter, ochotu posloužit.

Za takový případ jsem považoval výklady, které vyústily v odstranění pomníku maršála Koněva i glorifikaci tragédie vlasovců v Řeporyjích, kterým tam postavili naopak pomník. V Haló novinách 20. října 2021 jsem pod titulkem Nepostaví třeba v Řeporyjích pomník i Henleinovi? upozornil, že Konrad Henlein, který v minulosti poškodil zájmy naší republiky, dle dostupných informací je stále čestným občanem dvou našich měst, a položil jsem otázku, zda mu také nehodlají v Řeporyjích postavit pomník. Pan řeporyjský starosta mně poslal stanovisko vedení této městské části, obsahově zcela zmatené, se závěrem, z kterého bych usuzoval, v lepším případě, že ho tvořil, když měl absťák. Totiž nevím, proč mi odpověděl, že »městská část Praha Řeporyje v současné době nemá záměr panu Alexandru Hemalovi budovat pomník«. Nechápu, co to má znamenat či o jakém hnutí mysli to svědčí, protože já jsem samozřejmě jméno pana Hemaly nikdy nepoužil v žádném ze svých komentářů.

Dopis byl zaslán do vaší redakce a ta mně jej předala. Myslím, že jde o oficiální stanovisko vedení MČ Praha Řeporyje, protože je mj. opatřeno razítkem městské části, a že jde tedy o informaci, která si zaslouží zveřejnění. Pokud jde o mne, za jediné pozitivum reakce MČ Praha-Řeporyje považuji skutečnost, že na této radnici čtou váš tisk. No, a tak bych rád touto cestou vysvětlil, že nejsem nositelem titulu RSDr., jak mě pan starosta tituluje ve svém dopise, a že jsem byl celý život, před i po převratu, bezpartijním.

Konstatuji, že starosta ve své odpovědi nezůstal nic dlužen své kontroverzní pověsti. Post starosty i řadového občana si zaslouží důstojnější komunikaci, než jakou jsem prozatím od něho mohl číst. Měl by si ve své straně, kterou zastupuje, tedy ODS, vzít u někoho zkušeného lekce slušného chování.

Jaký je váš názor na tragédii vlasovců?

Nebudu se zde podrobně zabývat tragédií vlasovců, ale stručně řečeno - pod velením svého generála se dopustili dvojí zrady. Za úspěch při obraně Moskvy generál Vlasov obdržel vysoké státní vyznamenání, posléze se jeho armáda dostala do zajetí a on ji nabídl Hitlerovi k boji proti vlastnímu státu. A když Hitler prohrával válku, snažil se Vlasov nabídkou pronásledování prchajících Němců rehabilitovat předchozí zradu, zkoušel jednat s tehdejšími představiteli povstání, ti s ním oficiálně jednat ale odmítli.

Jak by se asi zachovali, kdyby se uskutečnil stupidní plán (sice v trezorech dnes uložený jako nereálný – operace Nemyslitelné), který navrhoval spojení vojsk dosavadních spojenců Stalina s prchajícími hordami Hitlera s cílem společně zaútočit na vyčerpaný Sovětský svaz? Jaký pomník by asi v Řeporyjích pak stavěli?

Vím o vás, že když vidíte nějaký šlendrián veřejné instituce, tak se ozvete a vytrváte. Co vám třeba kdy vadilo, co jste jako občan kritizoval?

Po několik funkčních období jsem byl zastupitelem MČ Praha Dolní Počernice a při tom jsem se setkal se dvěma kauzami, které dle mého názoru vykazují rysy trestného činu. V prvním případě v roce 2013 postavil pražský magistrát (MHMP) s tichou podporou vedení MČ racionálně nezdůvodnitelnou silnici, kterou odřízl starousedlíkům v této lokalitě přístup k jejich nemovitostem. Po čtyřech letech musela být silnice jako černá stavba odstraněna, avšak ztráta v hodnotě cca 15 milionů řešena nebyla!

Všichni na této akci zúčastnění se logicky podporují a tvrdí, že bylo a je vše v pořádku. Z jejich strany to chápu, nechápu však, že podobně kryjí tento šlendrián i další složky státní správy. Jen na MHMP jsem dle jejich poslední odpovědi předal přes 20 dopisů!

Stejná je situace v druhém příběhu, tzv. Revitalizaci Hostavického potoka. Zde investor předal veřejnosti stavbu ve zmetkovém provedení dle znění platných vyhlášek i záměru zadání (akce byla dotována z evropských fondů). Po pěti letech korespondence, kdy jsem paní ministryni financí poslal zápis z místního šetření a vyslovil podezření, že se svojí nečinností stává spolupachatelkou ve věci neoprávněného čerpání dotace EF, změnila názor a odkázala mne na MHMP. Ale ten má řadu dřívějších přípisů, že dle jejich dojmu je vše v pořádku. Tak to jen na ukázku...

Pokud jste tak houževnatý v korespondenci s úřady, tak se ptám, zdali jste si někdy dopisoval s mediální radou? To totiž vyžaduje také výdrž.

S těmito radami jsem si nedopisoval, jednou jsem se pokusil oslovit pořad Černé ovce, ale to zůstalo zcela bez reakce. Bez reakce zůstala v době asi tříprocentní nezaměstnanosti i moje sarkastická veřejná výzva prezidentovi – žádost o vyznamenání za vytváření pracovních příležitostí pro státní správu.

Prezident Zeman vytkl kandidátu Pirátů Janu Lipavskému, že podporuje sudetoněmecký sraz na území ČR. Nejprve ho odmítl jmenovat ministrem zahraničí, pak z toho ustoupil. Co vy na to?

Můj prvotní vztah k panu Ing. Miloši Zemanovi, CSc., jsem už zmínil, samozřejmě jsem jeho výstupy i stárnutí průběžně vnímal. Věk, zdraví, moc, peníze, životospráva apod. samozřejmě mění chování člověka. Na druhé straně podobně stárnoucí řadový občan při volbách, má-li z čeho, vybírá, a to platí i pro mne.

Pana Lipavského jsem nesledoval, ovšem pokud prohlásil to, co se o něm uvádí v souvislosti s vysídlením Němců po druhé světové válce, tak dávám za pravdu panu prezidentovi. Jinak považuji takovéto zkoušky ministerských kandidátů poněkud za komické.

Jak se celkově díváte na Fialovu vládu, na všeobecnou krizi, do které se řítíme? Jakou dobu prožíváme?

Současný stav je výslednicí řady faktorů, z nichž za zásadní považuji společenský systém. Občas si vzpomenu na kázání a falešná proroctví Václava Klause (stát je nejhorší vlastník, trh vyřeší vše, neznám špinavé peníze, za pár let se budeme mít jako v Rakousku, o něco později jako v Německu apod.). Moc se toho zatím nesplnilo, možná jen to, že máme bezdomovce a žebráky, máme státní dluh, prožíváme světové krize.

Sám jsem nenáročný, mám kde bydlet a zdraví přiměřené věku. Samozřejmě dotýkají se mě všechny »výdobytky« kapitalismu, inflace, zmíněná státní správa, nesmyslné rozhodnutí (prý nařízení z Bruselu) o prodeji energií, a už se ani nerozčiluji, když na internetu ke mně mluví naši zástupci z prázdné místnosti s rouškou na obličeji a v Karlových Varech či kde se sám ministr houfuje bez dvoumetrových rozestupů s tzv. celebritami. Můj ty světe, převrácený světe, by si asi posteskl Karel Havlíček.

A k mezinárodnímu napětí? Snad si vzpomeneme na výrok Ronalda Reagana o říši zla. Tu údajnou Gorbačov a Jelcin tedy odstranili, ale zlo ze světa nezmizelo, dál jsou války, agrese, osočování, sankce. Asi se Reagan spletl a likvidace říše zla teprve přijde. Ale co za to lidstvo zaplatí?

Před námi jsou vánoční svátky. Co vás těší a co navzdory veškeré mizérii přetrvává jako opravdová hodnota, ke které se upínáte?

Už téměř 70 let nemám svátky rád, v podstatě ani neoslavuji vlastní výročí, z konvence akceptuji oslavy známých. Neměl jsem rád ten shon matky, aby bylo vše připravené a naklizené. Sám jsem se po večeři zpravidla odklidil do kouta, často jsem se i přes půlnoc pokoušel vyřešit nějaký příklad z matematiky – tj. z oboru, v němž jsem se nesetkal s podvodem. Později jsem se věnoval dětem a svoje zájmy odsunul na dobu až po jejich uložení k spánku. A to už byly zpravidla problémy ze zaměstnání.

A v současnosti? To záleží, jestli jsou u nás vnoučata, nebo jsme s manželkou sami. Povinnosti už nemám, matematiku jsem zapomněl, a tak se věnuji četbě. Stále silněji se utvrzuji v poznání, jak malý úsek znalostí člověk obsáhne. Myšlenkami se vracím k prožitému období, přemýšlím o tom, jaké to asi bude na světě za x let, i když už budu zcela mimo jakoukoliv hru.

Monika HOŘENÍ