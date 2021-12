Ku škodě politické kultury

Máme přes dva měsíce po volbách. Naše prvotní zklamání z jejich výsledku vystřídalo přemýšlení o tom, proč množství voličů volilo proti svým obecným zájmům.

Pravidelně zastupuji KSČM ve volební komisi, výjimkou byla má kandidatura. U těchto voleb nám nepomohl nárůst prvovoličů jak mladých, tak těch staršího věku. V mém místě bydliště máme dva okrsky. Stálí voliči vědí, kde hlasují. Nyní jsme nové prvovoliče posílali často do opačné komise, což byl důkaz jejich první účasti. A právě zvýšená účast těchto nováčků vylepšila bilanci pravice. Léta se o politiku nezajímali a najednou se dostavili. Kdo jim dal podnět k hlasování? U mladých to byl internet, u starších jednoznačně hlavní ovladač našeho myšlení – Česká televize. Toto mediální monstrum si s diváky pohrává beztrestně, jak se mu zlíbí. Spoluvytváří konečné výsledky. A ani příliš nezastírá, komu fandí.

V minulosti jsem napsal několik článků o četných praktikách této instituce, o níž se mnohé osobnosti vyjádřily, že »demokracie začíná tam, kde končí signál České televize«. Uváděl jsem i náměty, jak stav řešit, například vyšší spoluprací s ANO a SPD, Českou televizí postižených, leč ukazuje se, že ANO útoky na své hnutí snáší takřka bez odezvy. Uváděl jsem taktéž, jak by měli zástupci komunistické strany v přímých přenosech vystupovat. V předvolebních debatách v jednotlivých krajích to podle mne nejlépe zvládl Leo Luzar.

Senkrovna

Při těchto diskusích byli očekávaně nasazeni moderátoři-komunistobijci Jakub Železný a Světlana Witovská. V Naší pravdě z 18. října počínání Jakuba Železného precizně popsal Lubomír Man (Jak Jakub Železný ukřičel Martu Semelovou). V Liberci pak zakázal mluvit Janu Korosovi o socialismu, jelikož »máme platný zákon proti němu z roku 1993«, obdobný zákaz učinil ve stejné souvislosti, tuším, i Jiřímu Valentovi v Plzni.

Moderátorka Witovská opět manipulovala s otázkami a vstupy do řeči jen těm »nehodným«. Tato žena zcela neprofesionálně ani neskrývá svoji neobjektivitu a nevyváženost. Typické je to při jejích hovorech s hosty v 18.30 hodin, jako například závěr diskuse s novou předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou. Diskutuje-li se šlechticem Karlem Schwarzenbergem, to je jiná káva – servilita je bezbřehá.

Třetí moderátor předvolebních diskusí Martin Řezníček si oproti dvěma jmenovaným počínal mnohem lépe. Z těch dalších profesionálně moderuje Michal Kubal a pochválit je možno výrazný televizní talent Daniela Stacha.

Před léty napsal krásný článek o ČT Václav Jumr Senkrovna. Pravidelné pořady 168 hodin, Reportéři, Máte slovo se svými autory i moderátory do ní jednoznačně patří. Taková paní Jílková svoji zaujatost již vůbec netají. Od počátku svých pořadů se téměř pravidelně postaví na jednu stranu nebo diskutéra ze »špatné« strany zastaví formulací: »Dotyčný tady není, nemůžete o něm mluvit.«

A bude hůř. Jediným orgánem, který může ČT korigovat, je Rada České televize. V současnosti pracuje v neúplném složení a je nejvýše jasné, koho si nově zvolená Poslanecká sněmovna do rady dovolí.

Jak hluboko klesla Soukupova televize?

Jistou oázou mezi masovými sdělovadly byla léta Televize Barrandov Jaromíra Soukupa. Žel, již přes rok toto tvrzení neplatí. Tak nějak se to změnilo po ukončení jeho hovorů s prezidentem Milošem Zemanem. Soukup dlouze udržoval vyváženost hostů, objektivitu v diskusích, choval se ke komunistům korektně. Ku škodě politické kultury je to pryč. Chce se mi uvést formulku na pana principála: Jak hluboko jsem klesl?! To pozitivní výše uvedené již neplatí. Pan Soukup již se nechová k pozvaným stejně, mnohé přerušuje, nenechá dokončit myšlenky, odpovídá za ně, tíhne k pravici, prezidenta kritizuje více, než si zaslouží, příliš prosazuje vlastní názory.

Místo správné obecné češtiny začal používat pražský dialekt: »Von ten Fiala na tý pravici musí bejt úžasnej!« »A pro hovory má vonoho skvělýho Kalouska.« Domnívám se taktéž, že neoholen, bez kravaty a vařením prestiž své televize nijak nevylepší. Škoda.

Miroslav ŠTĚPAŇUK