Byl to náš terorista

Za vraždu čečenského vůdce na německém území byl na doživotí odsouzen ruský občan Krasikov. Prý čin provedl na pokyn ruských výzvědných služeb. Onen Čečenec byl totiž jedním z vůdců čečenských teroristů, jimž se neříkalo teroristé, ale bojovníci za národní osvobození Čečny. Občanství údajně měl gruzínské a pod touto vlajkou jezdil po Evropě. Bylo to v době muslimského protiruského povstání a teroristických akcí v Rusku.

Dnes Německo, vlastně se zpožděním řady let, vyhlásilo další sankce na Rusko a vyhostilo dva diplomaty. Světové společenství, tedy státy NATO a pár dalších, se má k rozhodnutí SRN připojit. Že může jít také o dostavěný Nord Stream 2, je nabíledni. Zkouší se totiž všechno, jak zabránit dodávkám levnějšího ruského plyny do západní Evropy a jak zdůvodnit voličům, že namísto toho ruského jsou připraveny dodávky dražšího amerického břidlicového.

Vzpomínám na jinou akci. Tehdy americké komando zničehonic v pakistánském pohraničí napadlo dům, kde bydlel bin Ládin, hledaný vůdce al-Kajdá. Uspělo. Vůdce teroristů byl zabit. Američtí vojáci, kteří akci provedli, byli vyznamenáni a »světové společenství« tomu dlouho tleskalo. Sem patří i akce Afghánistán. Té jsme se účastnili i my a všechno bylo zdůvodněním bojem proti teroru. Dokonce i stárnoucí český prezident ještě nedávno tvrdil, že tam, pod Hindúkušem bojujeme snad dokonce za Prahu. Terorismus jsme nevymýtili, oslabená al-Kajdá stále existuje, stejně jako zbytky Islámského státu, Tálibán nás vlastně porazil a Afghánistán je opět jeho. Nikdo za to nebyl odvolán, nikdo nenese, kromě afghánských civilistů, kteří se odvážili s okupanty spolupracovat, důsledky. Tálibové nedisponující takovou technikou vyhráli na celé čáře. A nyní? Prohra v Afghánistánu není poučením. Sice jsme nezvítězili tam v Asii, ale drápky jsme přece jen vystrčili. Tentokrát na mnohem silnější Rusko. Protože přes naši vojenskou převahu, množství munice a vojáků, na něj nemáme, alespoň vyhrožujeme. Snažíme se postrčit Ukrajinu do provokace. Vzorem je Jižní Osetie a Gruzie, která v době olympiády se pokusila obsadit podkavkazskou zemičku. Stačilo pár stovek ruských vojáků, nějaký ten tank a vůbec nebylo nutné použít ty nejmodernější zbraně. Gruzínci byli poraženi a vytlačeni za své hranice. Není to poučné? Bojím se však, že bojechtivé »divé ženy« stojící v čele několika resortů nové Fialovy vlády moc poučitelné nejsou. Stejně jako nedoučený mladík v zahraničním resortu. Je totiž případné místní konflikty nebo ekonomické války nic nestojí. Jsou přece »za vodou« a ani kapka problémů na ně nedopadne, ale co my ostatní? Už tak důsledky stále zvyšujících se sankcí proti leckomu nelíbícím se Spojeným státům na nás dopadají.

Já jen čekám, kdy i naši hrdinní ministři se připojí k německým sankcím, protože onen Čečenec byl přece »náš terorista«.

Jaroslav KOJZAR