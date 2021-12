Asi se opravdu máme na co těšit

Když jsem si přečetla zprávičku o tom, že STAN, Starostové a nezávislí, tedy strana ministra vnitra Víta Rakušana, dostala od podivných dárců finanční příspěvky, dary, z Kypru určené na volební kampaň a činnost této strany, jež v souhrnu činí více než tři miliony, vzpomněla jsem si na podobný příběh. Ten ovšem skončil poněkud jinak, i když se také tehdy ti, kteří »byli ve hře«, od »daru« distancovali.

V té době od jakéhosi Lajose Bacse a Radjiva M. Sinha obdržela Občanská demokratická strana patnáct milionů. Psal se rok 1997 a »odhalení dárců« vyvolalo poprask. Jejím vyvrcholením byl tzv. Sarajevský atentát. Ne, nemělo to souvislost se čtrnáctým rokem minulého století a zavražděním následníka trůnu. Tehdy předseda vlády Václav Klaus byl právě na návštěvě v Sarajevu a v Praze bylo odhaleno, že Bacs je již dlouho pohřben na budapešťském hřbitově a Radjiv z Mauritia snad ani neví, kde Česko leží. Tehdy to stálo Klausovo premiérské křeslo.

Dnes tedy nastala podobná situace. Dar údajně byl posílán po dvou stech tisících z několika adres od jednoho člověka straně »svého srdce«. Vedení Starostů odhalením bylo šokováno. Proto narychlo oznámilo, že peníze okamžitě vrátí. Zda je skutečně vrátilo, nevíme. Tvrzení není ještě provedení. STAN jen problém »zametl pod koberec«.

Tehdy, v roce 1997, to tedy vedlo k pádu vlády Václava Klause. Dnes podobná záležitost premiéra Fialu, také šéfa ODS, nechává klidným. Proč? Nevíme. Neměla by však, protože předseda strany STAN, Vít Rakušan, bývalý gymnaziální profesor z Kutné Hory, je zároveň ministrem vnitra. Nevím, jak takový člověk, taková strana, může být zárukou skutečné demokracie a svobody. Nebo že ona »politická čistota« vzala dnes jiný směr? Asi se opravdu s touto vládou »máme na co těšit«.

Ivana MISÁKOVÁ