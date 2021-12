Šířit poplašnou zprávu je trestné

Rusko napadne Ukrajinu! Tvrzení, které je propagandistického rázu. Tvrdí to nejvyšší představitelé od amerického Bidena, přes natovského Stoltenberga až po prezidenta Zelenského a prezidenty pobaltských republik. Zprávu si vymyslely zvláštní služby Ukrajiny zřejmě za asistence jiných a téměř denně ji v posledních několika dnech opakuje právě ukrajinský prezident. Pro logicky uvažujícího člověka jde o zjevný nesmysl, šíření poplašné zprávy. Kde však v jezuitském chápání politiky najít logiku? Účel světí prostředky! A cílem militantních kruhů Ukrajiny je stát se členem NATO a pod natovskou vlajkou a s pomocí členských zemí Aliance si to »vypořádat s Ruskem«. Tak ovládnout opět Krym a stát se velmocí v Černém moři a vlastně i na mezinárodním poli. Druhořadá Ukrajina nikoho nemůže zajímat, ta »velká« už však může do lecčeho hovořit. »Vlastníka« Krymu totiž nikdo nemůže přehlédnout.

Ono tvrzení je však zároveň šířením poplašné zprávy. Ruští vůdci nejsou blázni, aby riskovali mezinárodní konflikt. Tvrzení o chystané invazi z Ruska je tedy jenom šířením poplašné zprávy a za to v každé zemi přece hrozí trest. Nepochybuji o tom, že nová vláda se k těm nejmilitantnějším připojí, jinak by tam nepotřebovala Lipavského a bojovnice typu Černochové a Langšádlové.

Leden brzy uplyne. Na hranicích Ukrajiny a Ruska se nebude dít nic, pokud ovšem Ukrajinci nepřipravili nějakou provokaci a nechtěli-li by ji uskutečnit. Gliwice byly záminkou pro napadení Polska, Tonkinský incident pro bombardování Vietnamu, to, co vymysleli v ukrajinském generálním štábu, zatím nevíme, ale nepochybuji o tom, že to je »malý plán Barbarossa«, který Rusko předešlo soustředěním části svých vojsk na rusko-ukrajinských hranicích. Pro bojechtivé Ukrajince to jistě bylo nepříjemné, a tak vznikl nový plán: obvinění Ruska z připravované agrese. Jde ovšem o lež. I ta je trestná. Alespoň v civilizovaném světě, ale lze ještě ukrajinské vedení pokládat za civilizované, když šíří takováto lživá tvrzení? A tak namísto harašením zbraněmi a vyhrožováním sankcí, jaké tu ještě nebyly, by se měl nějaký mezinárodní soud zabývat »šířením poplašné zprávy« a vyvodit z ní patřičné závěry, aby svět mohl žít v míru a ti, kteří šíří takové nesmysly, byli náležitě potrestáni.

Leden dosvědčí, že všechno byla lež. Nepochybuji však o tom, že Biden a Stoltenberg v té chvíli prohlásí, že jen připravenost Západu odradila Rusko od invaze. A Ukrajina? Dál bude šířit lži a poplašné zprávy a Západ, který to bude vědět, jich rád ve své rusofobii bude využívat.

Adolf GRUBER