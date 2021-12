Pryč s bohorovností

Některé nejen nizozemské nemocnice odkládají už měsíc nejen běžné, život neohrožující operace, ale i chemoterapie a transplantace orgánů - aby uvolnily lůžka intenzivní péče pro rostoucí počet pacientů s covidem. A to už je, přátelé, sakra velký průšvih!

Nizozemská asociace nemocnic uvedla, že dokonce požádala ministra zdravotnictví Huga De Jongeho, aby zpřísnil protiepidemický režim do fáze, kdy bude zrušena veškerá běžná péče, která vyžaduje přenocování v nemocnici. A do toho přichází omikron…

Naštěstí Nizozemci pochopili, že s tak nebezpečnou výbušninou si neradno hrát, takže přistoupili na nový celostátní lockdown. Pro někoho možná silné řešení, taky to v zemi vypudilo populistickou krajní pravici do nepříčetnosti, a to dokonce ještě před ohlášením onoho lockdownu – když třeba tamní »okamurovsky« (vlastně wildersovsky) laděný pravicový extremista Thïerry Baudet začal na Twitteru srovnávat opatření za záchranu životů před covidem se zacházením se Židy za nacistického režimu, ale když to holt nejde po dobrém (na dobrovolné, doporučující bázi), co naplat?

Pochopí to i naši politici? »Naše« nová vláda? Zatím to vypadá, že nikoli. Hned první den svého mandátu přišla s populistickým ujištěním, že nebude usilovat o prodloužení nouzového stavu. Takže je nabíledni, že zase (jako za pětikoalicí tolik kritizovaného Babiše) budeme toho šmejda covida nahánět až ex post, až se tu s omikronem roztrhne pytel, jako tomu bylo s alfou i deltou… Asi se nám stýská po situaci, kdy se na JIPky přivážel jeden převážně neočkovaný covidový pacient za druhým. Nevím, jestli jsme se dostali až do francouzské fáze – kdy zkraje měsíce na tamní JIPy přiváželi nové covidové »frajery« každých 10 minut, ale ani našim zdravotníkům rozhodně nebylo co závidět…

Byla by obrovská chyba domnívat se, že koronavir zničíme promořováním či některými »zaručenými alternativními« metodami, jak je doporučuje naše antivaxerská, popíračská a odpíračská hoaxoidní a fakenewsová (pravicově) populistická komunita.

Poté, co nizozemská vláda na konci záři zrušila většinu omezení proti šíření koronaviru, už v listopadu znovu zavedla povinné rušení roušek a částečnou uzávěru. Nepomohla ani 85% proočkovanost dvěma dávkami. Tenhle boj s virovým prevítem, který nezná hranic, zkrátka bude ještě dlouhý. Jak těžký, to ovšem můžeme ovlivnit sami – obyčejní občané, natožpak politici. Tak prosím, berme to vážně. Nejvážněji, jak jen můžeme. Tady je třeba odhodit stranou potenciálně rostoucí preference i pohodlí, protože by to bylo jen dočasné. Je nutné porakousku podpořit i povinné očkování! Dokud nedostaneme covid do endemické fáze šíření viru, není na bohorovnost prostor ani čas. Vánoce, nevánoce…

Roman JANOUCH