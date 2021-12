Dialog, ne konfrontaci!

Výkonný výbor ÚV KSČM vydal stanovisko k mezinárodní politické situaci. Přetiskujeme jej v plném znění:

Věty, které se objevují téměř každodenně ve sdělovacích prostředcích: »Rusko obkličuje státy NATO.« »Rusko posiluje svou přítomnost na ukrajinských hranicích.« »Rusko připravuje na začátku příštího roku další agresi.« Doprovázeny jsou silnými vyjádřeními USA, NATO a EU, že Rusko za svou politiku tvrdě zaplatí. Situace se nezměnila ani po jednání mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Joem Bidenem.

Představitelé politických stran »pětky«, z kterých se skládá nová česká vláda, poslušně a hlasitě protiruské postoje podporují, v mnoha ohledech se dokonce snaží agresivitou a výhrůžkami je překonat. Jako by už seděli na panduru a vedli naší armádu směrem na Moskvu. Zatím podpořili, i s bývalou vládou ANO 2011 a ČSSD, vyslání 150 ženistů na hranice Polska s Běloruskem. Byť k tomu nakonec nedošlo, je to jistě jen začátek. Válečná propaganda a vyvolávání nenávisti k Rusku jedou na plné obrátky, bez ohledu na skutečnost, že je to dle současného trestního zákoníku trestný čin (§§ 406 a 407, které se týkají přípravy a podněcování útočné války).

O tom, že se ruská armáda pohybuje na rozdíl od armád NATO na svém výsostném území, se nemluví. Že USA a jeho spojenci vybavují ukrajinskou armádu moderní technikou, také moc ne. Stejně tak se nemluví o útlaku ruské menšiny na Ukrajině, které dokonce zakázali používat vlastní jazyk, a ani o veřejně projevované aktivizaci fašistických sil na Ukrajině. Téměř se již nemluví o mírových Minských dohodách z roku 2015 a o tom, kdo je porušuje. Musí se skoro mlčet o tom, že ne Rusko obklopuje státy NATO, ale že státy NATO a zejména USA obkličují dlouhodobě Rusko se záluskem na jeho zdroje. Mapky vojenských základen to dokazují s neúprosnou jistotou.

Komunisté dlouhodobě požadují vystoupení České republiky z NATO a říkají jasně:

ANO rovnoprávným vztahům mezi zeměmi, NE domácím i zahraničním válečným štváčům!

ANO dialogu a míru, NE konfrontaci a válce!

ANO kolektivní bezpečnosti a plnění Minských dohod, NE válečným paktům včetně NATO!

ANO využití naší armády při obraně České republiky a při přírodních a podobných katastrofách, NE zahraničním misím bez mandátu RB OSN a proti zájmům České republiky!

VV ÚV KSČM, 20. 11. 2021