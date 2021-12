Rozhovor Haló novin s lékařkou Kateřinou Jirousovou

Adresováno antiočkovancům

Jste praktická lékařka. Jak vnímáte neustálou kritiku nového ministra zdravotnictví směrem právě k praktickým lékařům?

Na Facebooku jsem před několika dny četla v naší uzavřené skupině všeobecných praktických lékařů, dříve obvodních lékařů, názor dvou lékařek, že jsou po třech dávkách očkování pozitivní. Jak jsem pochopila, všechny tři dávky byly Moderna, což ale podle mne vůbec nic neznamená. Prostě i po očkování může onemocnět téměř každý, jen průběh očkovaných je zcela jiný.

Každopádně co chci říci? Jedinou starostí těchto lékařek v podstatě bylo, jak zajistí další chod své ordinace. Tím chci odkázat na našeho nového ministra zdravotnictví pana Vlastimila Válka, který dehonestuje práci praktických lékařů. Není pravdou, že by se praktičtí lékaři nesnažili zajistit primární péči, naopak, snaží se za daných podmínek ji zajistit úplně nejlépe, jak to jde. Proto ony dvě zmíněné lékařky napsaly, že nevědí, co budou dělat, že mají připravené očkovací látky, že chtějí nadále vyšetřovat pacienty, ať už na covid pozitivní nebo s podezřením na něj, že chtějí nadále očkovat, dělat předoperační vyšetření i preventivní péči, která je v podstatě náplní praktického lékařství, a teď tedy nemohou.

Prý se však praktickým lékařům nechtělo do testů?

I o tom se zmínily, ale neodmítly to. Nebudeme přece kázat vodu a pit víno! Lehké respirační infekce po těchto očkováních jsou docela časté, protože však ani nakažený nemá těžký průběh, je-li dvěma dávkami očkován, také ony byly na tom vcelku dobře. Musely však do izolace. Jediné, co bylo jejich starostí, bylo, jak zajistí chod ordinace. Což hodnotím jako neuvěřitelnou solidnost nejen těchto lékařek. A je to jistě také důkaz toho, že nezavřely ordinaci »schválně«, ale právě naopak…

Podotýkám, že podle mé zkušenosti všichni očkovaní, kteří přicházejí do ordinace, se opravdu chovají mnohem slušněji než ti neočkovaní. Ti očkovaní dodržují rozestupy, myjí si ruce, dezinfikují si je, chodí nakupovat po jednom, nezdržují se ve velkých skupinách, nestýkají se ani se svými neočkovanými příbuznými, ale jen s těmi, kteří očkovaní jsou…

Setkala jste se vy osobně s násilím proti zdravotníkům?

Zatím nikoli, ale s arogancí ano. Musím podotknout, že je však opravdu docela vtipné, že minulý rok se zdravotníkům tleskalo, všichni je obdivovali, a teď se proti nim zvedá taková vlna kritiky a nenávisti, jako kdybychom za tu pandemii nebo koronavirus mohli my. Ale my jenom řešíme jeho následky. Dostali jsme za úkol, abychom očkovali, je tady oprávněný tlak ze strany vlády na očkování, ale i ze strany zdravotních pojišťoven. Několikrát nám do datové schránky přišel proto seznam neočkovaných pacientů s tím, že bychom je měli přesvědčit o potřebě očkování, protože mnozí pojištěnci nemají ani první dávku nebo jsou nedoočkovaní, a abychom se také zaměřili na očkování třetí dávkou.

Takže nechápu, jak si někdo může dovolit cokoli říct proti zdravotníkům, vyhrožovat panu doktoru Kubkovi, dr. Fléglovi, bývalému ministru zdravotnictví a dalším. My lékaři přitom děláme jenom svoji práci a jenom to, co považujeme za správné přesně podle Hippokratovy přísahy, a ošetřujeme úplně všechny, kdo k nám přijdou. Neexistuje, že bychom nějakému pacientovi, ať už je očkovaný nebo neočkovaný, řekli, že ho neošetříme.

Četl jsem na internetu, že praktičtí lékaři nedělají však svoji práci tak, jak mají a že kvůli tomu jsou přehlcená ARO, JIPky, že to není vina těch neočkovaných, ale je to vina selhání primární péče. Jak to vlastně je?

Také jsem to četla. Nejdřív jsem byla hodně zklamaná, navíc to dával na Facebook člověk ze Soběslavi, kterého znám a který zná mě i moji maminku. Přišlo mi to jako plivnutí do tváře, protože vím, co všechno nejenom my s mamkou, ale vůbec praktičtí lékaři pro pacienty děláme. Samozřejmě, najdou se výjimky, všichni jsme jenom lidé a ne všichni jsme schopni obětovat veškerý svůj volný čas, svoje myšlení a svoje snahy, svoji energii pro pacienty, ale většina praktických lékařů své povinnosti plní, a to skutečně více jak na 100 procent. Já jsem na Facebooku v soukromé skupině, která sdružuje právě všeobecné praktické lékaře. Řekla bych, že jsou tam spíš mladší praktičtí lékaři, protože ti to s internetem přece jen líp umějí, ale přiznávám, že jsou tam i starší, protože, jak víme, populace praktických lékařů stárne, takže s určitostí nemohu říct, že jsou tam jen třicetiletí nebo čtyřicetiletí, jako jsem já.

Jsme malá skupina, v níž si nenadáváme, což jsme možná jediná taková na Facebooku. A co tam řešíme? Prosíme se navzájem o rady, vkládáme se svolením pacientů kazuistiky či fotky a také si navzájem postěžujeme, protože už nás možná nemůžou třeba ani rodinní příslušníci poslouchat. Občas je to velmi vyčerpávající i přesto, že naše práce, dle mého, je nejkrásnější na světě, protože přímo - »z první ruky« - pomáháme lidem. I když to je někdy ohromně vyčerpávající, ale zároveň nesrovnatelně naplňující.

A právě tady můžete číst, jak je hrozné zápasit s neočkovanými pacienty, kterým se snažíme poskytovat péči a rozdělit svoji pracovní ordinační dobu tak, aby byla poskytnuta všem a zároveň abychom nikoho neohrozili. Protože není možné, aby nemocný neočkovaný pacient a lidé zdraví a třeba i očkovaní, nebo ti, kteří jdou na třetí dávku a jsou zdraví, čekali v čekárně s těmi neočkovanými a ještě třeba nakaženými covidem. To je prostě veliké riziko a my to musíme naplánovat tak, aby se pacienti od sebe vzájemně nenakazili, aby se pokud možno vůbec nesetkali. Všechno po nemocných musíme samozřejmě vydezinfikovat. My se sestřičkou se na to musíme speciálně připravit, obléknout do speciálních obleků a do rukavic, vzít si respirátory vyšší třídy, než jaké nosíme obvykle, případně když děláme výtěry, dezinfikovat i brýle, čepice. Prostě není to úplně jednoduché a po každém pacientovi musíme tyto pomůcky vyhodit.

Kromě toho, že vlastně řešíme buď koronavirus, nebo nachlazení, a diferenciálně diagnosticky vylučujeme covid, tak musíme vést běžnou administrativu, která je naprosto šílená, musíme očkovat a zabezpečovat všechno tak, jako kdyby koronavirus nebyl. Sice se některá operativa odkládá, ale ne úplně, čili naprosto běžně děláme předoperační vyšetření, preventivní prohlídky, odběry krve, vyšetření na řidičský průkaz, staráme se o lidi, kteří jsou standardně nemocní, ať už mají bolesti zad, bolesti hlavy, bolesti na hrudníku, náhlé záchvaty, prostě »úplně běžná ordinace«.

Takže shrneme-li, je to poměrně dost náročné. Domů nechodíme tak, jak máme, třeba když někdo z nás ordinuje do dvou hodin, tak neexistuje, aby tam byl pouze do dvou hodin. Já to třeba mám tak, že po ordinační době zavřu ordinaci a jsem na telefonu pro ty, kteří jsou nakažení koronavirem a chtějí nebo mají přijít na kontrolu, či mají třeba oboustranný zápal plic a já je kontroluji, často i každý den nebo obden. Takoví pacienti mi zavolají na mobil, já se sestřičkou oblečené v ochranném oděvu jim jdeme otevřít, já si je zkontroluji, všechno po nich vydezinfikujeme, a buď je pošlu domů, nebo do nemocnice, případně změním léčbu.

Takže kritiky práce praktických lékařů nejsou pravdivé?

Většina z nás se snaží dělat maximum pro všechny pacienty. Chápu, že ovšem mezi námi mohou být i výjimky. Převážnou část z nás samozřejmě štve, že se lidi nenaočkují, protože ti, kteří jsou nenaočkovaní, tak mají, ač jsou doma, těžší průběh choroby, jsou delší dobu infekční, mají v sobě větší infekční nálož. A hlavně, jsou neskutečně arogantní, agresivní a myslí si, že na všechno mají nárok, ale nejsou schopni pro sebe ani pro společnost udělat nic. Jsou absolutně neskutečně sobečtí.

Před několika dny jsem v této souvislosti četla článek, že nějaký primitiv si dává na YouTube videa, jak chodí za panem doktorem Kubkem, panem doktorem Flégrem a panem doktorem Hořejším – ti tam byli vyjmenovaní – zvoní jim na zvonky a obtěžuje je ohledně očkování, nadává jim a vyhrožuje. Je to nějaký dvacetiletý kluk a jeho kumpán, který má na krku exekuce, neplatí výživné na dítě, prostě parádní ukázka či případ neočkovaného pacienta. Samozřejmě, on asi nebude úplně z nejinteligentnějších a dělá to možná proto, aby si vydělal na exekuce, protože není vůbec jasné, na jaký účet se mu posílají peníze od »příznivců«, ale nic to nemění na tom, že prostě nechápu, proč v tomto případě nezasáhne policie.

To, co se tady děje ohledně koronaviru, je nařízení vlády, není to dáno zákonem, ale to přece neznamená, že někdo může ohrožovat jiné lidi, a už vůbec v téhle době, kdy je nouzový stav, tak by přece lékaři měli být hájeni. Jde o naprosto neuvěřitelné selhání policejních orgánů. Jestli mohl bezdomovec za to, že ukradl rohlík nebo chleba, dostat v nouzovém stavu osm let natvrdo, tak nechápu, že tady ten výtečník se může úplně beztrestně volně pohybovat mezi lidmi a ještě se tím, jak někoho obtěžuje, chlubit na YouTube. To bych si opravdu přála vysvětlit, jak je možné, že to policie dopustí.

Nakonec ještě jednu poznámku. Dost často se argumentuje, když se nadává na lékaře, že nedělají svoji práci, že je to vlastně jejich, tedy naše práce. Tak na co si stěžujeme. Že jsme museli počítat s tím, že budou covidoví pacienti nebo pacienti s nějakou infekční chorobou a že občas bude náročná doba na práci. S tím souhlasím, samozřejmě, že ano. Nevybrali jsme si však tuto dobu ani my, ani kritici a odvolávači na »svobodu a lidská práva«, kteří z těchto důvodů odmítají očkování. Ale ráda bych připomněla, že my jsme si nevybrali práci, kdy budeme dva až tři roky pracovat s infekčními lidmi, kteří odmítají nejen toto očkování, ale další způsoby obrany proti covidu. My jsme si nevybrali, že budeme v nemocnici sloužit 12 hodin denně, protože kolegy nakazil někdo, kdo sem byl přivezen s koronavirem, protože často nebyl očkován. My jsme si vybrali, že budeme pomáhat lidem, ale čekali jsme za to alespoň nějakou elementární slušnost.

A těm, kteří se dali očkovat a dbají o své zdraví a zdraví druhých, dík a přeji šťastné a klidné Vánoce.

Jaroslav KOJZAR