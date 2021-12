Ilustrační FOTO - Pixabay

Vedení Evropské unie zřejmě zešílelo

Jak jsme byli informováni (doufám, že nešlo o aprílový žert), Evropská komise (EK) schválila balík opatření k dosažení klimatické neutrality, zaměřený na zemní plyn. Má jít o další krok realizace takzvané Zelené dohody pro Evropu, představené EK 19. prosince 2019, jež má zajistit klimatickou neutralitu rozvoje EU do roku 2050.

Je jistě dobré, že EK přestala zemní plyn a emise skleníkových plynů z něj pocházející přehlížet, jak učinila v Zelené dohodě pro Evropu. Přesto její současné návrhy vyvolávají údiv a zděšení současně.

Nevím, zda lze od roku 2027 požadovat a hlavně zajistit, aby nově stavěné budovy neprodukovaly žádné emise skleníkových plynů. Lze jistě zavést z hlediska komplexní energetické náročnosti nejnáročnější a nejdražší bezemisní vytápění elektřinou. Ale pomůže to v úhrnu snížit emise skleníkových plynů? Sotva. Protože se elektrická energie získává nejčastěji na bázi fosilních paliv, ve většině států EU se tak emise skleníkových plynů zvýší.

Nedomyšlené cíle

Představa »náhrady zemního plynu zeleným vodíkem a bioplyny« má problém, že zelený vodík má vyšší celkovou energetickou náročnost než zemní plyn a stupňování výroby a spotřeby bioplynů znamená prohlubovat hlad ve světě. Je to zjevně perverzní. Může být požadovaný »konkurenceschopný vodíkový trh s odpovídající infrastrukturou« reálný? Problémů je hodně. Technických – velmi obtížně se zkapalňuje a skladuje, rád vybuchuje, i společenských – trh s vodíkem se bude chovat (tak jako každý jiný trh) »tržně«. Mám za to, že reálnost toho může garantovat jen zelený fanatik. Tyto záměry ale mají být podpořeny nemalými penězi EU, tj. členských států.

Překvapuje mě úkol: »Státy by do roku 2025 měly sjednotit hodnocení energetické efektivity staveb na škále od A do G.« Tento hodně starý úkol je pořád nesplněný? Snižovat spotřebu energie při vytápění je jistě potřeba. Požadované tempo renovací budov tři procenta za rok může být reálné. Ale bude se skutečně realizovat? Jsou případy, kdy to jde v mnohem větším rozsahu. Problém je, že jsou ojedinělé. Navíc se týkají vesměs jen budov ve veřejném vlastnictví, a těch je kupříkladu u nás málo.

Komise navrhla, aby »státy připravily plány na postupné ukončení vytápění a chlazení budov pomocí fosilních paliv nejpozději do r. 2040«. Opravdu si myslí super placení pánové a dámy v EK, že je reálné za 19 let ukončit vytápění a chlazení budov pomocí fosilních paliv, navíc při prosazování idiotského zákazu rozvoje jaderné energetiky?

Jen tak pro zajímavost: zateplení paneláku, kde bydlím, bylo po realizaci vyhodnoceno jako zdařilé. Znamenalo snížení spotřeby tepla na vytápění zhruba na polovinu. Ale k vytápění bez fosilních paliv mělo a má daleko. Navíc při centrálním zásobování teplem je to v zásadě mimo možnosti obyvatel našeho paneláku.

»Unijní země dostanou možnost motivovat vlastníky domů k výměně například zvýhodněnými půjčkami.« Opravdu si myslí, že na zajištění výměny budou stačit zvýhodněné půjčky?

Požadované zastavení dotací plynových kotlů do roku 2027 je jistě namístě, ale k zastavení dotací těžby, zpracování a spotřeby fosilních paliv se vyspělé státy zavázaly už v roce 2009, a skutek utek. Plynárenský průmysl v EU některé její členské státy přitom výrazně dotují. Navíc toto opatření přichází pozdě.

A dále: »Od roku 2030 nebudou smět nové budovy v EU produkovat žádné emise skleníkových plynů. U veřejných budov se tento požadavek vztahuje už k roku 2027. Investoři proto budou muset zajistit jejich co nejnižší energetickou náročnost a napájet budovy z obnovitelných zdrojů.« Představa, že potřeby budov zejména ve velkých městech plně pokryjí obnovitelné zdroje energie (v zásadě bude k dispozici pouze energie Slunce – solární sluneční kolektory pro ohřev teplé užitkové vody a fotovoltaické elektrárny na střechách) je mimo realitu, zvlášť v uvažovaném časovém termínu.

Hrozivý záměr

Hrozivý je záměr EK »zavést jednotný nákup zemního plynu do zásob«. Při schopnosti a zejména všehoschopnosti EK, idiotskou rusofobií počínaje, takový přístup garantuje, že zemní plyn prostě nebude a mnoho obyvatel EU bude mimo jiné mrznout a výroba bude zastavena mnohem drsněji, než to dokázala koronavirové pandemie.

Návrh má výrazně omezit také objem metanu vypouštěného do ovzduší. Do roku 2030 mají klesnout emise metanu z plynu, ropy či uhlí o 80 procent. Komise chce zavést pro ropné či plynárenské firmy povinnost pravidelně kontrolovat rozvody a bránit únikům metanu.

Eurokomisaři zřejmě netuší, že k hlavním únikům metanu dochází při těžbě ropy a plynu, dále uhlí, a také při jeho dopravě zchátralými plynovody, jako je ukrajinská část plynovodu Bratrství, který ale EK v rámci rusofobie tvrdě brání.

Poslední návrh EK potvrzuje, že nastal čas z EU prchnout dřív, než nás zničí. Vím, že to bude o hodně těžší než v případě Velké Británie, která mohla největší válečníky v Bruselu držet v šachu nejen svou ekonomickou silou, ale také svými jadernými zbraněmi. Ty ani ti největší fanatici v Bruselu nemohou ignorovat. Také ČR nebude mít jinou možnost.

Kdyby EU chtěla něco rozumného pro ochranu stability klimatu dělat, musela by si především nechat vypracovat nezávislými odborníky (jsou ještě v EU takoví?) celkovou energetickou a emisní náročnost získávání paliv a energie z jednotlivých typů zdrojů, podobně základních druhů surovin, potravin a profilových výrobků, jako klíčový podklad pro stanovování hlavních směrů snižování spotřeby energie a emisí. Celková energetická a emisní náročnost zahrnuje těžbu fosilních paliv včetně té zahraniční, jejich dopravu a zušlechťování, spálení, výrobu a následně likvidace všech zařízení fosilní energetiky, nikoliv počítat jen emise ze spálení a pak tvrdit, že elektřina z fosilních paliv je vlastně bezemisní!

Vytýčit úkoly

podle analýzy

Taková analýza zjistí, že nejhorší je za účelem přepravy zkapalňovaný břidlicový zemní plyn, dále ropa z břidlic a pak za účelem přepravy zkapalňovaný zemní plyn těžený klasicky. Ty by EU, resp. EK, musela zakázat jako první, a ne je preferovat (a nakonec je nemít).

Bez takové analýzy nelze přijímat kvalifikovaná rozhodnutí ke snižování emisí nejen skleníkových plynů. Zakazovat uhlí s tím, že ho nahradíme zemním plynem, stabilitu klimatu ještě více naruší. Zakazovat současně uhlí, atomovou energii a zemní plyn spolehlivě vede do třetího světa.

EU nemůže prosazovat maximalizaci přepravních výkonů se zásadním zvýhodněním mezinárodní dopravy a emisně mimořádně náročné letecké a silniční dopravy.

Velká energetika musí být zespolečenštěna, jinak budeme rozumnou energetickou politiku těžko prosazovat. Pokračovat v neoliberální ekonomické politice, která přivádí svět mimo jiné na pokraj klimatického kolapsu, je krajně neodpovědné. Konečně pokračovat v militarizaci, válčení, odírání méně vyspělých států apod. je hrubě asociální a zjevně zločinné. Vede lidstvo přímou cestou do katastrofy.

Státní energetická politika má jako základní úkol zabezpečovat pro společnost nezbytnou energii. Měla by začít prosazováním masivních absolutních úspor paliv a energie, aby se jejich potřeba snižovala. Švédský postup, kdy loni v prosinci zastavili z ideových důvodů provoz své jaderné elektrárny a krátce poté vyzývali občany, aby nepoužívali své lednice, že není elektřina na jejich provoz, je idiotský, stejně jako překvapení, že tu nesvítí Slunce, tu nefouká vítr, tu neprší. Že se jím vedení EU inspirovalo, na tom nic nemění.

Jan ZEMAN