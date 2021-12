Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bude vláda zdraví a životu nebezpečná?

Epidemie koronaviru v posledních týdnech sice zpomaluje, obavy ale panují ze šíření varianty omikron, která může být podle odborníků nakažlivější než dosud dominantní delta. Nová koaliční vláda Petra Fialy (ODS) se přesto rozhodla Sněmovnu nežádat o prodloužení nouzového stavu.

Laboratoře v pondělí potvrdily dalších 8586 případů COVID-19, to je nejméně za pracovní den od 4. listopadu a zhruba o 3300 méně než před týdnem. Denní přírůstky nakažených v mezitýdenním srovnání klesají skoro tři týdny. Za uplynulý týden ubylo i hospitalizovaných. V nemocnicích bylo po víkendu 4801 pacientů s koronavirem, z toho 840 ve vážném stavu, zatímco minulé pondělí vyžadovalo nemocniční péči víc než 6300 lidí a těžký průběh mělo přes tisíc z nich.

Nová Fialova vláda se rozhodla Sněmovnu nežádat o prodloužení nouzového stavu, který tak skončí 25. prosince. Podle premiéra to ale neznamená rozvolňování. Kabinet chce v boji proti šíření nákazy využívat jiné nástroje a je připraven reagovat, pokud se situace zhorší. O protiepidemických opatřeních platných do konce roku bude vláda jednat.

Konkrétní návrhy pětikoalice nemá

S postupem nového kabinetu nesouhlasí odborná mluvčí KSČM pro zdravotnictví Soňa Marková. I když se snižuje počet zachycených případů nákaz koronaviru, stále podle ní zbytečně umírají lidé, nemocnice neobnovily plně poskytování potřebné zdravotní péče a zdravotníci pečující o nemocné COVID-19 jsou přetíženi. »Nová vláda již avizovala, že nebude prodlužovat nouzový stav a případná další omezující opatření zveřejní až po analýze dat o šíření nakažlivější varianty omikron z Velké Británie. Ministr zdravotnictví Válek, který již proslul svými nesrozumitelnými výroky, pouze vyzývá k rychlému proočkování třetí posilující dávkou a k dobrovolnému omezování kontaktů. Je otázkou, jestli vláda pětikoalice neohrožuje zdraví a životy občanů, když nevnímá zhoršování situace v okolních evropských zemích a v USA,« řekla Marková našemu listu. Připomněla, že vlády Velké Británie, Nizozemí, Německa i Francie buď již zavedly, nebo postupně zavádějí přísnější opatření v omezování zábavy, vzdělávání a setkávání. »Skutečně se nová vláda domnívá, že ti, kteří dosud očkování a jakákoliv omezení odmítali, popřípadě hledali cesty k jejich obcházení, je nyní dobrovolně začnou dodržovat? Jak se vypořádají s nutností novelizace zákona o veřejném zdraví a pandemického zákona, jehož významná část v únoru 2022 pozbude platnosti? Jak budou přijímat případná opatření na ochranu zdraví lidí?« ptá se komunistická expertka na zdravotnictví. Zároveň konstatovala, že dosud koalice SPOLU a PirSTAN předváděla v Poslanecké sněmovně jen destrukci a hádky. »Říkali, že to budou dělat líp, ale konkrétní ‚jiné a lepší‘ návrhy dosud nepředložili. Vypadá to, že tato ryze pravicová vláda ‚neodborníků‘ bude pro občany České republiky zdraví a životu nebezpečná,« míní Marková.

Vědci se obávají varianty omikron

Rovněž vědci z Učené společnosti ČR žádají vládu o prodloužení nouzového stavu a s ním spojených protiepidemických opatření. Obávají se růstu epidemie kvůli nakažlivější variantě viru omikron, která se šíří i v ČR.

Vědci se obávají, že pokud bude vláda čekat na vyhodnocení dat z Británie a až poté zasahovat, může vystavit společnost nadbytečnému riziku. »Prodloužení nouzového stavu dávalo šanci, abychom už potřetí nepodcenili pandemickou situaci, a to v době, kdy v evropských zemích na západ od nás již nastoupila vlna výrazně nakažlivější varianty omikron,« napsali vědci v otevřeném dopise premiérovi. Připomněli, že rozvolnění loni před Vánocemi vedlo poté k dramatickému nárůstu počtu nemocných i zemřelých.

Dosud bylo v ČR podle dostupných údajů z laboratoří a od krajských hygienických stanic zachyceno 25 případů varianty omikron.

Klesá také incidenční číslo

Podle dat ministerstva zdravotnictví se setrvale snižuje i tzv. incidenční číslo. Za posledních sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 608 případů, předchozí den to bylo 639.

Novým koronavirem se v ČR od loňského března prokazatelně nakazilo přes 2,4 milionu lidí, z nichž 35 401 zemřelo. Do poloviny prosince umírala denně víc než stovka nakažených, od té doby se počty zemřelých pohybují v desítkách denně. Oproti minulému měsíci jsou ale zatím prosincové statistiky úmrtí horší - od začátku prosince zemřelo zatím 2093 lidí s covidem, zatímco za první dvě listopadové dekády bylo zemřelých 1339.

Snížit riziko úmrtí, těžkého průběhu i hospitalizace má očkování. Od neděle 12. prosince se k vakcinaci mohou v ČR registrovat také děti ve věku pět až 11 let. Do neděle jich vakcínu dostalo přes 2800. Od konce loňského prosince zdravotníci v ČR podali už skoro 15 milionů dávek vakcín a plně naočkováno je přes 6,6 milionu lidí. V pondělí bylo naočkováno téměř 80 500 lidí. Většina si přichází pro posilující dávku vakcíny, která je nyní po pěti měsících od ukončené vakcinace dostupná lidem od 45 let.

Státy Evropské unie mohou v boji s koronavirem nasadit již pátou vakcínu. Evropská komise schválila pro použití u dospělých přípravek americké firmy Novavax. Vakcína funguje na jiném principu než látky firem Pfizer/BioNTech nebo AstraZeneca a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce.

