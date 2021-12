Konflikt na Balkáně? Otázka zní, KDY?!

V pátek přesně v poledne asociace Vojáci proti válce, z. s., uspořádala v Praze na Senovážném náměstí tiskovou konferenci k mezinárodní novinářské misi na Balkáně na téma Hrozí Evropě válka na Balkáně?. Na úvod promluvil senátor PČR Jaroslav Doubrava, dále promluvili novináři a účastníci této mezinárodní mise - Roman Blaško, Agniezska Piwar a Piotr Jastrzebski z Polska.

Použité jaderné zbraně

Evropská veřejnost, která sleduje rostoucí napětí na hranicích mezi Ukrajinou a Běloruskem, věnuje jen malou pozornost neméně dramatickému vývoji, k němuž v současnosti dochází v Bosně a Hercegovině a v neuznané Republice Kosovo. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti konfliktu mezi zeměmi NATO a Ruskou federací se jakýkoli místní konflikt okamžitě mění v nebezpečnou globální konfrontaci s bezprostředními dramatickými důsledky, což bylo řečeno na úvod.

Senátor PČR Jaroslav Doubrava následně popsal velmi dramatické chvíle, když v roce 1999 navštívil bývalou Jugoslávii po bombardování NATO, a například zjistil, že laboratorní analýzy prokázaly použití jaderných zbraní při bombardování civilní infrastruktury. Také připomněl, že byly použity kazetové bomby, určené pro účely strašlivých účinků při zásahu člověka. Poukázal na důkazy a materiály (filmové záběry a fotografie) ze svých tehdejších cest. Senátor Doubrava rovněž ve snaze informovat tehdejšího prezidenta Václava Havla o skutečné realitě bombardování NATO nebyl nikdy přijat.

Likvidace srbského národa

Novinářka Agniezska Piwar, jež publikuje v konzervativním týdeníku Mysl Polska, zase uvedla, jaké panuje v samotném Kosovu, Bosně a Hercegovině a Srbsku napětí. Popisovala společenská traumata a symptomy, tohoto opět vzrůstajícího napětí zejména mezi kosovskými Albánci a Srby. A to na všech úrovních společnosti. Mluvila o tom, jak mladí Srbové odcházejí do měst a ciziny. Také uvedla, že v současnosti tyto otázky jsou zamlčovány a do popředí je prezentována spíše myšlenka, že Srbové jsou viníky tohoto konfliktu. Navštívili jsme různé vesnice a malá městečka, něco jako srbské enklávy, kde jsme viděli, že zde jsou srbské perspektivy mizející.

Milosrdný Anděl

Nezávislý novinář Piotr Jastrzebski mluvil na závěr hned z několika důvodů. Jednak sám zažil bombardování Jugoslávie, na místě v tu dobu žil a těsně před tiskovou konferencí zjistil, že v určitých chvílích byli se senátorem Doubravou na více místech ve stejnou dobu i čas.

Jastrzebski uvedl, že bombardování Jugoslávie proběhlo nelegálně a proti rezolucím OSN a to, co se tam děje, je de facto apartheid. Dodal, že oči Evropy jsou nasměrovány na napětí na hranicích s Běloruskem u hranic s Ruskou federací, a přitom na Balkánu stačí jiskra na zažehnutí horkého konfliktu. Domnívá se, že podnět ke konfliktu nastane v republice Kosovo.

Zdůraznil, že z dob bombardování získal a dovezl do Prahy pět dílů filmového dokumentu od mladého kameramana, jenž mu věnoval tento filmový materiál a záhy byl při dalším bombardování zabit. Jastrzebski pustil několik ukázek a záběrů tohoto materiálu a zdůraznil, že tento filmový materiál nabídl celé řadě evropských televizí a všechny tehdy oslovené TV kanály tento filmový materiál odmítly. Proto ukázky byly na tiskové konferenci vůbec poprvé puštěny do veřejného mediálního prostoru. Všichni tři novináři následně krátce představili projekt, kde tyto filmové záběry se sestříhají v dokument a po zveřejnění budou organizovat hledání účastníků ze samotného dokumentu. Rovněž chtějí vypátrat rodinu zabitého autora těchto snímků. To celé pak opět zveřejnit a dotočit autentické výpovědi lidí z dokumentu. Celý tento projekt dostal pracovní název Milosrdný Anděl.

Následovaly dotazy přítomných novinářů a byly rozebírány podrobnosti nejen mise, ale celého konfliktu na Balkáně. Závěrem zazněla slova senátora Jaroslava Doubravy, že už to není vůbec otázka, zda nastane konflikt, ale kdy nastane konflikt. Všichni hlavní aktéři tiskovky následně vyzvali všechny instituce, organizace, ale i jednotlivce, kteří mohou v tomto projektu jakýmkoli způsobem pomoci, s nadějí, že tento konflikt nenastane a vše se bude řešit výhradně politickou a diplomatickou cestou.

Roman BLAŠKO

