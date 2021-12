Utahování opasků?

Na Úřadu vlády České republiky vznikne 74 nových míst, na platy půjde 43 milionů navíc. Co dodat? Když vás budoucí vládní strany strašily v předvolební kampani extrémní zadlužeností naší země a připravovaly nás na utahování opasků, tak tím asi nemyslely úplně všechny stejně.

Připomíná mi to orwellovskou farmu zvířat.

Všichni jsme si rovni, ale někteří z nás jsou si rovnější.

Jednou ze slíbených úspor mělo být snížení stavů úředníků. Prý přebujelý Babišův státní aparát je potřeba zeštíhlit a zefektivnit. Prý je to tam samá trafika a pravá ruka neví, co dělá levá. Do toho samozřejmě přizvukují Piráti, že je na to jejich slavná digitalizace jak dělaná.

Kde teda to snižování proběhne, když se na úřadu vlády přidává? Asi v regionech, kde už teď jsou úřednice zavaleny prací, a trvá věčnost, než normální člověk něco vyřídí.

Uvidíte, že přesně takhle bude to slavné šetření - nebo jak tomu pravicoví ekonomové rádi říkají »odpovědná rozpočtová politika« - vypadat.

Tam nahoře se budou dělat trafiky pro kamarády a daňové úlevy pro velkopodnikatele, a dole se bude škrtat. My to odneseme, zatímco oni budou slavit.

Tak si držte klobouky, příští čtyři roky bude pro dolních deset milionů pořádná asociální studená sprcha.

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu