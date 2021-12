Spolek bizarních a politicky nesourodých figur přebírá vládu

Prezident Zeman v pátek jmenoval novou vládu pod vedením občanského demokrata Petra Fialy. A je dobře, že občané mají, a to v poměrně krátké době po volbách, nový zastřešující výkonný orgán, který bude významně ovlivňovat jejich životy. Už snad ani nikoho nezarazí, že součástí nové české exekutivy není nejsilnější politický subjekt vzešlý z demokratických voleb, ale vláda se podivně vygenerovala z nesourodého propletence konzervativců a liberálů, kteří v minulosti na tom druhém nenechávali »nit suchou«! Touha po moci, vlivu a rozličných benefitech z toho vyplývajících opět převládla, a tak bylo dokonce ještě nutno vytvořit další dvě zbrusu nová ministerská křesla, aby se zmíněná touha některých ukojila. Možná by stálo alespoň za krátké připomenutí, s kým že osobně budeme mít při správě země »tu čest«.

A začal bych ministrem kultury, který je od nás, z Plzeňského kraje. Martin Baxa, místopředseda ODS, je nejspíše tím nejvýraznějším a letitým sběratelem volených a jmenovaných veřejných funkcí v ČR, a to na všech úrovních správy země. Člověk až žasne, co v jeho případě lze, samozřejmě za příslušný peníz, za jediný den stačit! Ministrem financí se stal jeho partajní kolega, mnohomluvný a rádoby všeznalý Zbyněk Stanjura, který je obdobně zasloužilým a protežovaným politikem. Ve vládě již jednou seděl, i když tehdy na postu ministra dopravy, a na toto období je možná lepší ani nevzpomínat!

Nová ministryně obrany Jana Černochová, proslulá svými srdceryvnými sněmovními eskapádami, často směrovanými na Rusko nebo Čínu, se však asi více než svojí prací proslavila slovním útokem na jednoho z jejích předchůdců na obraně Martina Stropnického, kterému na plénu vyčetla, že musí být schopen všeho, když jako herec hrál poručíka Rudé armády. Svojí nenávistí ke všemu ruskému je obecně známa i Helena Langšádlová, nová ministryně pro vědu a výzkum, která dokonce národ před časem nabádala, že »jaderná válka proti Rusku by byla dokonce naší povinností a bojem za naši svobodu«. Neuvěřitelný výrok, ale co jiného, inteligentnějšího lze zase od TOP 09, jako extrémního podporovatele sudetoněmeckého landsmanšaftu, vlastně čekat? V tomto ohledu pozadu nezůstává ani nový ministr zahraničí, »Pirát« Jan Lipavský, který sice nedisponuje odpovídajícím vzděláním, absolvovaným alespoň v magisterském programu, ale jinak »je všemi deseti za to«, aby spravedlivě odsunutí sudeťáci, kteří v mnoha případech zničili život mnoha českým rodinám, znovu pevným krokem triumfálně nakráčeli do Čech. Jeho výrok pro Právo v předloňském roce musí rezonovat v uších každému, kdo nemá v úmyslu účelově přepisovat historii a výsledky druhé světové války: »Přivítat bývalé obyvatele a jejich potomky v jejich původním domově je krásné gesto.« Tento výrok je k válečnému utrpení našich spoluobčanů natolik necitlivý, že jej musel dokonce odsoudit i europoslanec za ODS Jan Zahradil.

Obdobně by to nejspíše neviděl místopředseda TOP 09, nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, neboť by zcela jistě »dostal vycinkáno« od svého čestného předsedy Karla Schwarzenberga. Radiolog Válek nenechá na »předlistopadovém režimu« nikdy nit suchou, ale již jaksi zapomíná dodávat, že právě ten »zločinný socialistický systém« mu umožnil vystudovat to, o čem jiní ani nesnili. Do této vlády se ale nepochybně hodí, neboť po jeho dlouhých a emocionálních slovních exhibicích nabývá často posluchač dojmu, že dotyčný neřekl vlastně nic relevantního. A na závěr jsem si nechal staronového ministra spravedlnosti Pavla Blažka, kterého podle několika na sobě nezávislých zdrojů stále prověřuje policie a podezírá z podílu na korupci a manipulacích s městskými byty v Brně.

Jiří VALENTA, zastupitel Plzeňského kraje (KSČM)