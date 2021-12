Zamyšlení nad jednáním ústavních právníků

Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dopadly tak, jak dopadly. To je otázka politická. Cílem mého článku není analýza příčin a důsledků voleb z politického hlediska, ale naopak zamyšlení nad právními aspekty toho, co nastalo po volbách. Nejprve došlo k jednání mezi vítěznými koalicemi Spolu a PirSTAN. Samozřejmě shoda byla jasně nalezená. A ODS reprezentovaná Petrem Fialou začala sestavovat vládu. Politická otázka je vztah Pirátů a STAN. Nicméně došlo k tomu, že koalice pěti stran se dohodla na kandidátech na ministry budoucí vlády. Strana, která má čtyři poslance, chtěla tři ministerstva. Poněkud zvláštní, ale dobře.

Petr Fiala byl prezidentem republiky jmenován premiérem. Takto to nazývají novináři a mnozí bohužel i někdy »z leknutí právníci«, kteří navíc učí na právnických fakultách. Slovo premiér totiž zavedl svého času jako předseda vlády a ODS (kdysi soudruh, který byl v KSČ a je absolventem Žižkárny), dnes pan Mirek Topolánek. On totiž jasně neznal a zřejmě dodnes nezná Ústavu ČR. Tam ve třetí hlavě čl. 62 písm. a) je uvedeno, že prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády. A mj. v čl. 67 odst. 2 je napsáno, cituji »...vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů a ministrů«. Čl. 68 odst. 2, opět cituji, »…předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů«. Tedy zde není ani slovo o premiérovi. Jasné je, kde se toto slovo vzalo. Totiž ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Ano, tam mají premiéra.

Ale zpět k Petru Fialovi. On předložil návrh členů vlády podle Ústavy ČR s tím, aby prezident republiky tyto kandidáty jmenoval. Otázka je jiná, že došlo k setkání jednotlivých kandidátů s prezidentem republiky. A Piráti navrhli jednoho člověka, za kterým nejen oni, ale i sám Petr Fiala stál a stojí. Jde o Jana Lipavského.

Osobně se nedivím prezidentu republiky, že měl výhrady. Pravda, v dosluhující vládě jsme měli i ministra, dokonce svého času i dvojministra vnitra a zahraničních věcí, který měl a má jen maturitu. A Jan Lipavský je bakalář. Už toto je úspěch. Ale na funkci ministra zahraničních věcí to bohužel nestačí. Nedokážu si představit jednání s politiky z EU, a dokonce ani setkání s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, aby narovnal vztahy mezi ČR a RF. Navíc právě tento člověk se jasně vymezil ve vztahu k RF a ČLR ve věci dostavby JE Dukovany. Proto byl přijat zákon »lex Dukovany«.

Další problém, který tento člověk má, je spojení se »sudeťáky«. No jistě, protože oni u nás mají už víc lidí na spojení - mj. Petr Fiala, olomoucký arcibiskup Graubner (slavný výrok - milí krajané), plzeňský arcibiskup, jistý Bohuslav Sobotka, tedy kdysi člen ČSSD a bývalý předseda vlády, a dokonce strany, jisté paní Maláčová a Marksová, také z ČSSD, ale také bratr Pavel Bělobrádek, kdysi člen vlády. Takže se není co divit, že Miloš Zeman kdysi prohlásil o Berndu Posseltovi, že to je »Hitler po výkrmu«. Další věc je rozpor mezi prezidentem a Janem Lipavským ohledně podpory Izraele a přestěhování našeho velvyslanectví.

Petr Fiala už jako designovaný předseda vlády řekl, že pokud Miloš Zeman nejmenuje Jana Lipavského, tak podá kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. To sice nenastalo, ale je potřeba říci, že v tom byl kámen úrazu! Česká televize oslovila Marka Antoše, což je vedoucí katedry ústavního práva PF UK, aby se vyjádřil k této žalobě. Ale také oslovila i jiného člena katedry této fakulty, totiž Dr. Preusse. Oni jsou docela mladí, ale přednášejí. Navíc mají více titulů - jak před jménem, tak za jménem. A hovořili tak, jak si přála ČT, byť divák to nepostřehl. Jasně řekli, že Petr Fiala může žalobu podat. Nějak ale na něco zapomněli!

ČT tehdy, když nebylo jasné, že prezident jmenuje vládu i s Lipavským, oslovila také profesora Aleše Gerlocha z téže PF UK. A ten řekl jednoznačně. Pokud jde o kompetenční žalobu, tak ze zákona o Ústavním soudu vyplývá, že tuto žalobu nemůže podat Petr Fiala jako předseda vlády proti Miloši Zemanovi, ale tuto žalobu může podat pouze státní orgán proti státnímu orgánu. Tudíž vláda jako celek a jako státní orgán proti státnímu orgánu prezidentu republiky. Tedy nikoli jako osoba proti osobě. A tuto zásadní informaci ani jeden z výše uvedených právníků v ČT neřekl.

Ivo LÁTAL