První, poslední…

A máme novou vládu… Někteří jsou nepoučitelní a stále si myslí, že ministrem obrany musí být voják, ministrem kultury herec, ministrem financí ekonom. Ti asi koukají.

Ano, ministrem zdravotnictví je lékař, ministrem spravedlnosti právník, ale členem české vlády je podle příjmení cizinec… A proč byly vymyšleny posty členů vlády pro vědu, výzkum a inovace; legislativu nebo evropské záležitosti, spíše napoví to, které strany je obsadily, než odbornost členů samotných…

Ministryní obrany je »nevojanda«, již čtvrtá v historii naší republiky. Ministrem dopravy je jeho někdejší tiskový mluvčí. Ministrem práce a sociálních věcí je pán, který se rád fotí v traktoru. A co sedí na »zamini«, radši komentovat nebudu…

Ale není třeba pohybovat se pouze v politice. Naše hokejová reprezentace bude asi muset před olympiádou odehrát přípravné zápasy někde v Africe nebo Jižní Americe, aby poznala, co je to výhra. A nejspíš to bude tím, že ji trénuje »netrenér«. Ale tak už to bývá – osvěžovny jsou plné fotbalových a hokejových trenérů, premiérů, ministrů a dnes už i epidemiologů…

Změna je prý život. A tak k jistým změnám po téměř dvou měsících jednání došlo i v našich Haló novinách. Jsem nesmírně rád, že jiných změn jste si vy, čtenáři, snad dosud nevšimli. Jsem v redakci patnáctým rokem. Za tu dobu přišlo asi deset kolegů, někteří z nich již odešli, stejně jako dalších asi třicet. Z toho je lehce poznat, že chybí-li našim novinám něco, jsou to především lidé. Že jsme i v takto poddimenzovaném stavu schopni deník připravovat, je skoro zázrak.

Jistě každý z nás pro někoho udělal »první, poslední«. Jistě každý z nás ví o mnohém, co bylo poprvé, co bylo naposledy. O něčem se až později dozvídáme, že to bylo poprvé nebo naposledy.

Také já nyní přemýšlím, kdy jsem naposledy psal Redakční sloupek jako »řadový« redaktor. Nyní ho poprvé píši jako »pověřený zástupce šéfredaktora«.

Mohu slíbit jediné: Udělám první, poslední, aby Haló noviny nabyly »Bejby«! Nemyslím Martina Dejdara z filmu Šakalí léta. Myslím kultovní větu z filmu Hříšný tanec, kterou řekl Patrick Swayze o Jennifer Greyové: »Baby nebude sedět v koutě!«

Zbyšek KUPSKÝ