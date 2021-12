Ilustrační FOTO - Pixabay

Berlín má i díky Levici první primátorku

Sociální demokratka Franziska Giffeyová se stala novou primátorkou Berlína, do funkce ji zvolila berlínská Poslanecká sněmovna.

Média zdůrazňují, že Giffeyová je první ženou ve funkci vládnoucího starosty, jak se primátorský post v Berlíně oficiálně nazývá. Je také prvním zástupcem někdejší NDR, kdo od znovusjednocení země vede hlavní město, uvedla ČTK.

I když média a také sociální demokraté (SPD) označují Giffeyovou jako první vládnoucí starostku Berlína, v čele hlavního města již ženy formálně stály. V únoru 1990 několik dní úředně vedla východní Berlín Ingrid Pankrazová a na přelomu let 1947 a 1948 byla Louise Schroederová úřadující primátorkou Velkého Berlína. Ačkoli se Německo znovusjednotilo v říjnu 1990, východní část Berlína měla vlastního primátora až do konce ledna 1991. Jako Velký Berlín bylo německé hlavní město nazýváno od roku 1920, kdy byla metropole výrazně rozšířena o další části. Jako poslední pak do února 1951 vedl Velký Berlín sociální demokrat Ernst Reuter, který se následně stal prvním vládnoucím starostou západní části města.

Franziska Giffeyová. FOTO - Wikimedia commons

Giffeyovou v primátorské volbě podpořilo 84 ze 139 přítomných zákonodárců berlínské Poslanecké sněmovny. To 43letou političku pocházející z Frankfurtu nad Odrou vyneslo do čela berlínského senátu, což je název metropolitní vlády. V berlínském regionálním zákonodárném sboru, který má 147 mandátů, drží městská vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a Levice (Die Linke.) pohodlnou většinu 92 křesel.

Volbě předcházel podpis koaliční smlouvy, kterým formálně skončilo povolební jednání. Koaliční smlouva, kterou strany představily již na konci listopadu, slibuje mj. do roku 2025 až 100 000 nových bytů, posílení personálního stavu policie a škol a také důraznější ochranu klimatu.

Zářijové zemské volby v Berlíně, které se konaly společně s německými parlamentními, vyhrála SPD. Giffeyová, která sociální demokraty do voleb v hlavním městě vedla, se rozhodla pokračovat v koalici se Zelenými a Die Linke. Tato sestava vládne v Berlíně od roku 2016. Giffeyová v čele Berlína vystřídala dosavadního soc. dem. primátora Michaela Müllera. Ten již nekandidoval a ve spolkových volbách získal poslanecké křeslo.

(rj)