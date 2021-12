Tak dobrá, přinesu vám jiné víno, vidím, že jste opravdu znalci.

Rozhovor Haló novin s majitelem Moravské vinotéky Vladimírem Adámkem z Brna

Není nutné být znalcem, stačí být přítelem vína

Jak se člověk stane znalcem, či dokonce přítelem vín?

Znalcem vín se člověk může stát, pokud se narodí vinařům a okolnosti ho donutí. Nebo že vystuduje vinařskou školu, případně ho to zajímá a navštěvuje výstavy vín a veletrhy s vínem. Nebo pracuje v gastronomii a musí zákazníkům víno prezentovat a pak je třeba se informace o nabízeném zboží naučit. Nebo prostě má víno rád. Každopádně je to jako s hudebním sluchem, když ho nemám, můžu hrát, zpívat, ale koncertní mistr ze mne nebude. Není nutné být znalcem, stačí být přítelem vína.

Já jsem se o víno zajímal již v mládí, kdy jsme za osm korun kupovali čůčo - jablečné, třešňové, vína ze zeleniny nebo z drogerie, a to jsme tajně popíjeli v parku u stadionu nebo u školy. Pak jsme se jako kluci začali zajímat o horolezectví a dostali se na Pálavu, a tím i večer s vinařem do sklepa nebo na podzim koštovat burčáky.

Ve skutečnosti jsem se ale do problematiky výroby vín, pěstování a koštování dostal, když jsem dělal řidiče u firmy, která prodávala zemědělské stroje, a já s obchodníky a »papaláši« jezdil, obzvláště v době mezinárodních veletrhů v Brně po okolních vinařských obcích, kde se hojně sklepy navštěvovaly. Po příjezdu do sklepa jsem s delegací absolvoval prohlídku vinařství, košt ve sklepě – a protože nebyla absolutní nulová tolerance, dva tři pohárky nebyl problém.

Potom obchodníci jednali, u toho degustovali vzorky vinaře a já se sklepmistrem a pracovníky z vinohradu čekal, až se hosté občerství, uzavřou obchody a budou chtít jet domů. Obvykle to trvalo tři až pět hodin, a tak jsem měl dost času a možností poslouchat od lidí z praxe, jaká byla úroda, jaké odrůdy pěstují, jak se o víno starají, jak se zpracuje a jak má chutnat. To bylo lepší, než sedět v lavici vinařského institutu!

Vladimír Adámek ve svém vinném království. FOTO – autorka

Potvrzujete, že »ve víně je pravda«?

Snažíme se tu pravdu stále hledat. Mezi vinaři, se kterými spolupracujeme, se to daří, ale bohužel mezi některými obchodníky a překupníky to nefunguje. Nejde jim o víno a pravdu, ani o zákazníka, ale jen o prachy a zisk, a to se k tomuto oboru nehodí. Trh se posunul za těch dvacet let, co provozujeme vinotéku, bohužel někam jinam a slušnost a kamarádské vztahy se vytrácejí. V důsledku opatření, která nás v posledních letech potkala, musíme spíš bojovat o přežití, abychom zaplatili nájem a vydělali na energie a provoz, a kde hledat pravdu?

A mezi námi, bezdomovec u hypermarketu najde v krabičáku za třicet kaček pravdu? Až budou opět trhy, výstavy a košty, budeme v hledání pravdy pokračovat.

V Brně provozujete Moravskou vinotéku, již jste ji zmínil. Vaši dodavatelé jsou výhradně z Moravy?

Po roce 1990 jsem si udělal živnostenské oprávnění a prováděli jsme výškové a stavební práce. Jednou ze zakázek byla rekonstrukce domu v Brně Králově Poli, který jsem měl potom dalších dvacet let k dispozici. Syn se vrátil z vojny, neměl uplatnění, pár sklepů se mnou již také navštívil, tak jsme se dohodli, že uděláme vinotéku. V okolí nic podobného nebylo, žádné hypermarkety, konkurence minimální, tak jsme na podzim 2000 začali s burčáky, potom prodej lahvového vína, jako vánoční dárky a se známými vinaři jsme udělali dohodu a začali prodávat stáčená vína ze sudů. Podmínky byly dobré, protože původně sídlilo v domě řeznictví, tak jsme měli i vykachlíčkované klimatizované sklepy, kde nebyl problém s hygienou. I v parném létě bylo možné pro skladování držet teplotu jako ve vinném sklepě.

A k vaší otázce – ano, prodáváme převážně vína z Moravy, proto jsme se rozhodli dát firmě název Moravská vinotéka, ten máme chráněný průmyslovým vzorem. Naše vína jsou jedinečná, protože se pěstují v okrajových oblastech, kde je kvalitní víno ještě možné udržet. Dále na sever už klimatické poměry pro pěstování vinné révy nejsou vhodné. Kounická Frankovka se léta vozila do Prahy »na Hrad«, znojemské Veltlíny a pálavské ryzlinky, které rostou na vápencovém podloží, jsou také unikátní. Červená vína z pavlovické oblasti mají zase výborné podmínky, díky otevřené krajině směrem k Panonské nížině, a toto terroir vykazuje dlouhodobě vyšší průměrné teploty než okolí, což je pro révu přínosem.

Jak se dotklo trhu s víny nedávné tornádo na Moravě?

Trošku nás zaskočily problémy s u nás nezvyklým klimatickým jevem – tornádem, které v obcích Mikulčice, Moravská Nová Ves a v okolí způsobily značné škody na budovách i vinohradech, což bude mít vliv na další sklizně...

... Tak asi vás tato přírodní katastrofa zaskočila dost, nikoli trošku...

Máte pravdu, následky jsou značné. Bude potřeba obnovit zničené vinohrady a réva potřebuje k tomu, aby zakořenila a rodila, minimálně čtyři roky. Naštěstí sudy ve sklepích přežily katastrofu, takže uskladněné víno se dále prodává.

Jaká jsou moravská vína? A kterým dáváte přednost?

Konzumace vína měla v posledních letech vzestupnou tendenci, patrně také díky novému vinařskému zákonu, který zpřísnil podmínky, což mělo příznivý vliv na kvalitu vína. Ale bohužel nedokázal naše vinaře uchránit před masivními dovozy leckdy pochybných vín ze zahraničí, které nás drtí a likvidují nízkými cenami. Na dotace okolních států v EU nemáme nárok, a tak jsou naše vína dražší než dovezená z Moldavska, Itálie, Maďarska apod. Cenu vína navíc zvyšuje používání jednorázových BIB obalů, krabic s ventily, které je potřeba po použití vyhodit. Dříve zákazníci načepovali sudové víno do lahví, které používali vícekrát, což bylo patrně ekonomičtější a méně zatěžovalo odpadové hospodářství.

Stáčená vína máme radši než lahvová, protože jsou určena k rychlejší spotřebě, ne k archivaci a dlouhodobému skladování, proto si mohou vinaři dovolit použít méně konzervačních látek a chemie, což je zdraví prospěšnější a odpadají problémy jako bolesti hlavy, pálení žáhy apod. Cenově jsou dostupnější, neboť odpadají náklady na etikety, korky, záklopky a transportní krabice. Ale vzhledem k blížícím se svátkům vánočním, silvestru a Novému roku, patrně neodoláme a koupíme pár lahví jakostních přívlastkových vín, která mají vyšší obsah přírodního cukru, větší vyzrálost a vinař jim věnuje více péče než »sudovce«.

Co byste doporučil pro nastávající slavnostní chvíle?

Ke kaprovi by se jistě hodilo Sylvánské zelené a na novoroční přípitek případně suchý sekt z Ryzlinku rýnského. A pokud by vám to připadalo příliš suché, dejte si doušek slámového vína, které je vhodné i k dezertu nebo cukroví.

Za Moravskou vinotéku všem přeji pokojné prožití svátků vánočních, klid, pohodu a zdraví! (www.moravska-vinoteka.cz)

Monika HOŘENÍ

Při zakládání Moravské vinotéky oslovil Vladimír Adámek (který byl mj. také horolezcem) známého výtvarníka Vladimíra Renčína (1941-2017). Byl totiž, a je nadále, obdivovatelem jeho vtípků o vinařích. Požádal jej o kresbu, jež by tematicky pasovala právě k Moravské vinotéce. A tak Mistr Renčín namaloval tento kreslený vtip. »Byli jsme s panem Renčínem v bezvadné pohodě, i když už byl nemocný a moc nemaloval, ale tento obrázek mi v originále vytvořil, i s věnováním,« pochlubil se Adámek našemu listu.