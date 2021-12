Záludnost anketních statistik

O tom, že není nic staršího než včerejší noviny, věděl své už Karel Čapek. Dovolím si vyjít z citátu tohoto velikána české i světové literatury a říci, že není nic staršího než ankety z minulého týdne. K tomu mě přivedla anketa, která hodnotila, jak se žije v různých městech ČR. V anketě se hodnotí 206 obcí s rozšířenou působností (ORP) a hodnotí se podle desítek kritérii.

Když se podívám na výsledky pro letošní rok, vidím, že se na posledních místech umístily obce z Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Množství kritérií má patrně podle zpracovatelů zajistit objektivitu hodnocení. Je však velmi ošidné posuzovat vliv obcí na skutečnosti, které ovlivnit nemohou.

Je podle mě zcela nereálné porovnávat takto obce, které mají okolo 10 tis. obyvatel, s městy se 100 až 200 tis. obyvatel. Není zde brán ohled ani na strukturální postižení regionů. Není zohledněno fungování v nedávné minulosti. Pokud jsou na posledních příčkách Orlová, Karviná, Most, jen to potvrzuje, že stát prostřednictvím svých vlád během posledních tří desetiletí zaspal a situaci alibisticky nechal na obcích. Nikdo nechtěl slyšet argumenty zastupitelů KSČM z těchto regionů, jak je zde infrastruktura podfinancovaná. Sama jsem se několikrát setkala s vedením Orlové v době, kdy se plánovalo ukončení činnosti tamní nemocnice. Ani naši krajští zastupitelé nic nezmohli proti koalici ANO, ODS, KDU-ČSL, která si uzavření nemocnice prohlasovala i přes odpor obyvatel. Zachytila jsem argument primátora Karviné, který se pozastavuje nad tím, že ani dvě nemocnice, které ve městě mají, a světoznámé lázně Darkov nejsou dostatečně silným argumentem a index dojezdu do nemocnice mají lepší Říčany, které na svém katastru nemají nemocnici žádnou…

V pořadí obcí se na druhém místě umístila Praha. Promiňte mi zde drobnou ironii, ale jistě jsou obyvatelé v Praze nadšení z toho, že se cena jednoho m2 obytné plochy v Praze pohybuje okolo 177 tis. Kč. Je to možná dvakrát více než cena v Ostravě, ale už ne tak vzdálené cenám v Brně, kde se m2 obytné plochy nabízí bezmála za 100 tis. Kč. Obyvatelé se jistě mohou těšit na řešení, které přinese nová pětikoaliční vláda s ministrem financí za ODS. Změny v majetkových daních, které se přímo či nepřímo dotýkají nemovitostí, tak očekávejme už v letech 2023/24.

Bylo by toho ještě mnohem více, s čím se dá s touto anketou polemizovat. Ale když jsem začala Karlem Čapkem, dovolte mi skončit jeho bratrem Josefem, kdy mi připadá, že se autoři ankety inspirovali jeho povídáním o pejskovi a kočičce, a to tím »Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort«.

Kateřina KONEČNÁ, předsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu