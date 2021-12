Klid a mír v kruhu blízkých

Vánoce jsou svátky míru a klidu. Ano, tak by mělo být. Válčilo se však v nich až příliš často, jako by ani nešlo o připomenutí narození Krista, vrcholu křesťanské věrouky, nebo slunovratu podle dlouho do středověku přecházejících pohanských zvyklostí. Dnes i ve většinově ateistickém státě patří Vánoce stále mezi hlavní svátky spojené skutečně s mírem a rodinnou pohodou.

Patřím mezi ty, kteří ctí tento den. I křesťanské zvyky, i když kostel nenavštěvuji, ač »Rybovce« jsem kdysi naslouchal z kůru kostela sv. Františka na pražském Starém Městě a jinak doma z gramofonové desky jsem poslouchával »Hej Mistře, vstaň bystře«. Na štědrovečerní večeři jsem se těšívával, i když raději než kapra jsem si nechával upéci řízek anebo třeba filé. Bál jsem se kůstek, jednou dokonce se jedna taková zaryla do mého patra. Dnes také dávám přednost »nekaprům«.

Někdy, okolnosti tomu chtěly, jsem musel sníst dvě večeře. Bylo to v prvních manželských svátcích, kdy s rodinou mé ženy jsem v půl šesté snědl na pražských Vinohradech prvý dílek kapra, abych v osm, po rozdání dárků, ze stanoviště autobusů na Florenci mířil za rodiči a prarodiči směrem na Slaný. Tam autobus končil a dál už, ten večer, nejelo nic. Sedm kilometrů v mrazivé noci jsem přes dvě vesnice směřoval do třetí, kam jsem dorazil ještě před tónem trubky »strážníka« Tymicha, jenž tím uzavíral večer plný spokojenosti a hrané i opravdové lásky, abych s rodiči snědl další řízek.

Podruhé tomu bylo před několika lety. Kdy večeři jsem absolvoval v rodině svého syna, počkal na zářící oči svého vnuka, který otevíral dárky, na něž se těšil, a pak kolem deváté večer autem se ze severu města přesunul na jeho západ, kde mě čekal další řízek a další dárečky od mojí partnerky, jež ten den, jako mnoho jiných dnů, se starala o svou velmi nemocnou matku. I ona s námi byla, i ona čekala, aby pak odešla spát a my konečně mohli vypít skleničku vína.

Prožil jsem však i jiné Vánoce. Vánoce, na které se nechce moc vzpomínat. Odložené kvůli nemoci, téměř v zimníku u studených radiátorů a také ty, kdy žena nemocná tou nejhorší nemocí už spoléhala jen na nás a při tom i jí jsme v jejích očích mohli číst spokojenost a pokoj.

Převážná část mých Vánoc je však spojena se štěstím. Jde přece o svátky míru a spokojenosti, rodinného štěstí i odložených sporů. Takové jsem miloval a takové jsem měl štěstí většinou i prožívat. Proto všem, kteří tyto řádky budou číst, přeji, aby i oni odložili své problémy a těšili se v kruhu svých blízkých z klidu a míru, který nebude nikým narušen.

Jaroslav KOJZAR