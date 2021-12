Může se pan Lipavský divit?

Přeřeknutí kancléře Mynáře plní sítě a sdělovací prostředky. Málokdo věří, že šlo o náhodu. Na to je kancléř příliš dlouho politikem. Myslím však, že pro málo zkušeného a vzdělaného Lipavského to bylo jen upozornění a že člověk, chce-li řídit resort, jehož dosah je nesmírný, by měl leccos znát a vědět, a ne se pouze řídit havlovským pojetím tzv. lidských práv. Nestačí totiž někoho jen nenávidět, protože mně kdosi cosi nabulíkoval, ale je třeba poznat, zda to byla, či nebyla pravda. Mám na mysli vyřazování z tendru na dostavbu jaderných elektráren, sankcionování druhých jen proto, že to chce »náš největší přítel«, podporu válek za »demokracii a svobodu«, uznání Kosova, atd.

Ještě však jeden příklad. Jan Lipavský se vyjádřil, že není proti tomu, aby se některý příští sjezd Sudetoněmeckého sdružení konal na našem území. Podobnou tezi však může vyslovit jen ten, kdo neví, na jakém základě toto sdružení stojí a že jeho »základních 20 bodů« z roku 1961, kdy v jeho čele stáli bývalí nacisté a členové Henleinovy strany, je stále platných. Nebyly tudíž zrušeny ani po našem vstupu do Evropské unie. V minulosti byly pouze zčásti přizpůsobeny okolnostem a ve výrazivu zmírněny. Připomenu jen některé v jejich současném znění…

»Bod 8. Expanzivní český nacionalismus využil ve spolku se sovětským imperialismem v r. 1945 zhroucení Německé říše k tomu, aby vyhnal sudetské Němce z jejich rodové sídelní oblasti a okradl je o jejich národní majetek. Tento postup je - s odhlédnutím od tehdejších tragických událostí a vražd - porušením základních lidských práv a svobod milionů lidí.

14. Naše politické úsilí se zakládá na právu na domov (»Heimat«) a na sebeurčovacím právu národů v rámci evropské integrace, a sice nezávisle na sporné mnichovské dohodě z r. 1938.

15. Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.

16. Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem…«

Má otázka zní: Může znalý český ministr zahraničí nebo adept na toto místo vůbec výše zmíněný názor vyslovit, jestliže stále platí, co jsem ocitoval? Může se tedy divit pan Lipavský, že mu bylo i »přeřeknutím« kancléře Mynáře naznačeno, že mu přece jen chybí nejen zkušenost, ale i kvalifikace, tedy znalost potřebných souvislostí?

Jan PEHE