Čert, kapitalismus a koronavirus nikdy nespí

Vždy mě jako dítě, a to se nezměnilo dodnes, fascinovala příroda. Začínalo to na jaře, když se vše probouzelo a v čerstvém vzduchu jsem cítil, že příroda propuká. Tyto začátky jsou vždy na jednu stranu rozpačité či nervózní z toho, co nás čeká, a na druhou stranu z těchto pocitů čpí netrpělivé očekávání. Tak i já, když jsem začal psát tyto sloupky, jsem si kladl otázky, jestli to zvládnu a jestli dokážu každičkým sloupkem přinést nějakou myšlenku, která se uchytí a bude přínosem alespoň pro určitou část společnosti.

Dal jsem si za úkol naprostou pravidelnost každého čtvrtku. A také tomu tak bylo. Ať už jsem byl nemocný, na cestách, třeba v daleké Číně, kde je velký časový posun, nebo jsem organizoval různé akce či besedy, tak jsem nikdy nevynechal žádný sloupek. A vlastně s jistou nadsázkou léto přineslo ovoce v podobě nových příznivců a někteří dokonce začali chápat, že nám opravdu nikdo nebude pomáhat, ale naopak bude to jen a jen na nás. Co si prostě nevydobudeme, to mít nebudeme. A tak tím, že nejsem už řadový redaktor, opouštím místo pro svůj sloupek a předávám štafetu. Nebojte, neopouštím tuto rubriku, budu psát dál pravidelně, tak jak jsem zvyklý.

Příští rok bude velmi náročný, protože čert, kapitalismus a koronavirus nikdy nespí. Nicméně bych si velmi přál, aby vánoční svátky si lidé užili o to víc. Věnujme alespoň letmou vzpomínku těm, co už zde nejsou, a sejděme se s těmi, s kterými jsme se dlouho nesetkali. Zulíbejme své blízké a radostně prožívejme závěr tohoto roku. Nenechme nejen o vánočních svátcích řádit neřádstvo, natož v novém roce 2022, protože, jak již jsem napsal, čert, kapitalismus a koronavir nikdy nespí a nenechá nás vydechnout ani na malou chvíli.

A když se vrátím zpět k přírodě, tak jsem vždy měl rád především to jaro, ale postupem času, když jsem alespoň trochu dozrál, jsem přišel na to, že podstatu a krásu lze najít v té neustálé dynamičnosti života, ve všem, obdobně jako se střídá roční období. Nejdůležitější, co je třeba uchránit, je mír, rovnost a důstojnost nás všech. Přeji krásné svátky vánoční.

Roman BLAŠKO